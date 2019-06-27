Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Кого выбрала Сумщина: итоги

На Сумщине уже обработаны все 100% протоколов с участковых избирательных комиссий.

Внеочередные выборы в Верховную Раду, которые прошли 21 июля, показали, что в основном избиратели проголосовали за новые лица. Обновилась более 2/3 украинского парламента. В 2014 году этот процент составил 56.

Украина, как и 5 лет назад, выбирала парламент по двум спискам – партийному и мажоритарному.

Украинские тенденции

В целом по Украине  побеждает партия президента Владимира Зеленского «Слуна народа» с 43,17% голосов украинцев. 5-процентный проходной барьер сумели преодолеть еще 4 политические силы: «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 13,01%, «Батькивщина» - 8,18%, «Европейская солидарность» - 8,11% и «Голос» - 5,83%.

Не прошли в Раду, но получат госфинансирование на уставную деятельность партии, набравшие больше 2% голосов: «Радикальная партия Олега Ляшко» - 4,01%, «Сила и Честь» - 3,82%, «Оппозиционный блок» - 3,02%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 2,41%, «Партия Шария» - 2,23% и «Свобода» - 2,16%.

Если сравнивать с прошлыми выборами (осень 2014-го), то тогда не было одного лидера. «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» набрали почти одинаковое число голосов: 22,14% и 21,82%. Партия экс-президента теперь довольствуется в 2,5раза меньшим результатом, а «Народного фронта» совсем нет. Депутаты от него пошли и ли самовыдвиженцами (как наш Олег Медуница, или растворились в других политических проектах). Третьей 5 лет назад была «Самопомич» с 10,97%. Теперь у нее жалкие 0,63%. «Оппозиционный блок» тогда был с 9,43%, теперь он распался на две политсилы, но укрепил свои позиции. Радикалы в этот раз пролетели, а в 2014-м были с 7,44% голосов. «Батькивщина» упрочила свои позиции в полтора раза: с 5,68% до 8,19%.

Явка упала

В целом по Украине проголосовало меньше половины избирателей – 49,84%. Это меньше, чем 5 лет назад – 52,42%. Лето все-таки…

Самую большую активность проявили жители Черниговской области – 54,8%, также в тройке – Тернопольщина – 54,21%  и Полтавщина – 54,1%. Сумщина – на седьмом месте по активности 52,24%. Хуже всех голосовали на Закарпатье – 41,16%, в Черновицкой – 42,06% и на Херсонщине – 43,93%.

Пять лет назад лидировали Львовщина – 70%, Тернопольщина – 68,28% и Волынь – 64,85%. На Сумщине процент был не намного больше ,чем сейчас – 54,64%.

Самые активные на Сумщине в этот раз были роменчане и иже с ними на округе № 161 – 56,28%. Меньше всего процент на округе № 158 (Белополье, часть Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) – 50,14%. Сумы (№ 157) – чуть выше среднего – 52,30%.

«Слуга народа» доминирует

По партийным спискам больше всего пропрезидентская сила набрала на его малой родине – Днепропетровщине – 56,7%, меньше всего на Львовщине – 22,01%, где она стала второй вслед за «Голосом» Святослава Вакарчука (23,12%). Что интересно там же наибольший процент собрала и «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко – 19,90%. Меньше даже, чем в родной Винницкой области – 8,28%. Там отжигала «Украинская стратегия Гройсмана» - 15,38% в второе место.

В двух регионах – Донецкой и Луганской областях победила «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 43,17% и 49,88% соответственно. «Слуга народа» там была второй - 27,33% и 28,83%.

Во всех шести округах на Сумщине по партийным спискам победила партия «Слуга народа». В среднем ее процент составил 50,94%, что выше среднеукраинского (43,17%).

