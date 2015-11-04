Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:19453

В Сумах разыграли Кубок мэра по КВН (видео)

В среду, 11 декабря, в театре им. Щепкина разыграли «Кубок мэра КВН».

Поделиться с сумчанами хорошим настроением, острыми шутками и побороться за желанный Кубок мэра решили 11 сильных и опытных команд, каждая из которых выкладывалась по полной: «Женский формат», «ДенсВойсБенд», «Женская сборная Бездрика», «Лариса Долина», «Бастер», «Квас Тарас», «Очерет», «ЖЗБ»,«Тыщ», «Село и люди» и «Гроздья Рябины».

Сначала команды сыграли конкурс «Фристайл», после которого определились финалисты, именно они сыграли «Разминку» со зрителями.

Не обошлись выступления без острых шуток на тему ЖКХ, транспорта и рабочих будней чиновников.

Мэр Сум Александр Лысенко отметил высокий уровень подготовки команд, сообразительность шуток и талант участников и также попытался посоревноваться с ними в остроумии.

Судили игру и определяли победителя компетентное жюри: шоумен Андрей Любченко, степдап-комик Феликс Редька, вице чемпион «Лиги смеха» в составе команды «Гостиница 72» Андрей Гребенюк, начальник отдела молодежи и спорта Елизавета Обравит и редактор Школьной лиги смеха, редактор Лиги КВН «Сумка» Илья Глущенко.

Всего соревнования между юмористами более 2 часов. По результатам конкурсов наибольшее количество баллов набрала команда «ДенсВойсБенд» СумГУ, которая и заняла первое место и получила от Александра Лысенко «Кубок мэра».

Досуг КВН Кубок мэра
view counter

По тематике

КВН: Лысенко пошутил, что повышать стоимость проезда в маршрутках не будет
18.12.2017 14:52

КВН: Лысенко пошутил, что повышать стоимость проезда в маршрутках не будет

В субботу, 16 декабря, в областном академическом театре им. Щепкина состоялся городской фестиваль КВН «Кубок мэра - 2017»....

Школа смеха 2.0
05.04.2017 13:05

Школа смеха 2.0

В Сумах стартовал второй сезон Школы смеха....

Благотворительный КВН: первый четвертьфинал
26.04.2016 16:23

Благотворительный КВН: первый четвертьфинал

24 апреля в актовом зале СумГУ прошел первый четвертьфинал Всеукраинской лиги КВН «Sagacitas»....

Второй благотворительный пошел
11.03.2016 11:20

Второй благотворительный пошел

В Сумах стартовал второй сезон Всеукраинской благотворительной лиги КВН «Sagacitas»....

Благотворительный КВН подходит к финишу
04.11.2015 14:51

Благотворительный КВН подходит к финишу

1 ноября в актовом зале СумГУ состоялся второй полуфинал Всеукраинской благотворительной лиги КВН «Sagacitas»....

view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.