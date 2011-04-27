Принцы и нищие Сумского горсовета Общественное движение «Чесно» проанализировало декларации депутатов Сумского горсовета и назвало самых бедных и самых богатых народных избранников.

Кто из депутатов имеет наибольшие доходы?

Самым богатым по уровню доходов оказался депутат городского совета, член фракции «ВО «Батьківщина» Вячеслав Калиниченко, избитый 14 мая неизвестными, с совокупным доходом около 8,1 млн грн за прошлый год.

Вячеслав Калиниченко, за предыдущий год заработал около 895 тыс. грн, занимаясь предпринимательской деятельностью. В Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей основной вид деятельности депутата - оптовая торговля деталями для автотранспортных средств. Также Калиниченко получил 7 млн грн возвратной финансовой помощи и почти 198 тыс. кредита.

Второе место занимает член фракции БПП Вячеслав Степченко. Доход его семьи составляет почти 2,1 миллиона в гривневом эквиваленте.

«Мы с женой уже более 10 лет занимаемся предпринимательской деятельностью, у нас есть определенные успехи в этом направлении, и из года в год мы получаем примерно одинаковый доход. Но хотелось бы уточнить, что доход, указанный в декларации это не то, что мы получили на руки, а это валовой доход, то есть там есть еще и расходы», - отметил Степченко.

Степченко является предпринимателем и директором ООО «СЕРВИС ГРУПП» с прошлогодним доходом в 1,3 млн грн. Его жена, Лариса Степченко, занимаясь предпринимательской деятельностью за прошлый год заработала более 826 тыс. грн.

Лидерские позиции в рейтинге также занимает член фракции «ВО «Батьківщина» Светлана Липовая. Ее семья в прошлом году заработала почти 2 млн грн. Депутат работает директором департамента финансов, экономики и инвестиций горсовета. В прошлом году Липовая получила на этой должности почти 287 тыс. грн. Депутат-чиновница возглавила рейтинг самых богатых политиков по уровню доходов благодаря заработку своего мужа. Он получил от ЧП «Медсервис» возвратную финансовую помощь в размере почти 1,6 млн грн. Этим предприятием он руководит вместе с сыном.

В топ-5 самых богатых депутатов попала также член фракции «БПП «Солидарность» Виктория Гробовая.

В прошлом году в Сумском филиале Харьковского национального университета внутренних дел, депутат получила почти 200 тыс. грн. заработной платы. В рейтинге самых богатых, как и ее коллега Липовая, благодаря мужу Анатолию Гробову, который заработал почти миллион как частный предприниматель. Он оптово торгует древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

И закрывает пятерку еще один представитель фракции «ВО «Батьківщина», директор коммунального предприятия «Горводоканал» Анатолий Сагач. Его семья в прошлом году заработала чуть более 900 тыс. В частности сам депутат на основном месте работы заработал более 260 тыс. грн., жена, занимаясь предпринимательской деятельностью получила доход в 540 тыс. Кроме того, семья Сагач задекларировала почти 110 тыс. компенсации за проценты по ипотечному кредиту, процентов, бонусов и т.п.

«Моя работа была честно написать все в декларации. А вы теперь читайте и думайте, фантазируйте и все. А то, что вы там фантазируете - это ваше личное мнение, не более», - прокомментировал происхождение своих доходов Анатолий Сагач.

Не все депутаты, которые имеют наибольшие доходы, как оказалось, имеют наибольший капитал. В топ-5 самых богатых депутатов по уровню капитала попали только "батькивщинци" Вячеслав Калиниченко и Анатолий Сагач.

«Батькивщиницы» заработали самые крупные состояния

В топ-5 депутатов, которые накопили самый большой капитал, вошли 4 «батькивщинца» - Вячеслав Калиниченко, Владимир Шилов, Игорь Кушнир и Анатолий Сагач.

Топ самых богатых депутатов по сбережениям, как и по полученному доходу прошлого года возглавляет член фракции «ВО «Батьківщина» Вячеслав Калиниченко, который внес в уставный капитал двух его предприятий более 700 тыс. грн. Кроме того, депутат занял третьим лицам почти 8,5 млн грн и накопил на счетах почти 30 тыс.

Второе место в этом рейтинге занимает депутат Сумского городского совета, член фракции «ВО «Батьківщина» Владимир Шилов со сбережениями 2,6 млн. грн. В частности, им внесен в уставные фонды трех предприятий 320 тыс. и накоплено наличными почти 2,3 млн грн.

«Денежные средства храню наличными, ведь банкам не доверяю. В прошлом у жены и сына исчезали деньги с банковских счетов. А вообще я с девяностых годов занимаюсь предпринимательской деятельностью и на государственных должностях почти не находился», - говорит Шилов.

