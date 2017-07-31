Депутаты Сум: 6 бездомных и один без гроша О результатах кампании декларирования доходов и имущества депутатами Сумского горсовета.

Приютите депутатов

Из 42 депутатов Сумского горсовета, шестеро не задекларировали ни домов, ни квартир, ни даже комнаты в общежитии, чем могут привлечь внимание правоохранителей. По закону декларированию подлежит не только собственность и официально арендуемое жилье, а все объекты недвижимости, которыми пользуется депутат. Даже если он живет бесплатно в квартире родственников или друзей, эту недвижимость необходимо указывать в декларации.

Лидером по бездомным депутатам оказалась фракция ВО «Свобода». Все три ее члена не пользуются недвижимостью как жильем.

Так, к бездомным себя причислил Дмитрий Амосов – 44-летний депутат от «Свободы». Бездомной оказалась и его коллега Юлия Левченко. Ни она, ни ее супруг Игорь Карпов, который также обязан декларировать свои доходы (он работает в Управлении информационно-аналитической поддержки ГУ Нацполиции в Сумской области) жилья не задекларировали. Из объектов недвижимости у них указан только участок в Сумах площадью 4,18 сотки. В общем, живут прям как в лозунге партии, «на СВОїй, БОгом ДАній землі».

Еще дальше пошел «свободовец» Сергей Татаренко.

У него ни то, что дома или «клаптика» земли нет, его семья (депутат, жена и двое детей) целый год ни копейки дохода не получала. В декларации указан один лишь подарок от горисполкома стоимостью 196 гривен, да и тот не в денежном виде. Наличных сбережений депутат также не задекларировал. За что жил целый год, неизвестно. Может, у него семья солнцеедов?.. В тоже время этот нищий и бездомный депутат, согласно декларации, с 2011 года является руководителем и учредителем ООО «Сумське життя», которое занимается рекламной деятельностью, кафе и столовыми.

В списке бездомных оказались и два «батькивщинца». При чем один из них по итогам кампании декларирования-2017 стал самым богатым депутатом Сумского горсовета. Это член фракции «Батькивщина» Вячеслав Калиниченко. Общая сумма, указанная им в разделе «Доходы, в том числе подарки», составляет больше 9,4 млн гривен. Причем от предпринимательской деятельности г-н Калиниченко получил всего 811,347 тыс. грн. Львиная доля его дохода – 8,527 млн грн – это возвратная финансовая помощь, оказанная депутату самим собой, по крайней мере, так он написал в декларации. Также Вячеслав Калиниченко задекларировал денежные активы в виде средств, которые он дал взаймы третьим лицам. Этими третьими лицами указаны предприятия, единоличным собственником которых является сам депутат. По данным декларации, г-н Калиниченко одолжил больше 2 млн грн агропромышленной компании «Агротехніка» и больше 7,7 млн грн – ООО «Регіональний шинний склад».

Напомним: при этом он вообще не задекларировал жилья. Из недвижимости у депутата указан только участок площадью 7,75 соток. Дочка депутата, судя по декларации, тоже бездомная. Ну, или же г-н Калиниченко сообщил недостоверную информацию Национальному агентству предотвращения коррупции.

Депутат-«батькивщинец» Ольга Фирсова тоже бездомная. Вместе с мужем и тремя детьми. Из пяти задекларированных членов ее семьи в прошлом году доход получала только сама г-жа Фирсова и заработала 61 422 грн. Ну, это еще ничего - в 16-м году они весь год прожили на 9 тысяч гривен. Во всяком случае, по декларации.

Не минуло «бездомье» и фракцию БПП «Солидарность». Депутат горсовета, директор «Сумского центра профтехобразования» (бывшее ПТУ №2) Виталий Мельник вместе с женой и сыном в прошлом году жилплощадью не пользовались. Из недвижимости в декларации депутата указаны лишь два участка в Хмельницкой области площадью 4,57 и 136,52 соток, которые депутат получил в собственность в мае 2017 года.

Три фракции горсовета из шести бездомных депутатов не имеют. Это «За Украину!», «Оппоблок» и «Самопомич».

