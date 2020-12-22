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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:03394

В Сумах маршрутчика-наркомана оштрафовали на 10 тысяч

Водителя маршрутки суд привлек к админответственности за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Заречный районный суд наложил штраф в размере 10200 грн и лишил права управления транспортными средствами на один год мужчину, который управлял автомобилем РУТА в состоянии наркотического опьянения (ч.1 ст. 130 КУоАП Украины).

Согласно протоколу, 16 ноября 2020 года по улице Харьковской в г. Сумы мужчина управлял автомобилем РУТА в состоянии наркотического опьянения. Освидетельствование на состояние наркотического опьянения проводился в медицинском учреждении врачом-наркологом.

В судебном заседании мужчина вину признал. Кроме того, его вина в совершении правонарушения подтверждается всеми материалами дела, оснований не доверять которым у суда нет, а именно:

- протоколом об административном правонарушении;

- выводом по результатам медицинского осмотра;

- видеозаписью.

Кроме штрафа в размере 10 200 грн, правонарушителю придется оплатить и судебные расходы в размере 454 грн. 00 коп.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

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