Больше всего поддержки партия Зеленского получила в округе № 162 (Ахтырка) – 53,79%, меньше всего – в глуховском (№ 159) – 45,77%. Сумы (№ 157) показали 50,58% поддержки, № 158 (часть Сум) – 52,60%, роменчане (№ 161) – 50,59%, коноточане и шосткинцы (№ 160) – 51,99%.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» показала второй результат в округе № 159 (Глухов) – 22,08% и № 160 (Шостка и Конотоп) – 15,11%, где «слуги народа» проиграли мажоритарку, а также в № 162 (Ахтырка) – 12,66%. В остальных трех округах второе место за «Батькивщиной», которая показала результаты от 7,27 % на 160-ом округе до 15,52% на 161-ом. В Сумах – 9,52% на 157-ом и 10,94 % – на 158-ом.

В 161-ом округе на третье место вышла «Радикальная партия» с 7,98%, также 5-процентный барьер она преодолела в 159-ом округе – 5,67 и 162-ом – 6,39% (в обоих случаях - четвертое место), однако в парламент она не прошла.

В 157-ом округе партия «Сила и честь» показала результат в 5,60% (5-ое место), а в 160-ом – 5,51% (4-ое), но она тоже пролетает мимо Верховной Рады.

Сумские округа

По округу № 157 (Сумы) с большим отрывом победила Татьяна Рябуха.

У выдвиженки партии «Слуга народа» 38,87%. Дальше – Юрий Чмырь – 17,8%, бывший дважды нардеп Олег Медуница – 13,93%, Александр Соколов – 7,94%, Владимир Войтенко («Батькивщина») – 6,62%, Андрей Кисиль – 3,65%, Денис Сокур – 2,29%, Николай Сурженко – 1,78%, еще одна заммэра Сум Ольга Волошина – 1,54%, Владимир Гордиенко – 1,48%, Валерий Гапченко – 1,41%. Остальные – меньше 1%.

По партийным спискам сумчане также отдали предпочтение партии президента, которой отдали свои голоса 50,58%. Дальше – «Батькивщина» - 9,52%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 8,78%, «Европейская солидарность» - 7,94%, «Сила и честь» - 5,6%, «Голос» - 4,46%, «Радикальная партия» - 2,26%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 2,1%, «Партия Шария» - 1,95%, «Оппозиционный блок» - 1,7%, «Свобода» - 1,41%, «Гражданская позиция» - 1,29%...

По 158-му округу (часть Заречного района Сум, Сумской, Белопольский и Краснопольский районы) с огромным отрывом победил  выдвиженец «Слуги народа» полтавско-киевский «варяг» Игорь Васильев – 46,92% (37683 голоса).

Дальше – Василий Лобода («Батькивщина») – 13,53%, Виталий Жиленко («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 9,81%, Вадим Акперов («Европейская Солидарность») – 8,57%, уже бывший нардеп Александр Сугоняко – 6,57%, Александр Чернадчук («Голос») – 4,60%, Иван Дейнека (Аграрная партия) – 4,06%, Юлия Левченко («Свобода») – 3,40%...

Среди партий лидируют: «Слуга народа» - 52,6%, «Батькивщина» - 10,94%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 8,99%, «Европейская солидарность» - 5,68%, Радикальная партия – 4,79%, «Сила и честь» - 4,59%, «Голос» - 3,09%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,78%, «Оппозиционный блок» - 1,45%, Аграрная партия – 1,31%, «Партия Шария» - 1,20%, «Свобода» - 1,0%...

В округе № 159 (Глухов) победу одержал самовыдвиженец Андрей Деркач, который уже 6 раз был депутатом, - 40,58% (26781 голосов).

Это в полтора раза меньше, чем 5 лет назад, когда он разгромил всех остальных с результатом 61,84%. Дальше – Дмитрий Шевченко (Слуга народа) – 23,23%, мэр Глухова Мишель Терещенко (Самопомич) – 8,43%, Владимир Зеленский – 5,65%, Надежда Артеменко (ЕС) – 4,00%, Константин Товстуха – 3,54%, Игорь Маринченко (Аграрная партия) – 3,13%, Витали Андрух – 2,42%, еще один Дмитрий Шевченко – 2,24%...

