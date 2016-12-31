Бизнес в Сумах учится быть социальным Мировой тренд на социальное предпринимательство и социальный бизнес потихоньку добирается до Сум.

И хотя нельзя с полной уверенностью назвать «социальным» ни одно сумское предприятие, но школа, развивающая мышление нынешних и будущих предпринимателей в социальном ключе, уже есть.

Мы поговорили с одним из организаторов «Школы инновации и социального предпринимательства», начальником Центра бизнес-коммуникаций СумГУ Сергеем Хвостовым:

Оксана Мартимьянова (Hrechka Sweets) и Сергей Хвостов

Мотивы

- Как все началось?

- Все началось в 2015 году с зимней школы «Ценности в экономике и бизнесе», которая была ориентирована в основном на студентов и молодых людей. Приехала молодежь из разных регионов Украины. Школа длилась 10 дней. На следующий год, в феврале 2016, наша команда провела еще одну подобную школу. В команду входят: д. э. н. директор Института ФЕМ СумДУ Татьяна Васильева, д. э. н. директор департамента бизнес-процессов СумГУ Сергей Леонов, д. э. н. завкафедрой международной экономики СумГУ Юрий Петрушенко и я. Мы увидели, что для студентов такие мероприятия по большей части проходят как развлечение. И после этого мы решили переориентироваться на взрослого потребителя. Весной мы провели курс «Программа управления социально-ответственным бизнесом». Эта программа уже была ориентирована и на тех, кто хочет заниматься предпринимательством, и на тех, кто уже ведет бизнес и хочет получить еще какие-то новые инструменты или навыки. Этот курс проходил на выходных на протяжении 5 недель. По окончании курса учащиеся представили несколько бизнес-проектов. Мы пригласили экспертов для оценки этих проектов, среди которых были предприниматели и представители банков. Некоторыми проектами эксперты заинтересовались. Но все эти проекты требовали доработки, необходимо было правильно определить финансовую составляющую. Поэтому появилась идея создать школу, где бы люди научились за краткий промежуток времени работать с финансовыми документами, составлять бизнес-план, строить маркетинговую стратегию.

Этой осенью в Сумах проходила «58-я битва стартапов». Наблюдающие и эксперты отметили, что у представленных проектов была абсолютно «сырая» финансовая составляющая. Никто из стартаперов и не собирался просчитывать экономическую составляющую своих проектов. Они думают так: «Вот у меня идея. А дальше считайте сами...» Мы же сделали акцент на экономических аспектах. К нам в школу приезжали в качестве спикеров руководители венчурных фондов, которые рассказывали учащимся, на что они обращают внимание при принятии решения о финансировании того или иного проекта.

Школа

- Где и как проходила школа?

- Школа проходила на базе Конгресс-центра СумГУ и состояла из 4 модулей. Первый модуль начался 24 сентября 2016 года, а 4-й модуль закончился 25 декабря. Темы модулей: 1 модуль - «Этические ценности современного бизнес-лидера», 2 модуль - «Социальное предпринимательство, социальное планирование и коммуникации», 3 модуль - «Стартап: ценности, фандрайзинг, социальная промоция» и на 4-й модуль - «Практические аспекты подготовки бизнес-проектов». Каждый модуль проходил на протяжении двух выходных раз в месяц. В программу модуля включались и домашние задания.

- Ваши цели?

- Мы ратуем за то, чтобы в городе развивалось социальное предпринимательство. Чтобы бизнес занимался развитием нашего общества.

- Были ли среди лекторов предприниматели?

- Из лекторов примерно четверть – это предприниматели.

- Преподаватели были из Сум?

- Часть из Сум, часть – иногородние. Соотношение этих групп для каждого модуля было разным. На каждом модуле соотношение сумских преподавателей к иногородним было таким: двое-трое сумчан и трое иногородних. Мы стараемся делать так, чтобы иногородних было больше, чем сумчан. У нас всегда есть в запасе «двойник» на каждого лектора. Но тему мы не меняем, даже если лектор «срывается».

Пробовали весной приглашать иностранных лекторов. Но, как оказалось, существует большая проблема незнания иностранного языка у наших слушателей. Иностранные спикеры конечно говорят очень важные вещи, но практически ничего не могут сказать об Украине, тем более о Сумах. Поэтому сами учащиеся просили нас приглашать украинских бизнесменов.

- Сколько стоило участие в школе и кто, собственно, принял участие?

