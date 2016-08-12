Досуг

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:32169

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду

С 5 по 8 июня в Сумах пройдут Дни устойчивой энергии – город в пятый раз станет информационным центром для всех, кто интересуется современными способами эффективного использования энергии

Проведение Дней энергии - обязательное условие для всех городов Европы, подписавших Соглашение мэров. Сумы присоединились к соглашению в 2015 году, взяв обязательство сократить выбросы СО2 как минимум на 20 процентов к 2020 году за счет внедрения современных технологий энергосбережения и развития экологически ориентированной экономики.

Сумчан приглашают на просветительские мероприятия, где обещают интересно и доступно рассказать о сложных вещах: влиянии энергетики на окружающую среду и климат, эффективном энергопотреблении, возобновляемых источниках энергии и пр. В их организации наряду с профильными подразделениями горсовета принимали участие заведения системы образования и библиотечной сети города.

Официальное открытие Дней устойчивой энергии запланировано на среду, 5 июня. Сумчан ждут у альтанки в сквере Харитоненко в 9.30. Там пройдет экологический квест «Меняй себя, а не планету». Ученики школы № 7 – это одна из трех школ города (еще №№9 и 20), где реализуется самый масштабный европейский проект «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях Сум» - выступят с информацией об этом проекте. Ученики школы №25 представят макет «экодома», изготовленного из вторичного сырья. Ростовые куклы будут распространять листовки с советами по энергосбережению в быту. Планируется научное криошоу, аrtсушка рисунков на тему энергосбережения, демонстрация экосумок.

В этот же день в 11.00 в Сумской городской галерее пройдет конференция «Энергоэффективность: подходы и понимание».

В остальные дни, 4-7 июня, познавательно-развлекательные мероприятия пройдут в учебных заведениях и библиотеках города. В Центре эколого-натуралистического творчества проведут экскурсии для всех желающих в музее хлеба, краеведческо-этнографическом музее, теплице, отделе цветоводства, ботаническом садк «Юннатовский». Участники акции «Дружественные окружающей среде» узнают о том, как правильно ухаживать за растениями и животными.

Кроме того, педагоги подготовили познавательную программу «Экологический вездеход», вернисаж юных художников «Земля наш дом родной» (рисунки на асфальте), экскурсию в «Сумское лесное хозяйство» для ознакомления с современными энергосберегающими технологиями.

В библиотеках города развернутся тематические книжные выставки, пройдут просмотры мультфильмов, акции, викторины и конкурсы.

Городской центр досуга молодежи предлагает вечером 7 июня в 20.00 прийти на ул.Петропавловская в студенческтй сквер СумГУ (бывш. УАБД), где под открытым небом планируется показ фильма «Спасти планету» с Леонардо ДиКаприо.

В субботу, 8 июня, на Театральной площади с 16.00 до 21.30 будет проходить фестиваль «Sumy Energy Fest». Можно будет принять участие в велоквесте «VeloLife», соревнованиях по Crossfitt, творческих мастер-классах - к примеру, по изготовлению экомыла или маленьких мельниц. Будет работать фуд-зона, где можно будет попробовать не только еду, а и съедобную посуду. А еще участникам фестиваля продемонстрируют работу приборов энергоаудитора и солнечные панели с аккумулятором, а при желании нанесут аквагрим с символами Дней устойчивой энергии. Также можно будет принять участие в фотоконкурсе с селфирамкой с логотипами Дней устойчивой энергии и проекта «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях Сум.

Досуг Дни устойчивой энергии Фестиваль
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