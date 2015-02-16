Как депутаты-мажоритарщики Сумщины голосуют за реформы В Украине продолжается реформирование многих сфер жизни. Наиболее громкими стали реформирования медицины, судебной власти, образования и науки.

Воспользовавшись возможностями сайта rada4you.org ОПОРА проанализировала. какие реформы поддерживают, а какие не поддерживают депутаты, избранные в мажоритарных округах Сумской области.

Олег Медуница

Олег Медуница (фракция «Народный фронт», округ №157) беспрекословно поддерживает восемь реформ. Депутат максимально голосует за: экологическую, медицинскую реформы, за реформу внутреннего водного транспорта, закупок в ВСУ, за реформу науки и образования, за реформирование системы охраны детства, финансового сектора.

Преимущественно голосует за антикоррупционную реформу. Обычно не голосует за судебную реформу.

Александр Сугоняко

Александр Сугоняко (фракция Блок Петра Порошенко, округ №158) максимально голосует за законопроекты, связанные с четырьмя реформами: за налоговую реформу, за реформу закупок в ВСУ, за реформу науки и образования.

Депутат последовательно голосует за антимонопольную, медицинскую реформу, за медиареформу, реформу государственной службы, реформирование финансового сектора. Александр Сугоняко преимущественно голосует за антикоррупционную, экологическую реформу, за реформу внутреннего водного транспорта, за реформу энергетического сектора и жилищно-коммунального хозяйства. Депутат обычно не голосует за судебную реформу, никогда не голосует за реформирование системы охраны детства.

Андрей Деркач

Андрей Деркач (внефракционный, округ №159) поддерживает очень мало реформ в Украине. Депутат максимально голосует за реформу науки, преимущественно голосует за реформирование образования, за судебную реформу.

Колеблется депутат во время голосований по антимонопольную, экологическую, налоговую реформы, за реформу государственной службы, энергетического сектора. Он никогда не голосует за целый ряд законопроектов, связанных со следующими важными реформами: за антикоррупционную реформу, за медицинскую реформу, за медиареформу, за реформу внутреннего водного транспорта, за реформу жилищно-коммунального хозяйства, закупок в ВСУ, за реформирование системы охраны детства, финансового сектора.

Игорь Молоток

Игорь Молоток (депутатская группа «Воля народа», округ №160) максимально голосует всего лишь за две реформы: за реформу науки и реформирование образования.

Депутат преимущественно голосует за антикоррупционную, антимонопольную, экологическую, медицинскую реформы, за медиареформу, за налоговую реформу, за реформу внутреннего водного транспорта, государственной службы, энергетического сектора, жилищно-коммунального хозяйства, за реформу закупок в ВСУ, за реформирование финансового сектора. Депутат колеблется по реформированию системы охраны детства и по судебной реформе.

Николай Лаврик

Николай Лаврик (член фракции Блока Петра Порошенко, округ №161) поддерживает все реформы в Украине и сомневается лишь по судебной реформе. Он максимально голосует за экологическую, медицинскую, налоговую реформу, за реформу закупок в ВСУ, за реформу науки, за реформирование образования, системы охраны детства.

Депутат последовательно голосует за антимонопольную реформу, за медиареформу, за реформу внутреннего водного транспорта, государственной службы, энергетического сектора, за реформу жилищно-коммунального хозяйства и финансового сектора. Преимущественно голосует за антикоррупционную реформу и смесь «за» и «против» при голосовании за судебную реформу.

Владислав Бухарев

Владислав Бухарев (фракция ВО «Батькивщина», округ №162) поддерживает далеко не все реформы. Депутат максимально голосует за реформу государственной службы и реформу науки. Последовательно голосует за антимонопольную реформу. Преимущественно голосует за большинства реформ в Украине: за антикоррупционную, экологическую, медицинскую, налоговую реформы, за медиареформу, реформу внутреннего водного транспорта, энергетического сектора, закупок в ВСУ, за реформирование образования, финансового сектора и за судебную реформу.

Смесь «за» и «против» в голосованиях Владислава Бухарева по реформе жилищно-коммунального хозяйства. Депутат никогда не голосует за реформирование системы охраны детства.

Как считали

Позиция депутатов по той или иной политики определяется тем, как они голосуют в Верховной Раде во время рассмотрения законопроектов. За то или иное голосования депутаты получают баллы в зависимости от того, проголосовали они «за» или «против», а также от того, какой вес имеет законопроект - является ли он важным, или второстепенным. Эти баллы конвертируются в простые фразы на основе диапазона значений, в который попадает голосования депутата и рассчитывается соответствующее количество баллов, которые затем делятся на количество возможных баллов за голосование. Таким образом, показатели между 95% и 100% будет означать «Максимально голосует за», между 85% и 95% будет означать «Последовательно голосует за», между 60% и 85% будет означать «В основном голосует за», между 40% и 60% будет означать «смесь «за» и «против», между 15% и 40% будет означать «в основном голосует против», между 5% и 15% будет означать «Последовательно голосует против», между 0% и 5% будет означать «Максимально голосует против». В случае отсутствия депутата и / или его не голосование – «Никогда не голосует».

Мониторинг осуществляется Гражданской сетью ОПОРА в рамках Программы USAID «Рада: подотчетность, ответственность, демократическое парламентское представительство», выполняемый Фондом Восточная Европа и партнерами.