По партийным спискам победу одержала партия «Слуга народа» - 45,77%, дальше – «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 22,08%, «Батькивщина» - 8,78%, Радикальная партия – 5,67%, «Сила и Честь» - 3,37%, «Европейская солидарность»  - 3,37%, «Оппозиционный блок» - 2,45%, «Голос» - 1,74%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,55%, «Партия Шария» - 1,23%...

В округе № 160 (Шостка и Конотоп) протоколы подсчитали еще в понедельник: Игорь Молоток с 35,15% (22834 голосов) здесь вышел победителем.

Это будет его третья ходка в парламент. У него тоже упала поддержка – в 2014 году было 46,15%. Дальше здесь – Татьяна Сахнюк («Слуга народа») – 22,30%, мэр Конотопа Артем Семенихин – 17,92%, Владимир Пилипейко (ОПЗЖ)- 10,60%, Дмитрий Аврамчук – 5,44%, Инна Пащенко («Самопомич») – 2,69%, Виктор Коваленко («Батькивщина») – 2,17%, Елена Чанцева- Коваленко (ЕС) – 2,16%...

По партийным спискам «Слуга народа» в этом округе набрала 51,99%, «Оппозиционная платформа – За життя» - 15,11%, «Батькивщина» - 7,27%, «Сила и честь» - 5,51%, «Европейская солидарность» - 4,46%, «Радикальная партия» - 3,44%, «Голос» - 2,83%, «Партия Шария» - 2,05%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1.75%, «Оппозиционный блок» - 1,57%, «Свобода» - 1,21%...

В округе № 161 (Ромны) протоколы считали дольше всех, аж до среды. Победил здесь здесь Максим Гузенко от «Слуги народа» - 37,37% (27438 голосов).

Дальше – Анатолий Кобзаренко – 19%, который уже второй раз баллотируется в парламент. В 2014 году у него было 14,63% и третье место. Тогда первым был Николай Лаврик (21,50%), который теперь решил уйти на пенсию. Вторым был Александр Бойко – 20,72%. Третий сейчас – мэр Бурыни Виктор Ладуха («Батькивщина») – 16,25%, Дмитрий Кирюхин (СиЧ) – 4,97%, Валентин Бондаренко (Голос) – 4,79%, Игорь Шкурат – 4,24%, Анатолий Свирид – 3,4%...

Среди партий лидируют: «Слуга народа» - 50,59%, «Батькивщина» - 15,52%, Радикальная партия – 7,98%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 6%, «Сила и честь» - 4,73%, «Европейская солидарность» - 4,14%, «Голос» - 2,44%, Аграрная партия – 1,43%, «Оппозиционный блок» - 1,4%, «Свобода» - 1,32%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,27%...

В округе № 162 (Ахтырка) победил Николай Задорожний от «Слуги народа» - 38,08% (26427 голосов).

Дальше – Иван Лозовый – 14,52%, мэр Тростянца Юрий Бова (Сила людей) – 13,81%, Николай Смилык (Батькивщина) – 11%, Андрей Зинченко (ОПЗЖ) – 6,86%, Виктор Сугак (Аграрная партия) – 4,71%, Александр Кужель (Радикальная партия) – 4,71%...

Среди партий лидируют: «Слуга народа» - 53,84%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 12,65%, «Батькивщина» - 7,98%, Радикальная партия – 6,36%, «Европейская солидарность» - 3,85%, «Сила и честь» - 3,58%, «Голос» - 2%, «Оппозиционный блок» - 1,67%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,61%, Аграрная партия – 1,11%, «Партия Шария» - 1,04%...

Сумские списочники

Предварительно по спискам в Верховную Раду проходят 124 списочника от «Слуги народа», 37- от «ОПЗЖ», 24 - от «Батькивщины», 23 – от «Европейской солидарности» и 17 – от «Голоса».

Только в списке «Слуги народа» представители Сумщины оказались в проходной части: это сумчанин Михаил Ананченко (34-й номер) и Артем Ковалев (45). Может попасть в Раду, например, Антон Швачко (139), если находящиеся выше пойдут работать в правительство или на другие должности.

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