Доходы нардепов Сумщины: Медуница беднее Деркача в 77 раз

В разделе "Доходы, в том числе подарки" за прошлый год у нардепа Андрея Деркача (Глухов) сумарно указано 19 273 744 грн. Из них сам нардеп получил 854 тыс. 148 грн. (601 274 грн. - от творческой деятельности ТОВ "ТРК "Радіо-Ера"). Остальное задекларировано на жену Оксану Терехову. Больше 15 миллионов записаны как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Каков источник получения еще 2 миллионов, г-жа Терехова отказалась предоставлять информацию Нацагентству предотвращения коррупции.
Согласно данным декларации, 19 миллионов - это не все доходы семьи Андрея Деркача. У его жены было еще минимум два источника дохода, однако г-жа Терехова не предоставила информацию ни об этих источниках, ни о размерах полученных от них доходов.
Что касается сбережений нардепа, то его банковские счета похудели в 1.5 раза по сравнению с 2016-м годом. На конец 2017-го в банках Деркач хранил 409,5 тыс. грн., а в 16-м на его счетах было почти 660 тысяч.
Из налички, как и за 16-й год, Андрей Леонидович показал 810 тыс. грн. Счета же и наличку жены он скрывает от НАПК. Известно только, что у нее помимо денег есть активы в драгоценных металлах.
Согласно данным декларации нардепа, его супруга является конечным бенефициарным собственником (контролером) трех предприятий: ООО "ЕРА-МЕДІА", ЧАО "ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА "ТЕЛЕГРАФ" и еще одного, информацию о котором Оксана Терехова отказалась предоставить НАПК.
Однако реестры Минюста показывают, что предприятий, с которыми связана жена Андрея Деркача, намного больше - 9. Так, помимо ООО "ЕРА-МЕДІА" и ЧАО "ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА "ТЕЛЕГРАФ", Оксана Терехова является бенефициарным собственником:
ООО "АЛЬФА-ЕРА", которое занимается деятельностью частных охранных служб,
ЧАО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "В.І П."
ООО Межрегиональный агропроизводственный комерческий "Торговый дом" ПОЛІССЯ ЛТД".
Кроме того, г-жа Терехова - единоличный учредитель ООО "Агора", основной вид деятельности которого покупка и продажа недвижимости.
Она же - соучредитель ООО "ВАЛЕНТИН ПЛЮС", основной вид деятельности которого - организация строительства зданий.
Ее же ЧАО Информационно-издательская группа "ТЕЛЕГРАФ" имеет дочерние предприятия "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "КИЇВСЬКИЙ ТЕЛЕГРАФЬ" и "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "НОВА ХВИЛЯ".
Кстати, в июне прошлого года в помещении, которое принадлежит издательской группе "Телеграф" Оксаны Тереховой, Андрей Деркач открыл приемную нардепа. Больше ничего нового в имуществе и доходах этот нардеп не показал.
Второе место по сумме общего семейного дохода за 2017 год занял Игорь Молоток. В его декларации записано чуть больше 5 млн. грн., из которых львиную долю - 4,3 млн. грн. получила супруга нардепа. Счетов в банках ни у нардепа, ни у членов его семьи, судя по декларации, нет. А вот наличка имеется: $427,7 тыс., 161,43 тыс. евро, 400 тыс. грн.
Из имущества в семье Игоря Молотка в прошлом году появились 2 новые машины. В конце прошлого года жена Игоря Молотка Алла купила мерседес GLЕ-400 2017 года выпуска за 1,63 млн. грн. и инфинити EX25 2013 года выпуска за... 15 тысяч гривен! И это при том, что на авторынке подобную машину не купишь даже за 15 тысяч евро! Чудеса да и только.
В отличие от Андрея Деркача Игорь Молоток подробно расписал в декларации, какими корпоративными правами владеет он и его супруга. Нардеп и его супруга являются бенефициарными собственниками 17 фирм.
На третьем месте по доходам за 2017 год среди нардепов от Сумщины Николай Лаврик. Суммарно его семья (он и жена) в прошлом году получили 1,588 млн. грн. официального дохода. При этом сам г-н Лаврик, как и его коллеги по Верховной Раде Деркач и Молоток, в прошлом году заработал меньше своей супруги - 557,7 тысяч.
