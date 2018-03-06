Гимназия №1 VS школа №12: грядет переселение, чреватое обострением конфликта Школе №12 по нормативам Новой украинской школы для учеников младших классов нужен первый этаж, который сейчас занимает гимназия №1

В связи с этим управление образования и науки Сумского горсовета инициирует создание комиссии по перераспределению площадей гимназии и школы, находящихся в одном здании. Инициативу начальника управления Антонина Данильченко поддержала профильная депутатская комиссия, проголосовав за обращение к городскому голове по поводу создания комиссии, в состав которой войдут представители городского управления образования, общественности, депутаты и, возможно, другие представители педагогического сообщества и специалисты для изучения этого вопроса.

- В одном помещении находятся школа №12 и гимназия №1. Это нехороший пример для наследования. Нам надо в какой-то степени исправить ошибку прежних лет, - обратилась Антонина Данильченко к членам профильной депутатской комиссии на заседании 5 апреля. - Во время реформирования требования как к одному, так и ко второму учебному заведению возрастают. У нас была Государственная служба качества образования (изучает вопросы реформирования в переходный период) и сделала нам замечание, прописав, что школа №12 не придерживается требования государственных санитарных правил и норм содержания и организации учебно-воспитательного процесса касательно размещения учеников первых классов только на первом этаже. Однако школа №12 не может это исполнить пока у нее не будет первого этажа (школа занимает только 3-ий и 4-ый этаж, гимназия – 1-ый и 2-ой).

По словам А.Данильченко, перераспределение площадей - это очень кропотливая работа. Возможно, не очень хочется в это вмешиваться, но придется.

- Скажите, нельзя ли эти два заведения объединить в одно, чтобы там был один руководитель? - поинтересовался председатель депутатской комиссии Виталий Мельник.

- Теоретически можно. Но практически… Года три назад в этот вопрос вовлекались и педагоги, и представители общественности. Тогда пришли к общему мнению: пусть гимназия и школа работают отдельно. Но если так, то необходимо перераспределить площадь, - ответила начальник управления образования.

А.Данильченко напомнила: площади этих учебных заведений были распределены исполкомом горсовета еще в конце 90-х годов, когда создавалась гимназия. Кроме того, есть решение №590 Сумского горсовета 2016 года, утверждающее данное распределение. Однако многое изменилось. По старому документу школа №12 должна быть I-II ступени (без старших классов). Но она давно уже не 9-летка, там ученики получают полноценное общее среднее образование. Кроме того, изменилось законодательство об образовании. В концепции Новой украинской школы прописан территориальный принцип: дети начального звена должны посещать ближайшее учебное заведение в своем микрорайоне.

- Как Вы думаете: решение этого вопроса (перераспределение площадей. – Ред.) решит конфликт между этими двумя заведениями? – спросил В.Мельник.

- Они в этом конфликте давно находятся, и мы им ничем не навредим, - считает А. Данильченко. – Были ситуации, когда мы вынуждены были направлять специалистов управления смотреть, чтобы все было правильно. Один спортзал, столовая общего пользования…

- В концепции Новой украинской школы что-нибудь предусмотрено на этот счет? Какова судьба гимназии? – поинтересовался глава депутатской комиссии.

- Уже второй год дети будут учиться по новым программам в соответствии с концепцией Новой украинской школы. В дальнейшем будет реформироваться среднее звено, затем третья ступень школы. Если гимназии выполнят условия, станут лицеями. И не каждая общеобразовательная школа будет иметь третью ступень. Все идет постепенно. Но начальное звено уже должно иметь все необходимое. В 12-ой школе очень хорошие материальные условия, одни из лучших, но все это надо куда-то поместить. К сожалению, у них только третий и четвертый этаж.

- Как я понял, таких, как сейчас гимназии, не будет существовать вообще. Поэтому целесообразно начать эту работу – сделать там одну единую школу, - подытожил В.Мельник и предложил поддержать просьбу управления образования - обратиться к городскому голове по поводу распоряжения о создании комиссии. Коллеги проголосовали за.

- Вопрос очень сложный, - еще раз предупредила Антонина Данильченко.