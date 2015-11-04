В Сумах разыграли Кубок мэра по КВН (видео)

Поделиться с сумчанами хорошим настроением, острыми шутками и побороться за желанный Кубок мэра решили 11 сильных и опытных команд, каждая из которых выкладывалась по полной: «Женский формат», «ДенсВойсБенд», «Женская сборная Бездрика», «Лариса Долина», «Бастер», «Квас Тарас», «Очерет», «ЖЗБ»,«Тыщ», «Село и люди» и «Гроздья Рябины».
Сначала команды сыграли конкурс «Фристайл», после которого определились финалисты, именно они сыграли «Разминку» со зрителями.
Не обошлись выступления без острых шуток на тему ЖКХ, транспорта и рабочих будней чиновников.
Мэр Сум Александр Лысенко отметил высокий уровень подготовки команд, сообразительность шуток и талант участников и также попытался посоревноваться с ними в остроумии.
Судили игру и определяли победителя компетентное жюри: шоумен Андрей Любченко, степдап-комик Феликс Редька, вице чемпион «Лиги смеха» в составе команды «Гостиница 72» Андрей Гребенюк, начальник отдела молодежи и спорта Елизавета Обравит и редактор Школьной лиги смеха, редактор Лиги КВН «Сумка» Илья Глущенко.
Всего соревнования между юмористами более 2 часов. По результатам конкурсов наибольшее количество баллов набрала команда «ДенсВойсБенд» СумГУ, которая и заняла первое место и получила от Александра Лысенко «Кубок мэра».
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