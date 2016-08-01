Сумские нардепы: что в карманах власти-2 Анализ электронных деклараций народных депутатов Украины: сумская шестерка.

Оказалось, депутаты, которые представляют Сумскую область в Верховной Раде, живут более или менее скромно (по крайней мере, декларируют это в официальных документах). Ни одного миллионера среди народных избранников Сумщины, по данным деклараций 2016 года, нет.

Самый богатый - Николай Лаврик

Самым богатым, если приплюсовать и доходы семьи, а именно жены, оказался нардеп по округу с центром в Ромнах Николай Лаврик.

Скромный нардеп показал всего 158121 грн зарплаты и 91773 грн пенсии (вместе это меньше, чем за 2015 год – 270392 грн). Возмещение за наем жилья – 168360 грн (в прошлом году 167900 грн).

Жена нардепа Ирина Покась показала зарплату 54997 грн (в ООО Группа «Талан») и 151566 грн (в ООО ТД «Укрлегсировина»), что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году – 86875 грн. К тому же она задекларировала 4742560 грн от предпринимательской деятельности (а вот здесь в 2,5 раза меньше позапрошлого года - 12 701 000 грн).

Что касается денежных активов, то у Н.Лаврика их нет совсем, а у его жены 1800000 грн наличными и 3350000 грн в банке. В 2015 году она декларировала только 3 млн наличкой.

Нардеп задекларировал квартиру в Ромнах (75,9 кв.м), которую он арендует у ООО «Таланпром», а также киевскую квартиру (91,6 кв.м), которую он также арендует (в 2015 году Н.Лаврик арендовал сразу две квартиры в Киеве). Его жена показала два земельных участка – 13897 и 15000 кв.м в Сумском районе (здесь ничего не изменилось). Кроме того, на нее записаны объекты незавершенного строительства: жилой дом 280 кв. м, гараж 30 кв. м и теплица 72 кв. м в с. Новые Безрадичи под Киевом, которые зарегистрированы на Ольгу Клименко. Так как эти же объекты были и в прошлогодней декларации, то получается, что за год достроить их не удалось.

В собственности Н.Лаврика нет ни одного авто, а у его жены аж три – Хюндай Соната 2010 г.в., ДЭУ Ланос 2011 г.в. и приобретенный под новый 2017 год трактор DF 244 2015 г.в.

На жену нардепа записаны корпоративные в нескольких предприятиях: ООО Группа «Талан» - 15,98 % общего капитала, в сумме 134027,59 грн; РК ВТО «Талан» - 56,7%, в сумме 934105 грн, ООО «Талан» - 61,01%, в сумме 511625 грн, ООО ТД «Укрлегсировина» - 97%, в сумме 17945 грн, ООО «Либерти» - 1,7%, то есть 9000 грн. Это те же фирмы, что и в 2015 году.

Николай Лаврик является конечным бенефициаром ДП «Талан торг» РК ВТО «Талан».

Скромный Александр Сугоняко

Нардеп от Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов Александр Сугоняко за год не сумел обзавестись ни новым жильем, ни новым авто, зато получил в два раза больше зарплаты.

Нардеп показал 153766 грн зарплаты (в 2015 году было 80559 грн), 6609 грн страховых выплат (6109 грн), 24135 грн возвратной финансовой помощи (10000 грн), 169871 грн на исполнение депутатских полномочий (80559 грн). Его жена Наталия Сугоняко заработала 106546 грн (48116 грн), трудясь в хозяйственном суде Сумской области. То есть доходы семьи выросли более чем вдвое.

Александр Сугоняко задекларировал 20000 долларов наличности, не добавив ни цента с 2015 года.

В собственности у народного избранника квартира площадью 60,8 кв.м, у его жены – 25% в квартире 48,1 кв. м. Обе в Сумах. Также нардеп арендует 25-метровую комнату в отельном комплексе «Киев».

В собственности нардепа та же Hyundai Accent 2012 г.в.

