Что в карманах власти: сумские нардепы В прошлом году прошли выборы в Верховную Раду Украины — от Сумщины было избрано 8 народных депутатов.

Что они показали в своих декларациях о доходах за 2019 год.

Окружные депутаты

Татьяна Рябуха (округ №157 — Сумы) за прошлый год успела поработать в трех местах: в школе №10, где заработала 52 тыс. грн, в лагере «Звездный» — 42 тыс. грн и в Верховной Раде — 161 тыс. грн. Также она получила 24 тыс. грн компенсации на обучение от партии «Слуга народа». За 2018 год она заработала 82 тыс. грн в школе и 33 тыс. грн в лагере.

Она декларирует квартиру 28 кв. м в Сумах и арендованную квартиру 57 кв. м в Киеве. Из налички она показала 160 тыс. грн (на 30 тыс. грн больше, чем годом ранее). Также она выплачивает кредит в размере 40 тыс. грн.

Игорь Васильев (округ №158 — Белополье) в прошлом году заработал 32 тыс. грн в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (в 2018 году — 340 тыс. грн), 242 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 157 тыс. грн в Верховной Раде, 24 тыс. грн компенсации на обучение от партии «Слуга народа» и 200 тыс. грн возвращенного долга (в 2018 году — 74 тыс. грн). Его жена Ирина получила 5 тыс. грн как предприниматель (в 2018 году — 440 тыс. грн), 10 тыс. грн помощи на ребенка и 258 тыс. грн материального обеспечения по беременности и родам от ООО «Ивеко Украина».

Нардеп проживает в квартире 34 кв. м, периодически живет у матери в квартире 103 кв. м, а его жена имеет квартиру площадью 42 кв. м. Все — в Киеве.

Также нардеп с августа 2019 года стал пользоваться авто матери AUDI Q7 2014 г.в.

Дома он держит 78 тыс. долларов (в 2018 году — 57 тыс. долларов), а в банке задекларировал 35 900 долларов своего отца.

Также с 2007 года он должен банку 128 тыс. швейцарских франков.

Андрей Деркач (округ №159 — Глухов и окрестности), который уже 7­й раз подряд в нардепах, получил всего 338 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде (в 2018 году было 385 тыс. грн). Также он задекларировал 1,1 млн грн роялти от ООО «ЕРА­МЕДІА» (было 972 тыс. грн) и 2,7 тыс. грн банковских процентов (456 грн).

У Андрея Деркача 840 тыс. грн (850 тыс. грн) наличных, в банке — 57 тыс. грн (680 тыс. грн). У его жены Оксаны Тереховой тоже есть наличка, банковские вклады, активы в драгоценных металлах и средства, одолженные третьим лицам (но сколько, неизвестно). Она который год не сообщает в декларации некоторые подробности о своих доходах, недвижимости и т.д.

Андрей Деркач по­прежнему не имеет в собственности недвижимости, только арендует три общественные приемные: две — в Киеве и одну — в Глухове. А вот его жена владеет квартирами 236,9 и 245,5 кв. м в Киеве и творческой мастерской 226,5 кв. м где­­то в Украине. Кроме того, у нее есть объект незавершенного строительства. Также она декларирует ювелирные изделия, персональные или домашние электронные устройства, одежду, антиквариат, произведения искусства и кое­ч­то другое… Сам же нардеп задекларировал икону (в прошлом году их было две).

У Андрея Деркача по­прежнему нет авто, он пользуется Volkswagen Multivan 2016 г.в., которое принад­лежит другому лицу (раньше ездил на Toyota Land Cruiser 200 2015 г.в.). У его жены по­прежнему Merсedes Benz GL­500 2010 г.в.

Также Оксана Терехова декларирует 19 видов ценных бумаг: акции, облигации, казначейские обязательства, сберегательные депозиты, векселя, чеки, инвестиционные сертификаты, ипотечные залоговые, производные ценные бумаги (деривативы), ваучеры, товарораспорядительные ценные бумаги и др., но что конкретно, опять­таки неизвестно.

