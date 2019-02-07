Первые пошли: как воспользоваться «муниципальной няней» В Сумах заработал государственный проект поддержки молодых семей «муниципальная няня», стартовавший в Украине 1 января

Семьи, в которых воспитывается ребенок до трех лет, могут получить компенсацию на оплату услуг няни в размере 1626 грн. Об этом рассказала директор департамента социальной защиты населения Сумского горсовета Татьяна Масик на брифинге 5 марта.

По данным Татьяны Масик, для компенсации услуги «муниципальная няня» в Сумах предусмотрены государственные средства в размере 834,6 тыс. грн. В департаменте социальной защиты населения на учете стоит 7630 семей, получающих пособие по уходу за детьми. На эти цели государственным бюджетом предусмотрено 9,1 млн грн. При этом семья, решившая воспользоваться услугой проекта «муниципальная няня», не лишается других социальных выплат. Также маме не обязательно выходить на работу. Условие, по сути, одно: все должно быть оформлено официально.

С 12 февраля этого года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, которым утвержден Порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня». Получателем данной услуги могут быть родители, усыновители, опекуны, которые ухаживают за детьми до трех лет, кроме родителей-воспитателей домов семейного типа, приемных родителей, которые получают государственное обеспечение. При этом «муниципальной няней» должно быть зарегистрированное физлицо-предприниматель или юрлицо, официально предоставляющее услуги по уходу за детьми, с которыми заключен договор получателя этой услуги.

Достаточно одному из родителей или опекунов ребенка до трех лет выбрать няню, заключить с ней официальный договор, который не требует нотариального заверения, и подать документы в ближайшее отделение органов социальной защиты. Кроме заявления о предоставлении помощи, нужно приложить копию договора с няней, свидетельство о рождении ребенка, копию страниц паспорта мамы или папы, подтверждающие документы об оплате услуги няни (выписка из банковского счета, расчетная квитанция и т.п.).

Для получения возмещения на услуги няни необходимо в течение месяца после заключения договора подать структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения по месту жительства: заявление о предоставлении компенсации услуги «муниципальная няня»; заявление о перечислении средств для компенсации услуги «муниципальная няня» с указанием счета в банке; копию договора между получателем услуги «муниципальная няня» и муниципальной няней; документы, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни услуги «муниципальная няня» (чек, расчетная квитанция, выписка из банковского счета).

К заявлению нужно приложить копии: свидетельства о рождении ребенка; паспорта получателя компенсации услуги «муниципальная няня»; документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

- Получатель услуги «муниципальная няня» ежемесячно до 5 числа подает в письменной (электронной) форме или любым другим удобным способом структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения документы, подтверждающие расходы на оплату услуги няни. В случае непредставления в установленный срок документов, подтверждающих расходы на оплату «муниципальной няни», выплата компенсации этой услуги прекращается, - отметила Т.Масик.

По данным департамента социальной защиты населения, за оформлением дополнительной денежной помощи на возмещение услуги «муниципальная няня» обратилась одна сумская семья. Документы обрабатываются.