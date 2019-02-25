Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!

Концертний тур команди «Дніпро» можна по праву вважати головною гумористичною подією літа! Всі ми пам'ятаємо шедевральну серію улюблених мініатюр про «Ігоря й Лєну».
11 червня о 19.00 у театрі ім. М.С. Щепкіна нас чекають кращі жарти та номери, імпровізація, надзвичайна акторська гра, море сміху, відмінного настрою та багато сюрпризів! Побачимо у повному складі весь зоряний склад акторів «Дніпра», які щодня збирають рекордну кількість підписників у Інстаграмі та на особистих і фан-сторінках:
ІГОР ЛАСТОЧКІН – двічі чемпіон Чемпіонату з гумору України – Ліга Сміху, актор і автор відомих скетчкомів, харизматичний житель «Країни У».
ВОЛОДИМИР БОРИСОВ – він же «Лена» - персонаж одного з найсмішніших сктетчкомів «Країни У» на телеканалі ТЕТ.
ЄФИМ КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ – телеведучий проекту «Любов на виживання» на Новому Каналі.
АНАТОЛІЙ ЧУЛКОВ – автор і актор, продюсер компанії «Драйв Продакшн».
ЮРІЙ КАРАГОДІН – один із найбільш затребуваних авторів гумористичних проектів.
І додатковий бонус: спеціальні гості програми – переможці й володарі Зимового Кубку минулого сезону Ліги Сміху, команда «Стадіон Діброва» м. Царичанка.
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