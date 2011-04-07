На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение Вышла из печати книга «Иерархия национальных приоритетов» - сборник публициста, историка и, как он сам себя называет, «участника трех революций и нескольких заговоров», Виктора Рога, начинавшего свою общественно-политическую деятельность в Сумах в конце 80-х.

- Когда мы начинали, национализм для большинства был чем-то страшным, непонятным, экзотическим, но для нас он был искренним. Теперь национализм – это мода (нашивки, ленточки), переходящая в стеб. Я мечтал, чтобы в Сумах развевался красно-черный флаг, была улица Степана Бандеры, но не думал, что это будет так, - сетует автор. – Дискредитация национализма хуже, чем уничтожение. Чтобы наполнить пустоту сознанием, и нужна эта книга.

Книга о том, что надо для победы

Виктор Рог презентовал книгу «Иерархия национальных приоритетов» в библиотеке им. Т.Шевченко 22 декабря. С этого дня ее можно заказать в сумской библиотечной сети.

В сборник вошли публицистические статьи, воспоминания, исторические исследования, интервью. Книга охватывает период от настоящего времени до 1991 года, когда В.Рог возглавлял «Спілку української молоді «Сумщина» – националистическую организацию, которая вела активную деятельность на приграничной с Россией территории. Сейчас автор живет и работает в Киеве, является главным редактором общенациональной газеты «Шлях перемоги». На презентации книги собрались его сумские соратники и единомышленники. Когда В.Рога попросили одним предложением сформулировать смысл его творения, он уложился в три слова: верить, действовать, побеждать.

- Книга посвящена национальным приоритетам, поэтому сейчас очень актуальна. Сегодня уже не только националисты, а и власть поняла, что строить независимое государство надо не «из картона», не на эрзацах, а на настоящих традиционных ценностях, - отметил сумской краевед, историк, участник АТО Олег Корниенко. – Есть фронт военный, где свистят пули, а есть фронт идеологический, в тиши кабинетов, но он не менее важен. И Виктор Рог активный боец этого фронта.

Идея собрать публикации почти за 30 лет в отдельную книгу принадлежит другу и коллеге, журналисту Ростиславу Мартынюку, который считает себя учеником В.Рога. Получилось около 100 текстов на 400 страницах. Финансовую поддержку в издании сборника оказала украинская диаспора Америки, соратники из Сум, Львова, Ивано-Франковска, Киева.

- Когда начинал собирать свои публикации, думал: выйдет брошюра, но оказалось много актуальных материалов, - рассказывает автор и для примера цитирует свою статью «Отпустит ли нас Россия?», опубликованную в газете «Напрям» в январе 1992 года. - «Не надо наивно верить, что так просто, путем «консенсусов» и «договоренностей» удастся Украине стать свободной. Свобода добывается в ожесточенной борьбе и дорогой ценой. «Мне кажется, что самая яркая черта московского национального характера – собственно жестокость…», - писал Максим Горький. А теперь прибавим к этой черте еще вековые имперские традиции, непомерное самомнение, знаменитое российское лицемерие, аморальность и уже упомянутое мессианство, и мы поймем, что для нас времена плача, жалости, слез и тоски закончились. Тщетно вымаливать облегчение и пытаться разжалобить врага. «Москва слезам не верит, Москва кровушки жаждет». Силе надо противопоставить силу, т.к. за лицемерными успокаивающими словами россиян кроется страшная опасность. Нам нельзя тешить себя иллюзиями. Борьба будет беспощадной, и в ней либо мы победим, либо будем побеждены. Третьего не дано». Сегодня это даже больше понятно, чем во время написания. В книге речь идет о том, что мы отвлекаем свои ресурсы на второстепенные вопросы вместо решения главных проблем.

О главном

По убеждению автора книги «Иерархия национальных приоритетов», главный сегодняшний приоритет - изгнание оккупанта, избавление от т.н. «пятой колонны», которая сначала укоренилась, замаскировалась, а теперь уже действует в открытую, находя поддержку в «шестой колонне» - безразличных, разуверившихся, разочаровавшихся.

Под номером два в иерархии национальных приоритетов В.Рог ставит очищение и обновление государственных органов. «Не смена декораций или костюмов спасет «погорелый театр», а смена режиссеров и актеров», - пишет он, понимая, что этих «режиссеров и актеров» украинскому обществу еще нужно взрастить.

- Надо долбить эту скалу – менять характер народа и менталитет, - говорит автор, считая, что лучше всего воспитывать молодежь на конкретных примерах. В его планах – переиздать книгу «Українська воєнна доктрина» члена Организации украинских националистов (ОУН) Михаила Колодзинского. Сейчас В.Рог работает над книгой о событиях в Сумах в период развала СССР и борьбы за независимость 1989 - начала 90-х годов, активным участников которых он был.

- Я обращаюсь ко всем участникам тех событий: давайте соберем материалы. Лучший метод воспитания – личный пример, - призывает автор книги. – Не надо стоять в стороне, надо впрягаться в плуг и тащить его.

В.Рог считает: украинцы имеют огромный потенциал, но распыляют его по мелочам, в то время как надо сосредоточиться на формировании нации как гражданского общества, где один за всех и все за одного. Эффективность такого принципа продемонстрировали волонтеры и добровольцы. А еще надо победить коррупцию, т.к. она сеет в обществе зависть, «зраду» и разочарование – три исконных внутренних врага Украины.