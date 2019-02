В Сумах литовский режиссер поставил спектакль по произведениям Чехова В сумском областном академическом театре драмы и музыкальной комедии им. М.С Щепкина появился новый спектакль.

Называется он «Все, что тебе нужно — это любовь …» (Все що тобі потрібно — це кохання). Режиссёр-постановщик — Линас Зайкаускас. Он же сценограф и создатель эскизов костюмов.

Жанр спектакля автор определил как «комедия в стиле folk на 1 действие». Но на самом деле всё сложнее. Однако по порядку.

О режиссёре

Линас-Мариус Зайкаускас. Родился 22 мая 1962 года в Паневежисе, Литва.

В 1989 году окончил факультет режиссуры музыкальных театров Ленинградской музыкальной академии им. Н. А. Римского-Корсакова.

Работал режиссером в театрах Каунаса и Паневежиса. Поставил около 60 оперных и драматических спектаклей на сценах России, Украины, Литвы, Польши, Румынии и Турции, которые принимали участие и неоднократно награждались на различных престижных европейских, азиатских и российских фестивалях.

Преподавал в Музыкальной академии Литвы, в Паневежской консерватории и в Йельском университете (США), читал курс «Образ и язык в рекламе» в Высшей школе журналистики в Варшаве.

Был руководителем и директором Международного театрального фестиваля имени Витольда Гомбровича и Международного фестиваля культуры в Радоме, Польша. Соавтор пьес «Берег неба» и «Кармен».

С 2015 года — художественный руководитель Паневежского драматического театра им.Ю.Мильтиниса.

Фабула

В спектакле достаточно мало текста. В основном, история рассказывается с помощью музыкальных и пластических образов и театральных метафор. Она о том, как некий молодой человек Дмитрий Андреевич, мечтающий стать философом или писателем, долгое время не замечает любви к себе девушки по имени Диана Ивановна. В какой-то момент девушка отчаивается и уходит. И тут Дмитрий Андреевич понимает, что он потерял…

Первоисточники

Постановка посвящена юбилею выдающегося мастера слова, писателя, драматурга, имя которого тесно связано с Сумской областью — Антона Павловича Чехова. В ней соединены в одно действо известные чеховские произведения «Верочка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Чайка» и другие.

Эстетика

Безусловно, это эстетика постмодерна. Действие, как шитьё золотыми нитями, пронизано аллюзиями не только на чеховские произведения. Медведь на сцене – явный отсыл в сторону «Котлована» Андрея Платонова. Его введение в ткань сюжета сразу переводит действие в мир гоголевского гротеска и фантасмагории. Постоянное присутствие и участие живых музыкантов и настроение в целом напоминают атмосферу фильмов Эмира Кустурицы. Название спектакля – это же знаменитое битловское «All You Need Is Love». А фрагмент монолога прозревшего Дмитрия Андреевича о том, что он мог стать Достоевским или Шопенгауэром – вообще прямая цитата из фильма «Покровские ворота».

Но самое удивительное, что в результате всего этого, порой кажущегося эклектичным, калейдоскопа событий и страстей на сцене возникает ясная и до слёз трогательная история любви…

Актёры

Спектакль очень режиссёрский. В нём продуман и оправдан буквально каждый ход, атрибут и интонация. И при этом автор оставляет простор для актёрской игры. Главные герои великолепны. Дмитрий Андреевич (Дмитрий Некрасов) и Диана Ивановна (Диана Каландаришвили) одновременно играют и живут на сцене. Их скупые, в смысле пространства речи, монологи звучат настолько точно, что возникает ощущение объёма и бездонной глубины. Дмитрий из достаточно плоского персонажа в начале действия превращается в человека, пережившего огромную личную трагедию.

А Диана поражает своими преображениями. Тут нечто мистическое возникает. Пока она сама активно идёт к возлюбленному, она хотя и трогательна, но некрасива и забавна. Однако в момент осознания, что всё кончено и нужно уходить, она превращается в красавицу: удивительную, возвышенную, уточнённую и по-женски мудрую. Так и в жизни же — когда уходит любимая и остаётся только прекрасная фантазия о ней…. И создатели спектакля сумели это визуализировать без всяких дополнительных макияжей и переодеваний. Просто с помощью актёрской игры.

В итоге, рассказ о достаточно банальной по сути любовной нескладушке превращается в философскую притчу о смысле жизни.

Важно отметить, что в спектакле нет явно второстепенных персонажей. Шарманщик (Юрий Кулик), Медведь (Владислав Калиниченко), три девушки, музыканты — все выполняют, по сути, роль древнегреческого хора — действуют, живут и активно влияют на общее впечатление.

Самоирония

Работая с классикой в таком формате, крайне важно быть тактичным. И режиссёр сразу заявляет, что всё будет как бы не очень серьёзно, без излишнего пафоса и амикошонства. Действие начинается с того, что Шарманщик тщетно пытается выговорить литовское имя режиссёра. Иными словами, автор сразу и намеренно декларирует свой уход в тень, оставляя зрителю право на все оценки и выводы.

Эпилог

Можно однозначно и уверено утверждать, что в репертуаре щепкинцев появился ещё один спектакль высочайшего уровня. Его, наверное, сложно будет воспринимать любителям телесериалов, но для знатоков и гурманов он — изысканное и долгожданное блюдо. И это осознаётся уже по ходу, когда сидишь в зрительном зале и понимаешь, что попал внутрь чего-то необыкновенного и одновременно, очень близкого и родного – как вся мировая культура. Спектакль явно фестивальный, по уровню ориентированный на современную европейскую театральную реальность. До этого таковым был перформанс «Шинель». Теперь есть ещё и «Все, что тебе нужно — это любовь …».

Премьера спектакля состоялась 16 февраля. Еще одна пройдет 22 февраля, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.