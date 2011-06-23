Профессии будущего в сфере экономики Уже в ближайшем будущем многие профессии, связанные с экономической сферой, ждут существенные изменения. После внедрения автоматизированных систем многие из них исчезнут или существенно трансформируются. Другим важным катализатором изменений станет распространение альтернативных валют. Советуем вам уже сейчас обратить внимание на эти принципиальные перемены, чтобы не упустить момент и на волне обновления облика многих профессий попасть в число невероятно востребованных специалистов.

Ниже приведен список профессий будущего, которые могут появиться в течение ближайших 5-15 лет:

1. Персональный менеджер по финансовому развитию

В будущем экономический сектор существенно изменится и в какой-то степени усложнится. Многим людям будет достаточно трудно разобраться в обновленной системе, другим — просто не захочется разбираться. В связи с этим станут востребованы специалисты, занимающиеся разработкой индивидуального плана инвестиций, развития карьеры и даже покупок. Другими словами, персональный менеджер по финансовому развитию заботится о финансовом благополучии клиента. Естественно, не бесплатно.

На что ориентироваться сегодня? Стартовой позицией может стать профессия финансиста. Поработав в данной сфере, вы будете знать все тонкости и нюансы мира финансов и сможете попробовать себя в качестве разработчика персональных финансовых планов.

2. Финансовый инженер

Как уже было неоднократно сказано, будущее неразрывно связано с внедрением технологий и инноваций во всех сферах жизни. Не обойдет данная тенденция и финансовый сектор. Профессию финансиста ждет существенная модернизация. Специальность станет более технологичной. Специалисты будут заниматься разработкой финансовых программ с использованием передовых технологий и устройств.

На что ориентироваться сегодня? Профессия финансовый инженер существует уже сейчас, но еще не получила должного распространения. В будущем ситуация изменится в лучшую сторону. Специалисту понадобятся знания в области финансов и программирования.

3. Специалист по краудфандингу

Если переводить дословно, краудфандинг — народное финансирование (с англ. яз. — сrowd funding, сrowd — толпа, funding — финансирование). На сегодняшний день в интернете можно найти большое количество краудфандинговых платформ, где представлены проекты, для реализации которых необходимы деньги или другие ресурсы. Их коллективно вкладывают заинтересовавшиеся или просто неравнодушные люди. На Западе профессия специалиста по краудфандингу уже сформировалась. Представители профессии занимаются организацией деятельности краудфандинговых платформ, проводят проверку и подготовку проектов, а также консультируют компании или частных лиц по вопросам, связанным с такого рода финансированием. Заметный рост популярности краудфандинговых площадок говорит о том, что в скором времени появится спрос на специалистов в данной области.

На что ориентироваться сегодня? Основой будет экономическое образование. Очевидно, что необходимо разбираться в механизме работы краудфандинговых платформ. Для начала карьеры хорошо подойдет работа в сфере инвестирования.

4. Тренд-вотчер

Появление профессии тренд-вотчера стоит ожидать уже в ближайшие 5 лет. Специалисты потребуются прежде всего в сфере бизнеса и экономики. Необходимость в таких профессионалах связана с тем, что тренд-вотчер занимается анализом тенденций, происходящих в экономике, политике, общественной жизни. Полученные сведения позволяют просчитать риски и возможные угрозы. На основе этих данных строится стратегия развития компании.

На что ориентироваться сегодня? На сегодняшний день наиболее приближенная к тренд-вотчеру профессия — это аналитик, в частности стратегический аналитик. Вполне возможно, что именно с этой позиции будет легче всего начинать карьеру тренд-вотчера, уже наработав необходимые профессиональные навыки.

5. Разработчик индивидуальных пенсионных планов

Пенсии и пенсионные накопления представляют собой значительную проблему. Многие просто не могут разобраться в этой системе. В будущем ситуация должна измениться в лучшую сторону. Одним из нововведений станет появление специалистов, занимающихся разработкой индивидуальных планов инвестирования в пенсионные фонды, исходя из уровня дохода клиента, его места работы, образа жизни и ценностей. Разработчик персональных пенсионных планов поможет сделать эффективные вложения, которые смогут вывести пенсионные выплаты на достойный уровень.

На что ориентироваться сегодня? Стартовыми позициями могут быть профессии специалиста пенсионного фонда или банковского служащего. В первом случае вы сможете подробней ознакомиться со спецификой работы пенсионного фонда. Впоследствии эти знания пригодятся при разработке пенсионных планов.