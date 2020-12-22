Почему в Сумской областной стоматологической поликлинике нет бесплатных услуг? Сегодня, 11 января, сумчанка Анастасия Козакова пожаловалась в Фейсбуке, что в областной стоматполиклинике на Привокзальной лечат зубы только платно.

«Мы относимся к льготной категории населения как многодетная семья. Сегодня на 8.30 у нас был льготный талончик на лечение зуба ребёнку в стоматологической поликлинике на Привокзальной. Сыну помощь оказали, но предупредили, что больше по льготам они не работают, все лечение будет платным. С сегодняшнего дня даже детям с острой болью все платно. Это законно? Почему не финансируется? На горячую линию МОЗ дозвониться не могу.

На двери висит такое объявление», - написала она.

Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко ответил так: «Согласно Концепции реформы системы здравоохранения Украины, учитывая реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения с 1 апреля 2020 года по программе медицинских гарантий, учреждения финансируются в соответствии с заранее законтрактованными пакетами медицинских услуг с Национальной службой здоровья Украины (далее - НСЗУ). Из-за того, что КНП СОС «Сумская областная клиническая стоматологическая поликлиника» реорганизована 6 апреля 2020 года, и договор с НСЗУ не заключен, средства не выделены. Стоматологические услуги осуществляются на платной основе.

За свой счет КНП СОС «Сумская областная клиническая стоматологическая поликлиника» имеет возможность предоставить бесплатную стоматологическую помощь только детям-сиротам, инвалидам и детям, родители которых погибли в АТО.

В связи с поступлением в последнее время обращений об отсутствии бесплатной стоматологической помощи детям города было предложено отделу здравоохранения Сумского городского совета для решения этого вопроса ввести в штатное расписание коммунального некоммерческого предприятия «Клиническая стоматологическая поликлиника» Сумского городского совета должность детского врача-стоматолога. На сегодняшний день ответа из отдела здравоохранения Сумского городского совета не получено».

На вопрос: «То есть виновата сама поликлиника?» чиновник ответил: «Сегодня заведение имеет заключенные соглашения с НСЗУ. После реорганизации в предприятия, учреждения имеют право вводить платные услуги, а средства направлять на заработную плату и развитие больницы».