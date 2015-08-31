Второй полумарафон В воскресенье, 27 августа, состоялся основанный в прошлом году «Сумы Новая Почта полумарафон».

Для города эти соревнования стали настоящим спортивным событием. На центральной площади Сум развернулось настоящее марафонский городок с особой праздничной атмосферой, яркими эмоциями и духом спортивной борьбы, оборудованный как для участников, так и всех желающих понаблюдать за бегунами. Каждый из присутствующих мог принять участие в уже традиционной «Галушка пати» и почувствовать настоящий колорит украинской кухни.

Принять участие в забегах могли все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Было предусмотрено возможности для того, чтобы это делали семьями - поэтому испытать собственные силы смогли и взрослые, и дети.

Участники имели возможность пробежаться историческими улицами Сум и посоревноваться с соперниками. Самой младшей участнице Кате Стричке всего 2 года, она бежала 300 метров, самому старшему Виталию Сердюку из Полтавы – уже 70.

По подсчетам организаторов, всего в качестве участников в сумских забегах участвовали почти 500 спортсменов, любителей и начинающих со всей Украины и других стран. Из них 132 бежали полумарафон, полсотни пробежали 10 км и т.д.

Участники делали забеги на такие дистанции: 21.0975 км, 10 км, 3 км (красочный забег), для детей - 300 м и 1 км.

На главной трассе, дистанция в 21,0975 км победу одержал уроженец Сум, ныне днепрянин Артем Казбан с результатом 1:07:39. 2 место - Юрий Грицак с результатом 1:07:44, 3 место - Игорь Русс с результатом 1:07:54.

Среди женщин уже второй раз победу одержала атлетка из Чернигова Ольга Скрипак - участница Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года и многократная чемпионка Украины на полумарафонских дистанциях. Она продемонстрировала результат 1:13:50.

Каждый участник получил «медаль финишера».

Полумарафон в Сумах является первым этапом организованной системы полумарафонов, которые осенью также пройдут в Полтаве (3 сентября), Чернигове (9 сентября), Черкассах (15 октября). По итогам четырех забегов определиться побудитель серии.