Ни счетов в банке, ни налички Николай Лаврик на себя не задекларировал. Его супруга тоже не пользуется банковскими счетами, а вот наличных сбережений, по сравнению с 2016 годом, у супруги нардепа добавилось: было 5,15 млн. грн., а стало 5,641 млн. грн.
Жена нардепа Ирина Покась в 2017 году стала собственницей квартиры площадью 69,56 м кв. в Обухове Киевской области. Стоимость квартиры составила 351 тыс. грн. Сейчас самая дешевая квартира похожей площади в этом райцентре стоит больше 400 тыс. грн.
Кроме того, г-жа Покась в 17-м году стала обладательницей двух земельных участков в Обуховском районе (село Нові Безрадичі). Стоимость 5 соток, согласно декларации нардепа, составила всего 18 тыс. грн., а 11 соток – почти 80 тысяч. При том, что куплены они в один день – 28 января.
В разделе «Корпоративные права» нардеп в декларации за 2017 год указал 6 предприятий, четыре из которых имеют в названии слово «Талан» и так или иначе связаны с обувной фабрикой семейства Лавриков. Еще одно предприятие супруги нардепа – ООО Торговый дом "УКРЛЕГСИРОВИНА" – кроме производства обуви и торговли занимается лесопильным производством и оптовой торговлей древесиной. А основным видом деятельности ООО "ЛІБЕРТІ", совладельцем которого выступает Ирина Покась, является производство рабочей одежды.
Хотя доход семьи Владислава Бухарева и вырос по сравнению с 2016-м годом (с 881 тысячи гривен до 1,075 миллиона), пока он на четвертом месте. Сам нардеп задекларировал чуть больше 490 тысяч гривен дохода, а его жена получила 584 тысячи.
Зато у его супруги самые большие банковские счета: в Рижском «Приватбанке» она хранит $419 406, а в Венском отделении «ЮніКредит Банка» - 117 860 евро.
Кроме того, семья Бухаревых декларирует наличку: 40 тыс. грн., 4,5 тыс. евро и $5 тыс.
Из нового имущества в прошлом году в семье нардепа появилось только авто. Супруга Владислава Бухарева - Елена Бухарева - в июле получила в бесплатное пользование Фольксваген Мультивен 2017 года от некоего Коротеева Александра Петровича. На сайте «Авториа» цены на такую машину превышают 50 тысяч долларов.
На пятом месте по размеру семейного дохода из шести нардепов Сумщины Александр Сугоняко. Доход его семьи в прошлом году составил чуть больше 400 тыс. грн. Зато, в отличие от своих выше перечисленных коллег, г-н Сугоняко заработал больше своей супруги – 228,5 тыс. грн. Жена нардепа – Наталия Сугоняко, работающая в Хозяйственном суде Сумской области, - получила за прошлый год 171 628 грн. зарплаты.
Банковских сбережений, судя по декларации, ни нардеп, ни его жена не имеют. Что касается налички, то за 2017 год Александр Сугоняко задекларировал $12 тыс. (в 2016-м было $20 тысяч).
Согласно декларации нардепа, в марте 2017 года Наталия Сугоняко купила квартиру в Сумах общей площадью 29,9 квадратов за 362 446 грн. Напомним, сам нардеп декларирует, что в 2015 году приобрел в Сумах квартиру площадью 60,8 м кв за 53 тысячи гривен.
Депутат Олег Медуница по итогам декларирования оказался самым бедным из шести народных избранников Сумщины. Совокупный доход его семьи в 2017 году составил 250 310 грн. Из них 239 767 грн. в Верховной раде заработал сам нардеп. Его супруга Виктория Витер была в отпуске по уходу за ребенком и за прошлый год получила 10 320 грн. соцвыплат на ребенка, плюс два подарка: один стоимостью 123 гривны от профсоюзной организации Сумской облгосадминистрации, где она работала до декрета, второй – стоимостью 100 гривен от Департамента образования ОГА.
Нового имущества в 2017 году семья Медуницы не приобрела. Как и в предыдущем году нардеп задекларировал квартиру жены в Сумах площадью 60,36 квадратов, приобретенную в июне 2014 года за 306,7 тыс. грн. (по последней оценке она стоит 841 тыс. грн.), недостроенный дом тестя Игоря Витер под Сумами площадью 120 м кв. и своих два авто: HYUNDAI TUCSON 2008 года выпуска и VOLKSWAGEN TOURAN 2012 года.
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