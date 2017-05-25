Доходы нардепов Сумщины: Медуница беднее Деркача в 77 раз Согласно декларациям депутатов Верховной Рады официально самым богатым народным избранником от Сумщины в 2017 году был Андрей Деркач, а самым бедным Олег Медуница.

19 миллионов и тайны жены Деркача

В разделе "Доходы, в том числе подарки" за прошлый год у нардепа Андрея Деркача (Глухов) сумарно указано 19 273 744 грн. Из них сам нардеп получил 854 тыс. 148 грн. (601 274 грн. - от творческой деятельности ТОВ "ТРК "Радіо-Ера"). Остальное задекларировано на жену Оксану Терехову. Больше 15 миллионов записаны как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Каков источник получения еще 2 миллионов, г-жа Терехова отказалась предоставлять информацию Нацагентству предотвращения коррупции.

Согласно данным декларации, 19 миллионов - это не все доходы семьи Андрея Деркача. У его жены было еще минимум два источника дохода, однако г-жа Терехова не предоставила информацию ни об этих источниках, ни о размерах полученных от них доходов.

Что касается сбережений нардепа, то его банковские счета похудели в 1.5 раза по сравнению с 2016-м годом. На конец 2017-го в банках Деркач хранил 409,5 тыс. грн., а в 16-м на его счетах было почти 660 тысяч.

Из налички, как и за 16-й год, Андрей Леонидович показал 810 тыс. грн. Счета же и наличку жены он скрывает от НАПК. Известно только, что у нее помимо денег есть активы в драгоценных металлах.

Согласно данным декларации нардепа, его супруга является конечным бенефициарным собственником (контролером) трех предприятий: ООО "ЕРА-МЕДІА", ЧАО "ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА "ТЕЛЕГРАФ" и еще одного, информацию о котором Оксана Терехова отказалась предоставить НАПК.

Однако реестры Минюста показывают, что предприятий, с которыми связана жена Андрея Деркача, намного больше - 9. Так, помимо ООО "ЕРА-МЕДІА" и ЧАО "ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА "ТЕЛЕГРАФ", Оксана Терехова является бенефициарным собственником:

ООО "АЛЬФА-ЕРА", которое занимается деятельностью частных охранных служб,

ЧАО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "В.І П."

ООО Межрегиональный агропроизводственный комерческий "Торговый дом" ПОЛІССЯ ЛТД".

Кроме того, г-жа Терехова - единоличный учредитель ООО "Агора", основной вид деятельности которого покупка и продажа недвижимости.

Она же - соучредитель ООО "ВАЛЕНТИН ПЛЮС", основной вид деятельности которого - организация строительства зданий.

Ее же ЧАО Информационно-издательская группа "ТЕЛЕГРАФ" имеет дочерние предприятия "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "КИЇВСЬКИЙ ТЕЛЕГРАФЬ" и "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "НОВА ХВИЛЯ".

Кстати, в июне прошлого года в помещении, которое принадлежит издательской группе "Телеграф" Оксаны Тереховой, Андрей Деркач открыл приемную нардепа. Больше ничего нового в имуществе и доходах этот нардеп не показал.

Инфинити за 15 тысяч гривен жене Молотка

Второе место по сумме общего семейного дохода за 2017 год занял Игорь Молоток. В его декларации записано чуть больше 5 млн. грн., из которых львиную долю - 4,3 млн. грн. получила супруга нардепа. Счетов в банках ни у нардепа, ни у членов его семьи, судя по декларации, нет. А вот наличка имеется: $427,7 тыс., 161,43 тыс. евро, 400 тыс. грн.

Из имущества в семье Игоря Молотка в прошлом году появились 2 новые машины. В конце прошлого года жена Игоря Молотка Алла купила мерседес GLЕ-400 2017 года выпуска за 1,63 млн. грн. и инфинити EX25 2013 года выпуска за... 15 тысяч гривен! И это при том, что на авторынке подобную машину не купишь даже за 15 тысяч евро! Чудеса да и только.

В отличие от Андрея Деркача Игорь Молоток подробно расписал в декларации, какими корпоративными правами владеет он и его супруга. Нардеп и его супруга являются бенефициарными собственниками 17 фирм.

Обувные магнаты Лаврики

На третьем месте по доходам за 2017 год среди нардепов от Сумщины Николай Лаврик. Суммарно его семья (он и жена) в прошлом году получили 1,588 млн. грн. официального дохода. При этом сам г-н Лаврик, как и его коллеги по Верховной Раде Деркач и Молоток, в прошлом году заработал меньше своей супруги - 557,7 тысяч.