Подайте на пропитание

На втором месте по бедности после вообще не имевшего доходов «свободовца» Сергея Татаренко, оказался Денис Бутенко из фракции «Самопомич». Его доход за прошлый год составил 16 763 грн, которые он задекларировал как зарплату, полученную на основном месте работы. Судя по декларации, работает г-н Бутенко менеджером по связям с общественностью и рекламы медиа-отдела организаций Департамента коммуникаций аппарата Исполкома Политической партии «Об’єднання «САМОПОМІЧ». Не густо платят своим работникам в политпартии, но по сравнению с 2016-м годом у Дениса Бутенко прогресс налицо: тогда он задекларировал всего две гривны за год.

Третий самый бедный депутат – Дмитрий Хандурин из «Солидарности» с годовым доходом в 39 014 грн. Правда, у него имелись наличные сбережения $11 тысяч (в 2016-м было 14 тыс.), 1,5 тыс. евро и 10 тыс. грн (в 2016-м было 35 тысяч). В прошлом году вместе со своим компаньоном по ООО «ГРАНД КЛУБ» (основной вид деятельности «рекламные агентства») Дмитрием Коротаевым депутат Хандурин стал учредителем ООО «ЮАТ «УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», которое занимается компьютерным программированием. Помимо «Гранд клуба» и «Украинских передовых технологий», г-н Хандурин остается соучредителем ООО «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «СУПРЕМА ЛЕКС», основной вид деятельности которой в сфере права. Одной из совладелиц этой фирмы вместе с депутатом Хандуриным является Елена Лантушенко - сестра депутата горсовета и начальника областного управления молодежи и спорта Дмитрия Лантушенко.

На четвертом месте по бедности тоже представитель фракции БПП «Солидарность» Дмитрий Наталуха. В его семье (депутат, жена, дочь) доход в 2017-м получал только сам Дмитрий. За год депутат заработал 54 447 гривен.

В пятерку самых бедных депутатов попал и член фракции «За Украину!» Евгений Косяненко – учредитель и собственник двух предприятий: ООО «Сумиекострой» и жэка «Коменерго – Суми».

В разделе «Доходы, в том числе подарки» г-н Косяненко указал всего 58 093 грн.

13 миллионеров на Сумской горсовет

Несмотря на наличие бездомных и бедных, практически каждый третий сумской депутат – миллионер. Так из 42 избранников у 13-ти суммы, указанные в графе «Доходы, в том числе подарки», превышают миллион гривен. Наибольший совокупный доход, напомним, указал «батькивщинец» Вячеслав Калиниченко (9,437 млн грн).

На втором месте депутат из фракции «Самопомич» Александр Иванов с годичным доходом в 5 541 709 грн.

При этом 5,072 млн грн депутат получил от предпринимательской деятельности. И это самый большой официальный доход из указанных в декларациях сумских депутатов. ФОП Иванов занимается строительством жилых и нежилых сооружений. Кроме этого, г-н Иванов владеет 50% уставного капитала ООО «БК «АКВАБУД», основной вид деятельности которого тоже строительство. Помимо дохода, г-н Иванов задекларировал сбережения в банке – 84 232 грн и наличку - 2,15 млн грн.

На третьем месте по сумме, указанной в разделе «Доходы, в том числе подарки», член БПП «Солидарность» Расул Галаев с 3 306 399 грн. Из них 2 млн грн супруга депутата одолжила у иностранного гражданина Абдурахмана Камилова. Согласно декларации, жена Галаева в прошлом году купила новый Мерседес E430 за 2,62 млн грн. А сам г-н Галаев продал свою AUDI А6 2011 года выпуска всего за 49 тыс. грн, хотя еще в 2014-м цена этого авто составляла 400 тысяч гривен.

Четвертое место в списке миллионеров-депутатов горсовета занял «батькивщинец» Игорь Кушнир. Общая сумма задекларированного им семейного дохода составила 1 581 284 грн., изкоторых больше половины – 839 тысяч – от предпринимательской деятельности получила дочь депутата Полина Кушнир. Из декларации депутата пропала наличка, в то время как в 16-м году он показывал 90 тыс. долларов и 35 тыс. грн на семью. Зато появилось новое нежилое помещение. В ноябре прошлого года депутат вместе с женой и дочкой приобрел помещение площадью 819,1 кв. м, стоимость которого по последней оценке составила 3 894 600. В апреле прошлого года г-н Кушнир приобрел себе Тойоту RAV 4 за 978 236 грн, а CITROEN 2013 года он продал за 486 тыс. грн.

