Главе Сумской ОГА - нового зама, а его жене - новую «Тойоту»? Следом за декларацией Сумского мэра «Данкор» проанализировал документ о доходах и имуществе председателя Сумской облгосадминистрации Николая Клочко.

Недвижимость председателя

Первые изменения фиксируем в разделе «Объекты недвижимости». Помимо трех квартир в Сумах (одна отцовская - на 84,24 кв. м, одна жены - на 47 кв.м. и одна на троих с отцом и братом - 78,11 кв. м) и земельного участка в Стецковке площадью 11,99 соток, глава ОГА показал в декларации комнату площадью 7 квадратных метров, которую арендует его супруга Снежана у некоего Сидака Юрия Алексеевича.

Согласно данным Минюста, сумчанин Юрий Алексеевич Сидак является учредителем и директором ООО «КОНСТАНТА-ФОРМАТ» и ООО «ФУД СЕРВІС ФОРМАТ», основным видом деятельности которых является сдача в аренду своей и арендованной недвижимости. Также эти предприятия занимаются выращиванием зерновых, бахчевых и овощей. Кроме того, этот же Юрий Сидак является соучредителем ООО «ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «БІОРЕСУРС СУМИ», которой руководит экс-глава областной инспекции ГАСК, член партии «Відродження» Сергей Бульдович. Среди прочих видов деятельности этой компании - лесозаготовка и теплоснабжение. А еще Юрий Сидак вместе с Анатолием Епифановым и еще тремя бизнес-партнерами учредил ООО «Є.Д.С.К. ТЕХНОЛОГІЇ-СЛОБОЖАНЩИНА», основной вид деятельности которого строительство жилых и нежилых зданий. В общем, у непростого смертного арендует комнату жена главы Сумской ОГА.

В декларации Николая Клочко не указана строящаяся усадьба на улице Героев Сумщины, неподалеку от Дома советов. Напомним, председатель облгосадминистрации отрицает свою причастность к этому строительству, ссылаясь на то, что дом возводят его отец и брат.

Часы и шуба - все без изменений

В отличие от Сумского городского головы Александра Лысенко, председатель облгосадминистрации декларирует и ценное движимое имущество: как и в предыдущие годы, Николай Клочко показал право собственности на наручные часы Rolex и Omega, коллекции марок и монет НБУ и норковую шубу жены, приобретенную 1 января 2013 года.

Плюс одно авто

В декларации Николая Клочко за прошлый год указано уже два авто марки Toyota RAV4. В 2016-м было только одно - 2011 года, которое принадлежит его супруге Снежане Клочко. Кстати, стоит обратить внимание на цену, за которую жена губернатора приобрела в декабре 14-го года Toyota RAV4 2011 года выпуска – 149 378 грн. Как сказал бы Станиславский: «Не верю!». Даже если учесть, что доллар в то время стоил 15 грн., цены на такую машину были минимум в два раза выше. Так что стоимость, указанная в декларации Н.Клочко, может свидетельствовать о двух вещах: либо его супруге несказанно повезло, либо таким образом они ушли от уплаты налогов.

С ноября 2017-го супруга главы ОГА стала пользоваться по доверенности еще одной Toyota RAV4 - 2013 года выпуска. Принадлежит авто такой себе Акперовой Валентине Ивановне.

Г-жа Акперова в 2017 году получила в собственность 10 соток земли в переулке Новоселицком,10 в Сумах для строительства и обслуживания дома. Она же до осени 17-го года владела ООО «ТРЕЙД-ФУД», которое занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Эта же Валентина Акперова за 100 тыс. грн. купила в прошлом году движимое имущество у заместителя главы Сумского райсовета Анатолия Салогуба. Что примечательно, возглавлял Сумской райсовет в 2017 году человек по фамилии Акперов – Вадим Вагифович. В феврале 2018 года он подал в Национальное агентство предотвращения коррупции декларацию как кандидат на должность первого заместителя председателя Сумской облгосадминистрации, которую, напомню, возглавляет Николай Клочко. Совпадение?!

Доходы, вклады, наличка

За прошлый год глава Сумской ОГА получил 260 499 грн зарплаты (в 2016-м было 180 794 грн.) и 6172 грн гонорара, полученного в аграрном университете. Снежана Клочко в 2017-м заработала больше мужа. Так, в Сумской городской клинической больнице №5 она получила зарплату в размере 48 978 грн, плюс 337 600 грн г-жа Клочко получила от предпринимательской деятельности (в 2016-м году ее предпринимательство принесло ей в пять раз меньше – 66 250 грн).

В банках Николай Клочко хранит $ 1294 и 18 733 грн. У его супруги на банковских счетах и того меньше - 1492 грн. Как и в 2016-м, в прошлом году хранить деньги глава Сумской ОГА предпочитал наличкой. Суммы долларовых сбережений губернатора не изменилась по сравнению с предыдущим годом - $ 245 000, на прежней сумме сохранились и гривневые сбережения – 260 000 грн. У его супруги с валютой тоже без перемен – 37 000 евро. А вот гривневые сбережения Снежаны Клочко увеличились в 2 раза - 100 тыс. грн против 50 тысяч в 2016-м году.