Андрей Деркач и Оксана Терехова владеют корпоративными правами ООО «ЕРА­МЕДІА» (5+85%), ЧАО «ІНФОРМАЦІЙНО­ВИДАВНИЧА ГРУПА «ТЕЛЕГРАФ» (5+95%). Также жена нардепа владеет еще чем­­то, но чем, неизвестно…

Оксана Терехова еще декларирует изобретение, полезную модель, ноу­хау, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растения, торговую марку, авторское право, право на использование недр или других природных ресурсов, синопсис телепрограммы «Доброго ранку, Країно!» и что­то еще…

Игорь Молоток (округ №160 — Шостка и Конотоп), который сидит в Верховной Раде уже третий срок, получил 513 тыс. грн (в 2018 году было 424 тыс. грн), 2 тыс. грн процентов по банковскому вкладу (годом ранее была еще компенсация за аренду жилья в Киеве — 237 тыс. грн и возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий — 422 тыс. грн). Его жена Алла получила 307 тыс. грн зарплаты в ООО «Шосткинский элеватор» (было 115 тыс. грн), 18 тыс. грн пенсии (17 тыс. грн), 45 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью (29 тыс. грн), 736 тыс. грн от отчуждения движимого имущества, 350 тыс. грн дивидендов от ООО «ТПК «Агроінвест+» (было 1,21 млн грн) и 66 тыс. грн дивидендов от ООО «Зерновая компания Украины», 18 тыс. грн от сдачи имущества в аренду.

Наличными у Игоря Молотка 300 тыс. долларов (было 290 тыс. долларов), 110 тыс. евро (101 тыс. евро) и 300 тыс. грн (200 тыс. грн). У его жены — 103 тыс. долларов (117 тыс. долларов), 46,5 тыс. евро (51 тыс. евро) и почти 75 тыс. грн (2 млн грн). В банке у Игоря Молотка появились 191 тыс. грн, у Аллы Молоток — 2,5 тыс. долларов и 1,6 тыс. евро.

Игорь Молоток по­прежнему владеет двумя земельными участками в Киеве общей площадью 12 соток; домом 407 кв. м в Романкиве Обуховского района Киевской области стоимостью почти 7 млн грн и земельным участком площадью 21 сотка там же; домом 96 кв. м и земельным участком 16 соток м в Маковом Шосткинского района, там же он арендует еще 30 соток земли. Кроме того, он строит дачный дом площадью 146 кв. м в Киеве. Также нардеп арендует 2 общественные приемные в Шостке и Конотопе (годом ранее их было аж 6, в том числе на Киевщине, Днепропетровщине, Одесской и Львовской областях). Жена нардепа владеет домом 80 кв. м, земельным участком 367 кв. м и другим нежилым помещением 66 кв. м в Шостке, квартирой 141 кв. м в Киеве.

У нардепа все также нет ни одного авто, зато у жены — аж три: Mercedes­Benz GLЕ­400 2017 г.в. за 1,6 млн грн, Toyota Highlander 2011 г.в. и INFINITI EX25 2013 г.в. за 15 тыс. грн (!). Кроме того, она декларирует служебный автомобиль Mercedes­Benz S 500L 2016 г.в. от ООО «Шосткинский элеватор».

Игорь Молоток владеет акциями ПАО «Шосткинське АТП 15962» на 260 тыс. грн и ЧАО «Шосткинська телекомпанія «Телеком­Сервіс» на 500 грн. Также он декларирует корпоративные права на ООО «РЕНІ» (100% — 1000 грн), ООО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВ­ЕНЕРГОРЕМОНТ­Т»» (25% — 180 тыс. грн). Его жена имеет корпоративные права в 10 предприятиях (в 2018 году — в 11).

Кроме того, Игорь Молоток является конечным бенефициаром в трех фирмах, его жена — в 13.

Уже в 2020 году мать нардепа Валентина Молоток подарила ему 3,4% ООО «ВАНТ ЛТД» на сумму 732 тыс. грн.

Максим Гузенко (округ №161 — Ромны) оказался самым богатым среди сумских нардепов. За 2019 он успел заработать 3,7 млн грн от занятия предпринимательской деятельностью, получил 120 тыс. грн зарплаты в ООО «Агрохим­Партнер», 49 тыс. грн в фермерском хозяйстве «НАТОН», 593 тыс. грн дивидендов в ООО «ДЮМА­АГРО», 150 тыс. грн в Верховной Раде и 156 тыс. грн депутатских средств, 24 тыс. грн на обучение от партии «Слуга народа», 379 и 74 тыс. грн наследства, 108 тыс. грн от сдачи имущества в аренду, 650 тыс. грн от отчуждения недвижимого имущества, 34 тыс. грн от отчуждения движимого имущества, 744 тыс. грн процентов по банковскому вкладу плюс 174 тыс. грн процентов уже в 2020 году.

Его жена Анна Почепинец заработала, занимаясь предпринимательской деятельностью, 4,9 млн грн плюс 20 тыс. грн соцпомощи.

За 2018 год тогда еще будущий нардеп получил 3,4 млн грн от предпринимательской деятельности, 145 тыс. грн заплаты и 32 тыс. грн от аренды имущества. Жена — 1,5 млн грн как предприниматель и 14 тыс. грн зарплаты. То есть доходы семьи выросли почти в три раза.

