Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18180

5 запитань про субсидії

Інформаційни вісник уряду відповідає на питання про субсидії.

1.    Чи потрібно у травні повторно звертатися з документами?

Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період. Її з травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи через Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.

Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкову монетизацію субсидій. Вона працює так https://teplo.gov.ua/news/210-5-holovnykh-zapytan-pro-monetyzatsiyu-pilh-i-subsydiy

2.    Кому потрібно повторно звернутися з документами?

Повторно із Заявою та Декларацією про доходи потрібно звернутися лише тим, чиї справи розглядала Комісія, орендарям житла та внутрішньо переміщеним особам, тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім’ї.

Повторно з документами необхідно буде звернутися також сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб, та сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.

3.    Чи можуть призначити субсидію на наступний період  якщо є борг?

Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневу комуналку не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.

Також не братимуться до уваги управліннями соціального захисту населення незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до так званих стандартних умов.

Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися із Заявою та Декларацією про доходи в управління соцзахисту.

4.    Чи буде монетизація пільг?

Монетизація пільг стартує з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк.

Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени потрібно буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву і надати реквізити банківського рахунку в Ощадбанку. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою.

5.     Чи потрібно у жовтні іти в управління соцзхаисту, щоб оформити субсидію на зиму?

Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період – 2019-2020рр – у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року.

Безробітні, які не стояли в цей час на обліку в Центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на умовах сплати ЄСВ (22% від мінімалки - 918,06 грн.) за будь-які три місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати ЄСВ за рішенням Комісії. 

Общество Субсидии
view counter

По тематике

В Сумах началась монетизация субсидий
19.03.2019 13:43

В Сумах началась монетизация субсидий

Сумчане, которые оформили субсидию на жилищно-коммунальные услуги до января 2019 года, на прошлой неделе начали получать ее в наличной форме...

Субсидии с марта начнут выдавать наличными
01.03.2019 15:52

Субсидии с марта начнут выдавать наличными

С марта сумчане, которые с пришлого года пользуются субсидией на жилищно-коммунальные услуги, получат ее наличными...

Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00

Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам

Кабмин изменил механизм выплаты субсидий, при этом порядок и категории лиц, имеющих право на государственную помощь, при оплате коммунальных услуг...

Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39

Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме

В департаменте социальной защиты населения продолжается прием документов на назначение жилищной субсидии, которая отныне будет предоставляться в денежной форме....

Право на субсидию: кому и когда?
06.11.2018 16:30

Право на субсидию: кому и когда?

Кто не успел обратиться за субсидией в октябре, есть целый ноябрь, чтобы получить государственную поддержку с октября....

view counter
view counter

Новости

Сумчане вспомнили Победу велобреветом
Сегодня 12:33
Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле
Сегодня 12:26
Первый заммэра Сум вместо суда уехал в Черновцы
Сегодня 12:00
В сумском водоканале снова работают телефоны
Сегодня 11:52
Тростянецкий гиревик с медалью чемпионата Украины
Сегодня 11:44
На Сумщине пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Пакистана и Индии
Сегодня 11:40
В Сумах провели третий вертикальный забег
Сегодня 11:23
У Глухові пройшов конкурс юних піаністів імені славетного земляка
Сегодня 11:02
В Сумах предприятие оштрафовали за незаконную рекламу
Сегодня 10:59
Новый аттракцион в Сумах: не выпади из троллейбуса на ходу (видео)
Сегодня 10:50
На Сумщине за неделю пиротехники подорвали более 100 боеприпасов времен войны
Сегодня 10:36
За неделю на Сумщине зарегистрировано 79 ЧП
Сегодня 10:23
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.