Владислав Бухарев: из антикоррупционера - в миллионеры

Народный депутат от Ахтырки и окрестностей Владислав Бухарев, зарегистрированный в селе под Киевом, по-прежнему живет в доме своей жены площадью 700 квадратов, пользуется двумя машинами своих детей и живет припеваючи на одну зарплату, имея в семейной кубышке больше десяти миллионов гривен. Напомним: до депутатства работал в СБУ, борясь с коррупцией…

Нардеп показал 150324 грн зарплаты (в 2015 году было 78580 грн), 169871 грн средств, связанных с исполнением депутатских полномочий (80559 грн). Его жена Елена Бухарева заработала 71260 грн (46656 грн) в управлении образования Дарницкой районной в г. Киев госадминистрации, а также 489882 грн % в «Приватбанке».

Наличными В.Бухарев имеет 30500 евро (в 2015 году было 38000), 26000 долларов (31000), 307000 грн (271000). У жены – 428654 долларов в банке (было 418000), 7000 грн (26000) и 11000 (12000) долларов, а у дочери 3500 евро (1500) наличкой.

Владислав Бухарев владеет несколькими объектами недвижимости в Киеве: 219 кв. м; 25% 106,1 кв. м (еще 50 % принадлежат его жене и дочери); два машино-места в паркинге - 16,6 и 20,4 кв. м. На его жену записан жилой дом в с. Вишеньки Бориспольского района Киевской области площадью 701,1 кв. м, квартира – 86,8 кв.м, парковочное место 24,2 кв.м - в Ялте, Крым. Также у нее земельный участок в с. Вишеньки площадью 2500 кв. м, а также 875 кв. м в Алуште (Крым). Также она арендует 6 соток у Вишеньковского сельсовета.

Из ценного движимого имущества нардеп задекларировал наручные часы Girard-Perregaux, Hublot, Breguet, а его жена – Longines.

В.Бухарев не имеет ни одного авто, зато бесплатно пользуется машинами, записанными на детей – Lexus 350 RX 2011 г.в. и Toyota Land Cruiser 76 2012 г.в. Его жена имеет Lexus LX 570 2008 г.в. и бесплатно пользуется Volkswagen Multivan 2007 г.в. некоего Коротеева Александра Петровича.

Игорь Молоток расплачивается с долгами

Народный депутат Украины Игорь Молоток от Шостки и севера области за последний год раздал многомиллионные долги, хотя жил, по сути, на одну зарплату.

Нардеп заработал в Верховной Раде 158869 грн зарплаты (80110 грн в 2015 году) и 169871 грн на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий (80559 грн). Также нардеп воспользовался компенсацией за гостиничный номер – 168360 грн (167900 грн) и 1000 грн - дохода от отчуждения движимого имущества. Его жена Алла Молоток получила аж 1157 грн зарплаты на ООО «Шосткинский элеватор», 13453 грн (11513 грн) пенсии, 20916 грн (20318 грн) от предпринимательской деятельности, 49000 грн дохода от отчуждения движимого имущества, а также 960000 грн займа в ООО «Агрофирма «Весна». В 2015 году она занимала почти 9 млн грн у той же агрофирмы и у Андрея Ивановича Комара. А сама одалживала почти 5,5 млн грн мужу.

Из денежных активов у Игоря Молотка 300000 долларов, 110000 евро, 350000 грн (было 370000 грн) наличными, у жены – 240000 долларов, 80000 евро и 150000 грн (250000 грн).

Что касается долгов, то теперь их у Аллы Молоток 5457524 грн, а в 2015 году было 13233584 грн. Кроме того, был должен и сам нардеп – 5465554 грн жене, 4959975 и 505579 грн – банку.

В собственности нардепа - земельные участки в Киеве площадью 622, 621 кв. м, в с. Романкив Обуховского района Киевской области (2157 кв. м), в с. Маковое под Шосткой (1600 кв.м) плюс арендует у сельсовета 2938 кв. м. Также в Романкивом у Игоря Молотка жилой дом площадью 407,6 кв. м, еще один в Маковом – 96,3 кв.м. Также он арендует под общественные приемные в шесть помещений: 28 кв. м в Киеве, 20,6 кв.м в Днепропетровской области, 25,3 кв. м в Одесской области, 163,5 кв. м в Шостке, 17,7 кв. м во Львовской области, 55,5 кв. м в Конотопе (в 2015 году было на два меньше). У жены 367 квадратов земли в Шостке, жилой дом площадью 80,7 кв.м, квартира в Киеве 141,4 кв.м и нежилое помещение в Шостке 65,9 кв.м.

