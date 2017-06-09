Право на субсидию: кому и когда?

Кроме того, в сентябре повысилась цена на холодное водоснабжение. В связи с этим получающие эту услугу домохозяйства до конца ноября могут претендовать на субсидию начиная с сентября. Таким образом, в ноябре можно получить субсидию с сентября, октября и ноября. Кому из потенциальных субсидиантов можно и нужно обращаться в органы соцзащиты, рассказала заместитель директора департамента социальной защиты населения, начальник управления предоставления государственной социальной помощи Ирина Лагиренко на брифинге 2 ноября.
Последние изменения Кабмина в Порядок назначения жилищных субсидий от 17 октября расширяют суженый до минимума в мае этого года круг субсидиантов.
Теперь если брак между родителями несовершеннолетнего ребенка расторгнут, доходы не живущего с ребенком экс-супруга не учитываются при определении размера субсидии на домохозяйство, в котором проживает ребенок.
Также субсидия будет назначаться людям, которым предприятия задолжали зарплату.
По решению комиссии можно претендовать на субсидию, если члены домохозяйства в период, за который учитываются доходы, документально подтвердили приобретения страхового стажа в других странах, представив легализованные в Украине документы.
По решению комиссии субсидия может быть назначена, если член домохозяйства не имеет доходов, или находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе семьи есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения ВКК).
Также Ирина Лагиренко отметила: при наличии площади сверх нормы на государственную поддержку, но не больше 30% от нормы, отныне имеют право граждане, получающие пенсию в связи с потерей кормильца; достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию за выслугу лет; получающие государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Кроме того, при отсутствии уплаты единого социального взноса (ЕСВ) можно стать на учет в Центр занятости и претендовать на субсидию.
С октября этого года за субсидией могут обращаться семьи, где есть люди, находящиеся в местах лишения свободы. Их право на государственную помощь будет определять комиссия.
Как отметила Ирина Лагиренко, департамент социальной защиты населения провел автоматический перерасчет субсидий на отопительный период 2018-2019. Право на субсидию получили 30,5 тыс. сумчан, из которых у 10 тыс. домохозяйств размер субсидии – ноль. В дальнейшем, когда услуга «отопление» будет учтена за полный месяц, перерасчет будет сделан без обращения. А в октябре субсидия на отопление начислена на неполный календарный месяц: для домов с индивидуальным отоплением - с 16 октября; для домов с централизованным отоплением - с 22 октября; для домов в зоне ответственности Котельной Северного промузла пока что из-за отсутствия данной услуги субсидия рассчитана без нее. Информация о начисленной субсидии будет отражена в квитанциях, которые сумчане получат в ноябре.
И.Лагиренко перечислила категории домохозяйств, которым для получения субсидии необходимо подать заявление-декларацию в департамент соцзащиты:
- Во-первых, это те категории населения, которые не имели право на субсидию летом. Прежде всего, это разведенные женщины. Они все оповещены об изменениях и должны прийти и написать заявление, - сказала И.Лагиренко. - Вторая категория – это арендаторы и внутренне перемещенные лица, если не обращались с мая. Постановлением, вступающим в силу 1 октября, изменены сроки получения субсидии. Теперь субсидия назначается с месяца обращения и до конца отопительного сезона. В то время как майскими изменениями было предусмотрено субсидирование на отопительный и неотопительный сезон. Если домохозяйство состоит из нетрудоспособных лиц, они имеют право обратиться за субсидией на чрезмерную площадь. Семьи, в которых муж или жена зарегистрированы в другом месте, если к нам не обращались, тоже должны представить документы. Также могут обратиться семьи, у которых общая отапливаемая площадь жилых помещений превышает 120 кв. м, а в частных домах – 200 кв. м. С мая действовало существенное ограничение: если домохозяйство состоит из нескольких частей с разделенными счетами, то при превышении 200 кв. м. общей площади вся семья лишалась субсидии. Сейчас будем рассматривать такие случаи на комиссии и определять право на субсидию конкретно по каждой части.
И.Лагиренко подчеркнула: новым Положением предусмотрены строгие ограничения на стадии приема документов от заявителя. Декларация может быть признана недействительной, если ответственное лицо, подающее документы от домохозяйства, не указало какие-либо данные (дату рождения, код, паспортные данные, информацию о супруге, который зарегистрирован отдельно и пр.). Такая декларация считается неподанной и следует отказ на стадии приема документов.
- При автоматическом перерасчете мы не смогли просчитать субсидирование 1,5 тыс. домохозяйств, поскольку кто-то из членов семьи или домохозяйства изменил персональные данные и эти изменения не отражены в налоговой службе или в Пенсионном фонде. Таким гражданам надо обратиться в вышеуказанные органы, и только после внесения изменений мы сможем назначить субсидию, - объяснила И.Лагиренко.
- Кто не успел обратиться за субсидией в октябре, есть целый ноябрь, чтобы определить свое право на субсидию с октября, - сообщила И.Лагиренко. - При подаче заявления в октябре учитываются доходы за первый и второй квартал текущего года. Если домохозяйство хочет реализовать свое право на субсидию с ноября, учитываются доходы за второй и третий квартал. Для пенсионеров есть особенность: при субсидировании с октября учитывается размер сентябрьской пенсии.
Для предпринимателей изменений не произошло: для плательщиков единого налога первой группы доход определяется на уровне одной минимальной зарплаты, второй – двух, третей – трех.
Есть нововведения для безработных. До октября этого года, если человек находился на учете в Центре занятости и не имел выплат, права на субсидию у него не было. Сейчас для тех, кто получает выплаты, но они меньше прожиточного минимума, при расчете субсидии учитывается размер прожиточного минимума. Кто вообще не получает выплат – в размере трех прожиточных минимумов. А если выплаты превышают прожиточный минимум, учитывается фактически полученный доход.
Кроме того, с октября нынешнего года в сумму доходов учитываются денежные переводы, полученные из-за границы. Пока что эту информацию органы соцзащиты могут получить только от самого заявителя в заявлении-декларации. В дальнейшем будет проведена верификация, и, если выяснится, что заявитель скрыл эти доходы, субсидию придется вернуть.
Как напомнила Ирина Лагиренко, с мая этого года был введен обязательный платеж. С октября надо платить либо обязательный платеж, либо если сумма начислений за коммунальные услуги меньше, платим меньше.
Комиссия принимает решение о прекращении субсидирования, если поступило сообщение от поставщика услуг о том, что услуга прекращена из-за задолженности больше 340 грн. Также прекращается субсидирование, если домохозяйство не заплатило за услугу по содержанию общества совладельцев многоквартирного дома и долг перед ОСМД превышает 340 грн. Так как таковых списков неплательщиков уже нет, комиссия учитывает конкретные обстоятельства.
Справка: По вопросам субсидирования сумчане могут обращаться в департамент соцзащиты населения Сумского горсовета по телефонам горячих линий: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.
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