Также в список депутатов с общим семейным доходом больше миллиона гривен попал Владимир Шилов («Батькивщина»), задекларировав 1,575 млн грн, из которых 1,5 млн грн - доход от продажи имущества. Шилов-старший также указал в декларации и наличные сбережения 160 000 грн (в 2016-м было 250 тыс.) и 35 тыс. долларов (было 77 тыс. долларов).

В ноябре прошлого года этот депутат и его супруга приобрели себе по Лексусу. Владимир Александрович купил Lexus ES 250 за 1 132 557 грн, а Галина Шилова – Lexus RX200t за 1 410 926 грн. Лексусы заменили в гараже Шиловых Мерседесы ML 250 CDI 4 MATIC 2012 года и GLE350D 4 MATIC 2015 года. Продал г-н Шилов и ВАЗ 2123 2007 года выпуска. Также в 2017 году возобновило свою деятельность ООО «НАУКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКОСПЕКТР», директором которого числится Владимир Шилов. Вместе с Виктором Васиканцевым он является и учредителем этого предприятия, которое занимается исследованиями и экспериментальными разработками в сфере других естественных и технических наук.

Вся фракция «Оппоблока» в Сумском горсовете также попала в список тех, у кого совокупный семейный доход в декларациях превысил миллион гривен: Игорь и Юрий Перепека (по 1,54 млн грн у каждого), Геннадий Гризодуб – 1,27 млн грн, Виталий Жиленко - 1,089 млн грн.

В компанию к ним попал и подозреваемый прокуратурой в вымогательстве взятки депутат от БПП «Солидарность» Вячеслав Степченко - 1,452 млн грн.

Его коллега по фракции Виктория Гробова, работающая директором областного Департамента образования и науки, также за счет мужа-предпринимателя оказалась в списке депутатов-миллионеров (1,31 млн грн).

У директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача в разделе «Доходы» указан 1 387 210 грн.вместес взятым кредитом. Также депутат-«батькивщинец» задекларировал наличные сбережения семьи: 175 тыс. грн, 21,8 тыс. евро, $24,4 тыс. В прошлом году он получил в подарок от Инны Сагач автомобиль MITSUBISHI Outlander 2.4 2008 года за 149 600 грн, при том, что за такие деньги можно купить лишь неисправную машину такой модели, а в рабочем состоянии подобные авто стоят от 9 тыс. долларов. то есть минимум на 100 тыс. грн дороже

Ну и замыкает круг депутатов Сумского горсовета с миллионными семейными доходами депутат от БПП «Солидарность» Оксана Малюк - дочь главы Сумского облсовета Владимира Токаря. В ее декларации указано всего 1 322 691 грн. доходов. Плюс на мужа задекларировано 340 тысяч долларов наличных сбережений. С июня 2017 года Оксана Малюк владеет Мерседесом GLE 250 d 4MATIC за 1 482 000 грн.

Отличились: биткоин, логотип и швейцарские часы

Депутат Оксана Малюк задекларирована не только миллионный семейный доход, но и ценное движимое имущество - швейцарские часы Perrellet, которыми она владеет с 31 декабря 2007 года.

Кроме того, г-жа Малюк единственная из сумских депутатов, у кого в декларации записана криптовалюта Биткоин. Так ее муж Александр Малюк с 4 января 2014 года владеет биткоином. На дату приобретения у него было - 288 единиц.

Однопартиец Оксаны Малюк Алексей Рябенков – единственный, у кого задекларировано право на графическое изображение знака товара или услуг.

Ну и напоследок о казусах декларирования: или в Сумском горсовете разный подход к одариванию депутатов (одним по 509 гривен дали в денежном эквиваленте, другим - не в денежном), или наши депутаты неспособны правильно заполнить декларации. К примеру, у Александра Вегеры указано, что он деньгами взял подарок от исполкома, а у Виктории Гробовой - не деньгами. А некоторые от исполкома вообще приз получили.