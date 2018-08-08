Школа под видеонаблюдением Кто, что и за сколько будет наблюдать в сумских школах

В Сумах презентовали проект «Безопасная школа»: на оборудование половины школ города системами видеонаблюдения из городского бюджета уже потрачено больше 1 млн грн, на вторую половину нужно еще столько же.

После пуска системы видеонаблюдения коммунальное предприятие «Инфосервис» собирается брать со школ плату за поддержание канала и текущее обслуживание – около 1 тыс. грн. в месяц. В управлении образования и науки Сумского горсовета намерены просить на эти цели бюджетные средства, при этом сумму, озвученную «Инфосервисам», считают очень высокой.

Как рассказала директор КП «Инфосервис» Елена Дяговец на брифинге 16 августа, за полтора года реализации проекта «Безопасная школа» коммунальное предприятие установило видеонаблюдение в 11 учебных заведениях. Сейчас работы идут еще в трех школах. На выделенное из городского бюджета финансирование в сумме 1,034 млн грн будет установлено 123 камеры в 14 заведениях (это половина школ города). Для продолжения проекта в остальных школах, по оценке Е.Дяговец, нужна еще примерно такая же сумма. «Есть желание и у депутатов, и у городской власти, и у сумчан, чтобы такие видеокамеры были установлены и на территории детских садиков, и на территории лечебных учреждений. Но это требует дополнительного финансирования. Если будет такая возможность, будем это делать», - отметила Е.Дяговец.

Что почем

Презентация проекта «Безопасная школа» проходила в школе №30 на ул. Ивана Сирко, 2А, где КП «Инфосервис» недавно завершило монтаж системы наблюдения. Камеры расположены по периметру учебного заведения и одна в холле у входа, чтобы невозможно было попасть на территорию школы незамеченным.

- Для установки видеонаблюдения мы используем камеры и оборудование компании «ZetPro», которая приобщилась к нашему социальному проекту. Мы все оборудование получаем даже не по оптовым ценам, а еще более низким. Поэтому у нас есть возможность сделать больший объем работ и обеспечить такой услугой наши учебные заведения, - рассказывает Е.Дяговец. - Кроме установки камер видеонаблюдения, решения вопроса безопасности учеников, мы также строим городскую локально-оптическую сеть, которая в дальнейшем даст возможность внедрять другие информационные технологии, другие проекты, возможно, по инициативе управления образования или родителей. Это можно будет сделать намного дешевле и качественнее, поскольку оптическая сеть – это лучшее, что можно внедрить в коммуникационной сфере.

Как уверяет директор КП «Инфосервис», все деньги проекта были использованы эффективно. Где возможно - в школах, меньших по размеру, по территории - было установлено меньше камер видеонаблюдения. А в больших, где несколько корпусов, - больше. В среднем 8-10 камер на каждое учебное заведение. В зависимости от конкретной задачи использовались различные модели камер «ZetPro», закупки делались на каждую школу отдельно.

При этом стоит отметить, что компания-поставщик оборудования была определена не через тендер в ProZorro, а заключались прямые договоры со школами. Это не стало нарушением, т.к., разделив бюджетные деньги по учебным заведениям, получились т.н. «не тендерные» суммы. Однако прозрачности в процесс закупок этот факт не добавляет.

- Все, что закупается, выбирается в соотношении цена-качество. Когда мы общались с разными компаниями, предоставляющими эти услуги, изначально говорили, что это проект именно под учебные заведения. Именно эта компания нам предложила самую низкую стоимость камер. Около 2 тыс. грн стоит одна камера. Рыночная ее стоимость больше 3 тыс. грн, - объяснила Е.Дяговец.

Нетрудно посчитать: на камеры потрачена четверть суммы миллионного проекта (около 246 тыс. грн), остальные 754 тыс. – расходы на оборудование и создание локальной сети.

Где стоят камеры и зачем наблюдают

- Выбор школ для установки видеонаблюдения – инициатива управления образования, - объясняет Е.Дяговец. - В прошлом году мы оснастили школы, находящиеся на окраинах, в спальных районах города, где действительно это требуется в первую очередь. А дальше – по количеству учеников и по ситуации.

- Все большие школы уже оснащены камерами, - сообщила начальник управления образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко. - Сегодня уже перешли к школе №19 – одной из наименьших по площади и контингенту. Начинали со школ №№ 22, 7, 25 и т.д.

В прошлом году проект заработал в пяти заведениях. Всего было установлено 37 камер. Общая стоимость - 347,65 тыс. грн. В настоящее время уже установлено 95 камер подключены к общей системе 11 заведений: школы №№ 7, 9, 17, 18, 19, 29, 25, 27, 22, 30 «Уникум» (корпус №2) и гимназия № 1. В трех школах работы продолжаются - №№ 23, 12 и 2, там установят 28 камер.

- Сначала выбрали школы, где по тысяче и больше детей, потом обратили внимание на меньшие. И пятая, и другие школы в очереди есть, и на них планируются средства, - говорит заместитель городского головы Вера Мотречко. - Все довольны. Пока что мы не слышали никаких жалоб. Родители знают: если ребенок зашел в здание, его зафиксировала камера наблюдения на входе. Руководитель может проверить, кто пришел, в котором часу, какие дети, с какими родителями, во сколько пришли работники на работу… Даже для оптимизации работы самого заведения это плюс.

