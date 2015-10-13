Хоккейный старт Новый хоккейный сезон стартовал в Сумах.

У ворот дебютанток из сумского "Динамо" всегда было жарко

7-10 сентября в Сумах прошел первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женщин.

В этом сезоне в турнире принимают участие 5 команд, но в первом туре играли только четыре. Бориспольский «Колос» будет догонять во время сезона.

Открывали сезон его на поле стадиона парка «Сказка» новички. Экзаменовали дебютанток - сумских «динамовок» - опытные землячки из МСК «Сумчанка». Сенсации команде-дебютанту сотворить не удалось. Даже в который раз омоложенная «Сумчанка» забила соперницами три мяча до перерыва и еще два после отдыха. В итоге игра завершилась со счетом 5:0 в пользу действующих чемпионок. В другом матче первого игрового дня на поле встретились сборная Полтавщины и «ИФК СумГПУ». Победу в матче со счетом 6:1 праздновали сумские «физкультурница».

В первом матче второго игрового дня «Сумчанка» без проблем победила сборную Полтавской области. В ворота последней многократный чемпион Украины забил 16 голов. Полтавчанки на это не смогли ответить ни одним точным ударом. Во втором матче дня в сумском дерби встретились «Динамо» и «ИФК СумГПУ». «Динамовки» не смогли открыть отсчет голам, забитым в высшем дивизионе. «Физкультурницы» заставили вратаря «Динамо» четыре раза достать мяч из сетки ворот.

В субботу «динамовкам» все же удалось открыть счет своим голам. Они смогли забить два в ворота полтавчанок, однако пропустили в два раза больше, в итоге 2:4. В матче чемпионок и бронзовых призерок прошлого чемпионата победили «сумчанки», которые забили в ворота «ИФК СумГПУ» 4мяча, пропустив лишь раз.

В воскресенье повторились матчи первого дня. Сначала полтавчанки снова проиграли «физкультурницам» 2:6, а затем «Сумчанка» разгромила «Динамо», повторив результат пятницы на Сборной Полтавшины - 16:0.

После первого тура «Сумчанка» идет первой - 16 очков, у «ИФК СумГПУ» - 13, у полтавчанок - 7, у «Динамо» - 4, «Колос» - 0.

Следующий тур состоится 10-15 октября в Борисполе.