У нардепа в Сумах есть два дома — 82 кв. м и 252 кв. м, квартира 84 кв. м и 50% нежилого помещения 307 кв. м, которое арендует «АТБ­Маркет», а также земельные участки площадью 13 и 10 соток.

Также у него есть квартира 59 кв. м в Крюковщине Киевской области и нежилое помещение 50 кв. м в Белопольском районе, недостроенная квартира 99 кв. м в Киеве, которой он пользуется на основании инвестиционного договора.

Он является крупным землевладельцем: 2 га в Нижней Сыроватке, 12 га в Севериновке, 6,5 га в с. Червленое Лебединского района, 8 га в с. Курган Лебединского района, которые он сдает в аренду. Часть земли он приобрел в прошлом году, уже будучи нардепом.

Кроме того, он пользуется на праве эмфитевзиса (долгосрочного права пользования) 11 га в с. Червленое Лебединского района, 35 га в Севериновке, 9 га в Нижней Сыроватке, 3,6 га в с. Постольное.

У нардепа целый автопарк: грузовики DAF, два MAN и два КамАЗа с прицепами, Volkswagen Multivan, которые он сдает в аренду, Opel Vivaro с прицепом. С сентября 2019 году он пользуется BMW X5 M50D 2016 г.в, который берет в аренду у ФГ «НАТОН», которым владел до прошлого года, переписав на отца, как и еще ряд фирм, связанных с сельским хозяйством.

На банковских счетах у него 7,2 млн. грн, 838 долларов и 635 евро, у жены — 100 тыс. грн. Наличкой 1,3 млн грн, 160 тыс. долларов, 50 тыс. евро, у жены — 1 млн грн. Также он декларирует средства, одолженные третьим лицам. Таких 15,9 млн грн. У жены таких 3,6 млн грн.

Николай Задорожний (округ №162 — центр Ахтырка) задекларировал 157 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, почти столько же средств на выполнение депутатских полномочий, 43 тыс. грн зарплаты в ООО «Два техника» и 24 тыс. грн от партии «Слуга народа» оплаты расходов на участие в обучении. Его жена Татьяна заработала больше мужа — 408 тыс. грн в АО «Сбербанк». Оба заработали больше, чем годом ранее — 67 тыс. грн и 163 тыс. грн соответственно.

У нардепа с 2014 года есть взятая в кредит квартира 42 кв. м в Киеве, за которую он до сих пор расплачивается. В прошлом году он купил Mitsubishi Pajero 2007 г.в. за 320 тыс. грн.

Дома он держит 16 тыс. долларов (годом ранее было 20 тыс. долларов), а жена — 10 тыс. долларов (собрала за прошлый год) и 50 тыс. грн (тут без изменений).

Списочники

Сумчанин Михаил Ананченко, который прошел в парламент по списку партии «Слуга народа», получил в 2019 году 61 тыс. грн как помощник мэра Сум, 154 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде и 24 тыс. грн оплаты за участие в обучении от партии.

Нардеп задекларировал 100 тыс. грн кеша, владеет третью сумской квартиры 62 кв. м и арендует квартиру в Киеве 55 кв.м. И все…

Еще один списочник «Слуги народа», имеющий отношение к Сумщине, Артем Ковалев, который зарегистрирован в Шостке, заработал в прошлом году 927 тыс. грн в агентстве «УНИАН», где был директором, 39 тыс. грн зарплаты и 12 тыс. грн дополнительного блага в ООО «1+1 Интернет», 160 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, 22 тыс. грн от партии за обучение и 73 грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Его жена Яна Жамбекова показала только подарок в 750 тыс. грн.

Артем Ковалев держит наличкой 150 тыс. долларов, 50 тыс. грн, его жена — 120 тыс. долларов, 70 тыс. евро и 190 тыс. грн. В банке у нардепа 34 тыс. грн, у жены — 78 тыс. грн.

Из недвижимости у Артема Ковалева три земельных участка 55 соток на Киевщине, квартира 157 кв. м в Киеве, приобретенная в августе 2019 года почти за 11 млн грн. Также на него записана четверть квартиры 52 кв. м в Шостке и 50% квартиры 50 кв. м в Ривном. Также он пользуется квартирой 112,4 кв. м в Киеве, где зарегистрирован.

У жены квартира 56 кв. м в Киеве, также купленная в августе 2019 года за 750 тыс. грн. Также у нее два авто — AUDI Q7 2006 г.в. и LEXUS NX 200 2018 г.в.

Также Артем Ковалев декларирует корпоративные права в «ОДИН ПЛЮС ОДИН ПРОДАКШН», ООО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ СТУДИЯ ОДИН ПЛЮС ОДИН» и ООО «КНИГОЛАВ».