- Как правило, камеры размещаются по периметру школы, чтобы были видны все входы и выходы в учебное заведение. Практически во всех школах одна камера находится в холле, через который проходят все дети и можно это зафиксировать в случае необходимости. В школе есть ответственные (это учителя, воспитатели, другие работники), которые контролируют как движение детей, так и их безопасность, - объясняет Е. Дяговец.

По ее словам, за время работы школьных камер видеонаблюдения уже было раскрыто несколько правонарушений.

- Камеры помогают правоохранительным органам в раскрытии других преступлений или ситуаций, не касающихся учебных заведений, т.к. в поле зрения камер, установленных по периметру школы, попадают и другие участки городской территории. Так, в Курском микрорайоне благодаря камере была раскрыта кража в соседнем доме. А возле школы №18 благодаря видео были установлены обстоятельства ДТП.

- Главное – это безопасность ребенка, - подчеркивает директор школы №30 Лариса Сопина. - Это то, за что болеют педагогический коллектив и родители, отдающие ребенка в учебное заведение. Здорового ребенка отдали – здорового должны забрать. Кроме того камеры обеспечивают сохранность материально-технической базы учебного заведению. Видеонаблюдение, имеющееся в этом корпусе нашего учебного заведения, нам очень помогает. Даже таблички, которые мы развесили по периметру: «Ведется видеонаблюдение». Это очень важно.

У нас два корпуса. Центральный корпус расположен на ул.Рыбалко. С помощью приложения, установленного на моем мобильном телефоне, я могу в любой момент зайти и увидеть все девять камер. Но это очень съедает мобильный трафик, поэтому лучше работать в зоне Wi-Fi или подключившись к проводному Интернету. Точно такое же приложение у заместителя директора, и она тоже может наблюдать.

Директор школы №30 надеется, что и второй корпус тоже будет под видеонаблюдением, потому что проблемы в ночное время, по ее словам, там довольно существенные.

- Наша задача - обеспечить круглосуточный онлайн режим, чтобы камеры записывали видео круглосуточно. А кто и в каком режиме к этому имеет доступ, решает руководство учебного заведения, - объясняет Е.Дяговец. - Все техническое оборудование, техническая поддержка и хранение видеоархива – на коммунальном предприятии. Третьим лицам доступа к этой информации нет, только по требованию правоохранительных органов или для потребностей учебных заведений, пользующихся этими услугами.

По ее словам, родители учеников тоже не будут иметь доступа к видеоматериалу, т.к. речь идет об охраняемых законом персональных данных.

А дальше за чей счет?

- Канал передачи данных стоит 300 грн в месяц, стоимость обслуживания одной камеры – 70 грн. Обслуживает коммунальное предприятие «Инфосервис», - говорит Елена Дяговец. - У нас находится все серверное оборудование, серверная комната, которая отвечает всем нормам технического оснащения. Есть соответствующие специалисты, которые контролируют круглосуточно, чтобы все камеры работали в онлайн режиме, чтобы в случае технического сбоя оперативно возобновить работу видеокамеры. Также у нас хранится архив видеозаписи, чтобы в случае необходимости восстановить какие-то события.

Как уточнила Елена Дяговец, вышеупомянутая сумма в 1 млн грн предусмотрена только на установку видеонаблюдения, а за обслуживание и поддержку сети (а это, как видим, около 1 тыс. грн. в месяц для одного учебного заведений) платит школа, и камеры находятся у нее на балансе. «Это дополнительная статья расходов, и каждое заведений с нами работает отдельно», - сказала она.

К примеру, сумма договора между школой №23 и КП «Инфосервис», заключенного только на установку видеонаблюдения, - 53 803 грн. Эти деньги выделяются из городского бюджета. А дальше школе придется платить свыше 10 тыс. грн в год за поддержку системы.

Где школы возьмут такие деньги на обслуживание системы видеонаблюдения – вопрос остается открытым. Начальник горуправления образования и науки Антонина Данильченко сообщила, что управление будет просить бюджетной поддержки. Однако, по ее мнению, ежемесячный платеж не может быть таким высоким. Школы могут заключить договоры с КП «Инфосервис» и работать, как с другими коммунальными предприятиями, платя гривен 100 в месяц. «Будем согласовывать этот вопрос», - сказала А.Данильченко.

Можно предположить: если бюджетной поддержки не будет или она будет недостаточной, родители учеников скоро узнают о новой статье расходов.

А пока чиновники говорят о бюджетных средствах на продолжение проекта, чтобы завершить оснащение школ видеонаблюдением и перейти к детским садам.

- И депутаты, и городской голова планируют продолжать проект, - сообщает Вера Мотречко. - Обязательно будут выделяться дополнительные средства. Мы ожидаем, что уже в ближайшем месяце будут дополнительные деньги, и обязательно на следующий год, чтобы обеспечить все заведения образования видеонаблюдением.