Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04131

Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!

Фаворити нового ювілейного сезону «Ліги Сміху» - команда «Дніпро» вже їдуть до нас!!!

Концертний тур команди «Дніпро» можна по праву вважати головною гумористичною подією літа! Всі ми пам'ятаємо шедевральну серію улюблених мініатюр про «Ігоря й Лєну».

11 червня о 19.00 у театрі ім. М.С. Щепкіна нас чекають кращі жарти та номери, імпровізація, надзвичайна акторська гра, море сміху, відмінного настрою та багато сюрпризів! Побачимо у повному складі весь зоряний склад акторів «Дніпра», які щодня збирають рекордну кількість підписників у Інстаграмі та на особистих і фан-сторінках:

ІГОР ЛАСТОЧКІН – двічі чемпіон Чемпіонату з гумору України – Ліга Сміху, актор і автор відомих скетчкомів, харизматичний житель «Країни У».

ВОЛОДИМИР БОРИСОВ – він же «Лена» - персонаж одного з найсмішніших сктетчкомів «Країни У» на телеканалі ТЕТ.

ЄФИМ КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ – телеведучий проекту «Любов на виживання» на Новому Каналі.

АНАТОЛІЙ ЧУЛКОВ – автор і актор, продюсер компанії «Драйв Продакшн».

ЮРІЙ КАРАГОДІН – один із найбільш затребуваних авторів гумористичних проектів.

І додатковий бонус: спеціальні гості програми – переможці й володарі Зимового Кубку минулого сезону Ліги Сміху, команда «Стадіон Діброва» м. Царичанка.

Продаж квитків на сайті sumy.karabas.com та в усіх касах міста.®

Досуг Лига смеха
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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