Ни счетов в банке, ни налички Николай Лаврик на себя не задекларировал. Его супруга тоже не пользуется банковскими счетами, а вот наличных сбережений, по сравнению с 2016 годом, у супруги нардепа добавилось: было 5,15 млн. грн., а стало 5,641 млн. грн.

Жена нардепа Ирина Покась в 2017 году стала собственницей квартиры площадью 69,56 м кв. в Обухове Киевской области. Стоимость квартиры составила 351 тыс. грн. Сейчас самая дешевая квартира похожей площади в этом райцентре стоит больше 400 тыс. грн.

Кроме того, г-жа Покась в 17-м году стала обладательницей двух земельных участков в Обуховском районе (село Нові Безрадичі). Стоимость 5 соток, согласно декларации нардепа, составила всего 18 тыс. грн., а 11 соток – почти 80 тысяч. При том, что куплены они в один день – 28 января.

В разделе «Корпоративные права» нардеп в декларации за 2017 год указал 6 предприятий, четыре из которых имеют в названии слово «Талан» и так или иначе связаны с обувной фабрикой семейства Лавриков. Еще одно предприятие супруги нардепа – ООО Торговый дом "УКРЛЕГСИРОВИНА" – кроме производства обуви и торговли занимается лесопильным производством и оптовой торговлей древесиной. А основным видом деятельности ООО "ЛІБЕРТІ", совладельцем которого выступает Ирина Покась, является производство рабочей одежды.

Бесплатное авто для жены экс-СБУшника Бухарева

Хотя доход семьи Владислава Бухарева и вырос по сравнению с 2016-м годом (с 881 тысячи гривен до 1,075 миллиона), пока он на четвертом месте. Сам нардеп задекларировал чуть больше 490 тысяч гривен дохода, а его жена получила 584 тысячи.

Зато у его супруги самые большие банковские счета: в Рижском «Приватбанке» она хранит $419 406, а в Венском отделении «ЮніКредит Банка» - 117 860 евро.

Кроме того, семья Бухаревых декларирует наличку: 40 тыс. грн., 4,5 тыс. евро и $5 тыс.

Из нового имущества в прошлом году в семье нардепа появилось только авто. Супруга Владислава Бухарева - Елена Бухарева - в июле получила в бесплатное пользование Фольксваген Мультивен 2017 года от некоего Коротеева Александра Петровича. На сайте «Авториа» цены на такую машину превышают 50 тысяч долларов.

Новая квартира у жены Сугоняко



На пятом месте по размеру семейного дохода из шести нардепов Сумщины Александр Сугоняко. Доход его семьи в прошлом году составил чуть больше 400 тыс. грн. Зато, в отличие от своих выше перечисленных коллег, г-н Сугоняко заработал больше своей супруги – 228,5 тыс. грн. Жена нардепа – Наталия Сугоняко, работающая в Хозяйственном суде Сумской области, - получила за прошлый год 171 628 грн. зарплаты.

Банковских сбережений, судя по декларации, ни нардеп, ни его жена не имеют. Что касается налички, то за 2017 год Александр Сугоняко задекларировал $12 тыс. (в 2016-м было $20 тысяч).

Согласно декларации нардепа, в марте 2017 года Наталия Сугоняко купила квартиру в Сумах общей площадью 29,9 квадратов за 362 446 грн. Напомним, сам нардеп декларирует, что в 2015 году приобрел в Сумах квартиру площадью 60,8 м кв за 53 тысячи гривен.

Медуница - самый бедный

Депутат Олег Медуница по итогам декларирования оказался самым бедным из шести народных избранников Сумщины. Совокупный доход его семьи в 2017 году составил 250 310 грн. Из них 239 767 грн. в Верховной раде заработал сам нардеп. Его супруга Виктория Витер была в отпуске по уходу за ребенком и за прошлый год получила 10 320 грн. соцвыплат на ребенка, плюс два подарка: один стоимостью 123 гривны от профсоюзной организации Сумской облгосадминистрации, где она работала до декрета, второй – стоимостью 100 гривен от Департамента образования ОГА.

Нового имущества в 2017 году семья Медуницы не приобрела. Как и в предыдущем году нардеп задекларировал квартиру жены в Сумах площадью 60,36 квадратов, приобретенную в июне 2014 года за 306,7 тыс. грн. (по последней оценке она стоит 841 тыс. грн.), недостроенный дом тестя Игоря Витер под Сумами площадью 120 м кв. и своих два авто: HYUNDAI TUCSON 2008 года выпуска и VOLKSWAGEN TOURAN 2012 года.