Поради сумських рятувальників: 11 правил, що врятують ваше життя під час пожежі

Ні в якому разі не слід панікувати.
Під час пожежі необхідно остерігатися високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення.
Як свідчить статистика більшість пожеж на загорянь виникають в житловому секторі, а тому якщо пожежа застала вас у приміщенні, слід дотримуватись наступних правил:
- якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього прямо на підлогу;
- до дверей приміщення слід повзти підлогою під хмарою диму, але не відчиняти двері відразу;
- обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то відчиніть їх та швидко виходьте;
- якщо двері гарячі, не відчиняйте їх – дим та полум’я не дозволять вам вийти;
- щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму. Повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку;
- присядьте та глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та спробуйте покликати за допомогою;
- якщо ви не в змозі розкрити вікно, розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати вогнеборців;
- якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх та поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення;
- обов’язково зачиняйте за собою всі двері;
- зверніть увагу, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтами;
- якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі.
Запам’ятайте! Приборкання вогню – це робота, яку виконують високопрофесійні та навчені люди, тому в будь якому випадку допомога вам та оточуючим повинна розпочинатися з дзвінка до Служби порятунку за номером 101!
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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