Еще один бютовец Игорь Кушнир занимает третье место с накопленными почти 2,5 млн грн наличными.

«Наличные, которые задекларированная, - это сбережения семьи за предыдущие годы, в том числе родителей, которые оставили деньги в наследство для своих внучек. Не храню средства в банке, потому что не доверяю нашей банковской системе, наученный горьким опытом еще в девяностых», - говорит Кушнир.

Пятым в рейтинге идет уже упоминавшийся нами Анатолий Сагач с накопленными почти 1,6 млн грн. В частности депутатом накоплено 185 тыс. грн по договору страхования, на счетах в банке почти 4 тыс. и наличными почти 1,3 млн.грн.

Среди самых богатых «батькивщинцев» Сумского горсовета оказался единственный «оппоблоковец» Виталий Жиленко, который занимает четвертое место в рейтинге. Он сэкономил почти 2,1 млн грн. В частности ним внесены 624 тыс. в уставных капитал двух предприятий, накоплены вместе с женой наличными 570 тыс. и одолжено третьим лицам 900 тыс.

«Указанные средства накоплены вместе с женой от ведения предпринимательской деятельности, а по одолженному, ну, занял и ладно, дал хорошим людям для развития бизнеса», - сообщил депутат.

Нищета: что делать, когда человек не рассказывает о доходах?

Первое место занял Денис Бутенко - член фракции «Самопоміч», согласно автобиографии - тренер по панкратиону и греко-римской борьбе с доходом в удивительно странную сумму - 2 гривны в год. Однако депутат имеет в собственности земельный участок площадью 818 кв. м и жилой дом площадью 160 кв.м в городе Сумы. Возникает вопрос: за какие средства указанное имущество обслуживается, ведь никаких других сбережений задекларировано не было. Бутенко, услышав по какому поводу мы звоним, попросил перезвонить через час, однако позже так трубку так и не взял.

На втором месте среди «нищих» Сумского городского совета депутат от «Батьківщины» Ольга Фирсова. Мать троих детей в прошлом году получила доход только в 9 тыс. грн. Муж депутата никаких доходов не задекларировал. Кроме указанного дохода, семья Фирсов обладает лишь земельным участком в с. Ворожба Лебединского района общей площадью 3,8 га. Другого движимого или недвижимого имущества, сбережений и корпоративных прав семья в декларацию не внесла.

«Мой муж зарабатывает, имеет имущество, однако он отказался давать об этом информацию для внесения в декларацию. Я понимаю, что вас заинтересовало, как за такой прожиточный минимум я живу, но так вот я и живу, бывает без хлеба живу, что куска хлеба в доме нет, бывает все, но никуда не иду, не протягиваю руку, не прошу помощи»- говорит Фирсова.

Необходимо отметить, что в случае, если член семьи субъекта декларирования отказался предоставить какие-либо сведения или их часть для заполнения декларации, то такие декларации попадают под обязательное проведение полной проверки. При этом субъект декларирования обязан был указать об этом в декларации, отразив всю известную ему информацию о таком члене семьи.

Директор ООО «Управляющая компания «Комэнерго-Сумы», которое предоставляет услуги по содержанию домов в г. Сумы, и член фракции «За Україну!» Евгений Косяненко вместе с сыном заняли третье место среди нищих, задекларировав лишь 4320 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью и заработной платы. Однако Косяненко владеет четырьмя земельными участками в г. Сумы и с. Могрица Сумского района общей площадью чуть более 0,2 га и двумя жилыми домами и гаражом. в собственности депутата также автомобиль ВАЗ-2105 1986 г.в., 600 тыс. грн наличными и корпоративных прав почти на 330 тыс.

Еще одна депутат от «Батькіивщини» попала в список самых бедных - Оксана Кубрак задекларировала лишь 33 тыс. родительских доходов. Сама же депутат прошлого года доходов не получала, сбережений нет. После назначения на должность начальника отдела «Проектный офис» доходы ее явно увеличатся.

«Все у меня указано в декларации, если будут вопросы у соответствующих органов, я все объясню», - так прокомментировала отсутствие собственных доходов Кубрак.

Порошенковец Дмитрий Наталуха закрывает список «нищеты». В прошлом году директор ООО «НПП «Экостандарт» заработал на семью чуть больше 40 тыс. грн, что составляет по 1100 грн на каждого члена семьи декларанта и меньше прожиточного минимума более чем на 200 грн. Однако в собственности депутата есть 2 квартиры общей площадью 135 кв.м., корпоративные права на сумму 15 тыс. грн, а также кредит в сумме 330 тыс.