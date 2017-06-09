Право на субсидию: кому и когда? Кто не успел обратиться за субсидией в октябре, есть целый ноябрь, чтобы получить государственную поддержку с октября.

Кроме того, в сентябре повысилась цена на холодное водоснабжение. В связи с этим получающие эту услугу домохозяйства до конца ноября могут претендовать на субсидию начиная с сентября. Таким образом, в ноябре можно получить субсидию с сентября, октября и ноября. Кому из потенциальных субсидиантов можно и нужно обращаться в органы соцзащиты, рассказала заместитель директора департамента социальной защиты населения, начальник управления предоставления государственной социальной помощи Ирина Лагиренко на брифинге 2 ноября.

Имеют право

Последние изменения Кабмина в Порядок назначения жилищных субсидий от 17 октября расширяют суженый до минимума в мае этого года круг субсидиантов.

Теперь если брак между родителями несовершеннолетнего ребенка расторгнут, доходы не живущего с ребенком экс-супруга не учитываются при определении размера субсидии на домохозяйство, в котором проживает ребенок.

Также субсидия будет назначаться людям, которым предприятия задолжали зарплату.

По решению комиссии можно претендовать на субсидию, если члены домохозяйства в период, за который учитываются доходы, документально подтвердили приобретения страхового стажа в других странах, представив легализованные в Украине документы.

По решению комиссии субсидия может быть назначена, если член домохозяйства не имеет доходов, или находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе семьи есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения ВКК).

Также Ирина Лагиренко отметила: при наличии площади сверх нормы на государственную поддержку, но не больше 30% от нормы, отныне имеют право граждане, получающие пенсию в связи с потерей кормильца; достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию за выслугу лет; получающие государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Кроме того, при отсутствии уплаты единого социального взноса (ЕСВ) можно стать на учет в Центр занятости и претендовать на субсидию.

С октября этого года за субсидией могут обращаться семьи, где есть люди, находящиеся в местах лишения свободы. Их право на государственную помощь будет определять комиссия.

Пересчитали автоматом, но далеко не всем

Как отметила Ирина Лагиренко, департамент социальной защиты населения провел автоматический перерасчет субсидий на отопительный период 2018-2019. Право на субсидию получили 30,5 тыс. сумчан, из которых у 10 тыс. домохозяйств размер субсидии – ноль. В дальнейшем, когда услуга «отопление» будет учтена за полный месяц, перерасчет будет сделан без обращения. А в октябре субсидия на отопление начислена на неполный календарный месяц: для домов с индивидуальным отоплением - с 16 октября; для домов с централизованным отоплением - с 22 октября; для домов в зоне ответственности Котельной Северного промузла пока что из-за отсутствия данной услуги субсидия рассчитана без нее. Информация о начисленной субсидии будет отражена в квитанциях, которые сумчане получат в ноябре.

И.Лагиренко перечислила категории домохозяйств, которым для получения субсидии необходимо подать заявление-декларацию в департамент соцзащиты:

- Во-первых, это те категории населения, которые не имели право на субсидию летом. Прежде всего, это разведенные женщины. Они все оповещены об изменениях и должны прийти и написать заявление, - сказала И.Лагиренко. - Вторая категория – это арендаторы и внутренне перемещенные лица, если не обращались с мая. Постановлением, вступающим в силу 1 октября, изменены сроки получения субсидии. Теперь субсидия назначается с месяца обращения и до конца отопительного сезона. В то время как майскими изменениями было предусмотрено субсидирование на отопительный и неотопительный сезон. Если домохозяйство состоит из нетрудоспособных лиц, они имеют право обратиться за субсидией на чрезмерную площадь. Семьи, в которых муж или жена зарегистрированы в другом месте, если к нам не обращались, тоже должны представить документы. Также могут обратиться семьи, у которых общая отапливаемая площадь жилых помещений превышает 120 кв. м, а в частных домах – 200 кв. м. С мая действовало существенное ограничение: если домохозяйство состоит из нескольких частей с разделенными счетами, то при превышении 200 кв. м. общей площади вся семья лишалась субсидии. Сейчас будем рассматривать такие случаи на комиссии и определять право на субсидию конкретно по каждой части.

И.Лагиренко подчеркнула: новым Положением предусмотрены строгие ограничения на стадии приема документов от заявителя. Декларация может быть признана недействительной, если ответственное лицо, подающее документы от домохозяйства, не указало какие-либо данные (дату рождения, код, паспортные данные, информацию о супруге, который зарегистрирован отдельно и пр.). Такая декларация считается неподанной и следует отказ на стадии приема документов.

- При автоматическом перерасчете мы не смогли просчитать субсидирование 1,5 тыс. домохозяйств, поскольку кто-то из членов семьи или домохозяйства изменил персональные данные и эти изменения не отражены в налоговой службе или в Пенсионном фонде. Таким гражданам надо обратиться в вышеуказанные органы, и только после внесения изменений мы сможем назначить субсидию, - объяснила И.Лагиренко.

Сроки и доходы

- Кто не успел обратиться за субсидией в октябре, есть целый ноябрь, чтобы определить свое право на субсидию с октября, - сообщила И.Лагиренко. - При подаче заявления в октябре учитываются доходы за первый и второй квартал текущего года. Если домохозяйство хочет реализовать свое право на субсидию с ноября, учитываются доходы за второй и третий квартал. Для пенсионеров есть особенность: при субсидировании с октября учитывается размер сентябрьской пенсии.

Для предпринимателей изменений не произошло: для плательщиков единого налога первой группы доход определяется на уровне одной минимальной зарплаты, второй – двух, третей – трех.

Есть нововведения для безработных. До октября этого года, если человек находился на учете в Центре занятости и не имел выплат, права на субсидию у него не было. Сейчас для тех, кто получает выплаты, но они меньше прожиточного минимума, при расчете субсидии учитывается размер прожиточного минимума. Кто вообще не получает выплат – в размере трех прожиточных минимумов. А если выплаты превышают прожиточный минимум, учитывается фактически полученный доход.

Кроме того, с октября нынешнего года в сумму доходов учитываются денежные переводы, полученные из-за границы. Пока что эту информацию органы соцзащиты могут получить только от самого заявителя в заявлении-декларации. В дальнейшем будет проведена верификация, и, если выяснится, что заявитель скрыл эти доходы, субсидию придется вернуть.

Когда субсидирование прекращается

Как напомнила Ирина Лагиренко, с мая этого года был введен обязательный платеж. С октября надо платить либо обязательный платеж, либо если сумма начислений за коммунальные услуги меньше, платим меньше.

Комиссия принимает решение о прекращении субсидирования, если поступило сообщение от поставщика услуг о том, что услуга прекращена из-за задолженности больше 340 грн. Также прекращается субсидирование, если домохозяйство не заплатило за услугу по содержанию общества совладельцев многоквартирного дома и долг перед ОСМД превышает 340 грн. Так как таковых списков неплательщиков уже нет, комиссия учитывает конкретные обстоятельства.

Справка: По вопросам субсидирования сумчане могут обращаться в департамент соцзащиты населения Сумского горсовета по телефонам горячих линий: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.