Также у Игоря Молотка есть недостроенный садовый дом 146,1 кв. м в Киеве. За год нардеп не сумел ввести его в эксплуатацию.

У декларанта нет ни одного авто, даже прошлогодний прицеп исчез из новой декларации. У жены – те же три авто: Mercedes-Benz GL-500 2012 г.в, Toyota Highlander 2011 г.в. в собственности и новейший служебный Mercedes-Benz S 500L от ООО «Шосткинский элеватор». Зато исчез из декларации Mercedes-Benz S-550 2009 г.в.

Игорь Молоток продолжает оставаться акционером ПАО «Шосткинское АТП-15962» - 261138,5 грн и ЧАО «Шосткинская телекомпания «Телеком-Сервис» - 500 грн.

Также он является владельцем 100% корпоративных прав в ООО «Рени» - 1000 грн, и ЧП «ТЕРА» - 8200 грн, 0,08% в ООО «Логистик групп лтд» - 45000 грн и 25% в ООО «Производственное предприятие «Харьковэнергоремонт-Т» - 180000 грн. У жены 51% акций ООО «Агрофирма «Весна» - 15488 грн, 50% в ООО «Шостконтинент-Тур» - 17500 грн и 51% в ООО «Зерновая компания Украины» - 10200 грн (в 2015 году не было).

Олег Медуница обзавелся авто

Народный депутат от Сум получил в прошлом году всего 143268 грн (за 2015 год – 95143 грн) зарплаты. Также он показал 3628 грн процентов, а его жена получила подарок от Сумской ОГА стоимостью 139 грн, социальные выплаты - 7132 грн, 300 грн других выплат и 14620 грн помощи при рождении ребенка.

Из денежных активов за год исчезло 39832 грн на банковском счете и 5000 долларов наличкой. Банку нардеп должен 156729 грн (200000 грн в 2015 году).

В активе депутата та же, что и год назад, квартира жены 60,36 кв. м, которой он пользуется бесплатно. Также есть все еще не достроенный жилой дом под Сумами 120 кв. м, собственником которого явлется тесть депутата.

У О.Медуницы стало на один автомобиль больше. К HYUNDAI TUCSON 2008 г.в. добавился VOLKSWAGEN TOURAN 2012 г.в. за 300 тыс. грн.

Андрей Деркач и его скрытная жена

Нардеп сразу от семи районов Сумщины зарегистрирован тем не менее в столице. Он получил меньше всех нардепов от Сумщины - всего 137958 грн зарплаты (70633 грн в 2015 году). Нардеп получил почти 8 тысяч процентов, 8800 грн от продажи движимого имущества и 252882 грн от творческой деятельности на «Радио ЭРА». А вот жена Оксана Терехова не предоставила информацию о своих доходах (в 2015 году имела 1349111 грн доходов). Она объясняет это нарушениями конституционных принципов верховенства права, запретом вмешательства в личную жизнь и нераспространения конфиденциальной информации, противоречиями Европейской конвенции по правам человека / судебной практике Европейского суда по правам человека.

У А.Деркача есть 409001 и 250983 грн (93250 и 191159 грн) в банках и 810000 грн (850000) наличкой. Жена опять же информации не предоставила (в 2015 году она показала только 6 миллионов в банке).

Также много «засекреченного» в разделах «Недвижимость», «Корпоративные права», «Нематериальные активы» и т.д. Есть только информация о гараже 19,7 кв. м, квартире 245,5 и 236,9 кв. м. Сам же Андрей Деркач задекларировал общественные приемные: 194,8 кв. м и 21 кв. м в Киеве в Глухове 15,6 кв.м, не принадлежащие ему.

Из ценного движимого имущества у А.Деркача три старинные иконы. Из транспорта у самого нардепа ничего нет. У жены - Merсedes Benz GL-500 2010 г.в., а пользуется он Toyota Land Cruiser 200 2015 г.в. третьего лица (раньше пользовался BMW 750 L того же лица).

Из ценных бумаг нардеп имеет 5% ООО «ЭРА Медиа» - 150 грн, у его жены – 85 %; 5% - ЧАО «Информационно-издательская группа «Телеграф» - 7375 грн, 95% - у жены.