- Участие в школе бесплатное, и записаться мог любой человек. Школа проводилась на средства фонда «Украинская социальная академия». На каждый модуль можно было прийти отдельно. Средний возраст учащихся - до 40 лет. Все учащиеся - сумчане, кроме одного жителя области. В среднем количество участников на каждом модуле - 25 человек. Приходили к нам и люди, которые работают в серьезных компаниях с хорошей зарплатой, и признавались: «Хочется уже чего-то своего».

- Ваша школа - это только лекции?

- Нет, это в первую очередь общение специалиста с обучающимися. Мы ставим акцент на вопросах и обсуждении, а не на чтении лекций. Наши лекторы предлагают свои контакты и открыты для общения и после школы.

Виталия Конищюк

- Можно ли получить эти знания в сумском вузе?

- Наша система вузовского образования имеет достаточно растянутый вид. И те знания, которые в нашей школе можно получить за один-два модуля, в университете может растянуться на год или два. В отличие от формального образования наше строится на реальных примерах, на живом общении с бизнесменами и имеет практический подход той же «Экономике предприятия», которая преподается в вузах, и довольно далека от насущных практических задач современного бизнеса. К примеру, учит на примере сумского предприятия - банкрота.

- Дают ли в сумских университетах знания по стартапам?

- К сожалению, пока нет. Но уже с нового учебного года в СумГУ открывается новая магистерская программа «Инвестиции, предпринимательство и стартапы», которая должна восполнить пробел в знаниях предпринимателей-самоучек и дать структурированные знания молодежи в этой области.

- Могут ли люди получить эти же знания в Интернете?

- Думаю, что да, могут. Но у нас есть немаловажный социальный аспект – возможность общаться в группе с такими людьми, которые тоже вынашивают свои идеи. На этой школе сами учащиеся помогали друг другу дорабатывать идеи. Были и такие, кто объединил свои идеи в один проект.

Можно обложиться десятками книг и каждую читать по очереди. Но часто бывает так, что в книге может быть полезным тебе всего одно предложение. И поэтому лучше встретиться со специалистом, который даст тебе выжимку из уже прочитанного множества книг. Советов в книгах много. Но мир меняется каждый день. И только практикующий специалист может сказать, что актуально, а что уже устарело.

- И что в итоге?

- Школа не заканчивается выдачей сертификата. Школа сплотила людей. Участники школы продолжают общаться, встречаться и обсуждать аспекты видения бизнеса и дотачивать свои стартап-идеи. Из разрабатываемых участниками школы идей вырисовались такие: использование энергосберегающих технологий, кинотеатр для ценителей интеллектуального кино, региональное онлайн-телевидение, лаборатория для популяризации науки среди школьников, разработка переносной маникюрной машинки, бюро трудоустройства для студентов «Тесто – слепи себя сам» и другие.

- Какие у вас уже есть успехи и каких хотелось бы достичь?

- Модель школы, опробованная у нас, внедряется также в Луцке и Ивано-Франковске. Мы идем с разницей в неделю. Многие спикеры выступают на всех этих школах и привозят опыт общения с аудиторией к нам из других городов и, наоборот, выступают своего рода связующим звеном между регионами.

Хотелось бы, чтобы до весны кто-то из учащихся уже запустил свой проект и стал предпринимателем или руководителем бизнес-проекта.

- Какие у вас планы?

- Я думаю, что, если опросить студентов на предмет того, кем кто хочет быть, то 90 % ответят, что не знают. Хочется развивать и дальше эту школу и в формате площадки, на которой могут встречаться люди с идеями и люди с опытом. Чтобы это был своего рода образовательный центр для предпринимателей.

Татьяна Васильева

Сумские предприниматели

- Какие проблемы, на Ваш взгляд, актуальны в среде сумских предпринимателей?

- Основная проблема – закрытость сумских предпринимателей один от другого. Нет синергии и плодотворного взаимного сотрудничества.

- А в сравнении с другими регионами?

- Я думал, что это только в Сумах, но, как оказалось, в других регионах одна и та же проблема - люди не хотят или не готовы заниматься самообразованием. Суббота-воскресенье – это диван, подушка, телевизор…

Но есть и отличия. В западных регионах предприниматели тоже имеют свои союзы. Но у них союзы предпринимателей работают и защищают права своих членов. У нас же союзы ради союзов. Мы даже знакомы со случаями, когда эти союзы проталкивали свои интересы на законодательном уровне. Чувствуется сплоченность предпринимателей на западе Украины. Наши же разобщены, каждый сам за себя.