Наши в Лондоне 13 августа в Лондоне завершился чемпионат мира по легкой атлетике.

К сожалению, сумским атлетам не удалось завоевать ни одной медали. Лучшим результатом стало 4-ое место Игоря Главан в спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Да и вообще, украинцы завоевали на всех аж одну медаль – «серебро» в секторе прыжков в высоту взяла Юлия Левченко. Это 32-ое место в табели о рангах, наряду с Угандой, Бурунди, Марокко, Швецией и Мексикой. Лучше же всех выступили американцы – 10 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

Сумские скороходы

Игорь Главан совсем недавно стал сумчанином, в прошлом году перебравшись в Сумы, а в этом женившись на коллеге по виду спорта Виктории Ференц.

Перед началом чемпионата именно в ходьбе на 50 км была надежда на одну из медалей. Ведь на старт вышли победители нынешнего командного Кубка Европы.

Значительно добавив на последней трети дистанции, Игорь Главан вмешался в гонку за медали, но, к сожалению, не догнал двух японцев, которые заняли вторую и третью строчку. Финишировав 4-м, Игорь повторил свое же достижение 4-летней давности, когда стал 4-м на ЧМ-2013 в Москве. Тогда Игорь и установил национальный рекорд Украины - 3:40:39, сегодня же секундомер остановился на отметке 3:41:42, то есть в минуте от национального рекорда и желанной третьей ступени Чемпионата мира!

«Шлось по дистанции очень хорошо, я очень доволен. Жаль, конечно, что снова только четвертое место.

Учитывая, что перед соревнованиями была небольшая травма, начинать быстро было немножко страшно. Конечно, хотелось медаль, честно. Уже пройдя 40 километров, я чувствовал себя хорошо, понимал что накатываю, разгоняюсь. Но последние 4 километра вообще уже ничего вокруг не помню. Боролся до конца, уже через 2 километра стало совсем тяжело, уже как шел по ватной подушке, немножко кружилась голова, поэтому контролировал уже пятого спортсмена.

В этом году у меня много событий: я женился, у меня родилась дочь, очень хотелось выиграть медаль и посвятить награду ей. Но в любом случае посвящаю свое достижение ей. Это все равно очень хороший результат, очень близко к национальному рекорду, который я установил в 2013 году в Москве. И сейчас это четвертый результат в мировом рейтинге и я считаю это очень солидно.

Будем работать дальше, будем верить, что когда-то эти четвертые места переплавятся в медали.

Спасибо жене, которая меня поддерживает. Очень хочется к семье. Но это не конец, еще совсем скоро меня ожидает старт на Всемирной Универсиаде на 20 километров.

Хочу поблагодарить своего тренера Сергея Анатольевича Мирошниченко, с которым мы работаем всего полгода. Мы сделали очень много работы. Знаю, что наставникам в таких случаях присуждают заслуженного тренера, и, конечно, мне также хотелось бы, чтобы наше руководство пошло на встречу и мой тренер получил такое звание», - сказал Игорь Главан в комментарии «Жесткой атлетике».

Сумчанка Инна Кашина стала лучшей среди украинок на 20 км. Ее время – 1:31:24 – было 20-ым в общем зачете.

Спринтерские разочарования

Из спринтеров сумские болельщики следили за киевлянином, выпускником СумГУ Сергеем Смеликом и уроженкой Сум, а ныне киевлянкой Анной Плотицыной.

Сергей Смелик не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в забеге на 200 метров. В своем забеге наш атлет стал лишь четвертым с результатом 20,58 с. Всего 4 сотых секунды не хватило ему для выхода в полуфинал.

«Думал, будет быстрее. Результат невысокий. Пока не могу понять в чем дело. Дорожка была нормальной, это все же не по первой бежать. Надо будет посмотреть еще, какой ветер был», - сказал Сергей после финиша.

Анна Плотицина в беге на 100 м с барьерами удачно прошла квалификацию, пробежав в своем забеге четвертой с результатом 13.01 с. В полуфинале она была медленнее – 13,08 с – 7-й результат в забеге и общий 16-ый.

Однако это было не все. Анна бежала еще и в «гладком» беге в составе эстафетной сбор6ной.

С Алиной Калистратовой, Елизаветой Брызгиной и Яной Качур наша землячка остановились в шаге от финала. Украинки выступали во втором забеге полуфинала, где показали пятый результат, преодолев дистанцию за 43,77 с. В итоге наша команда в итоге показала 11-й результат.

«Я попала в состав команды по стечению обстоятельств. Сначала была в качестве подстраховки, а получилось так, что бежала в основном составе. Такая ситуация, ничего с этим не поделаешь. Бежала тот этап, на который поставили. Но, думаю, если бы было нужно, то бежала бы и второй этап - и приняла, и передала бы», - прокомментировала анна Плотицына.

Молот и шест

Также в Лондоне выступали уроженцы Шостки – метательница молота Ирина Новожилова и прыгун с шестом Владислав Малыхин.

Результата Ирины в секторе - 66,02 м - не хватило для преодоления квалификации.

«Вроде все сделали, попытки выполнили, но такой год, в следующем будет лучше, - прокомментировала выступление Ирина. - Хочу выступить еще как минимум на одних Олимпийских играх, а там посмотрим. Хочу показать максимальный результат. Всегда этого хочется. Конечно, чтобы претендовать на медали, нужно быть... космонавтом. А попасть в финал возможность всегда есть.

В этом году Владислав Малыхин установил юниорский рекорд Украины по прыжкам с шестом и, хотелось верить, что с каждым следующим турниром он взлетать на те же 5,70 и выше. Но вместо этого Владиславу пришлось лечиться. Надрыв мышцы задней поверхности бедра заставил его отказаться от участия в юниорской матчевой встречи в Луцке, заблаговременно прекратить соревнования на чемпионате Украины. Травма не дала в достаточной мере подготовиться и к юниорскому чемпионату Европы и чемпионату мира. Но даже несмотря на все это в Лондоне Владислав доказал всем скептикам, что те 5,70 метров не были случайностью.

В Лондоне он преодолел 5,60 м и имел довольно неплохие прыжки на 5,70. Но с первой попытки пройти в финал Малыхину не удалось. Сразу несколько атлетов сделали это с результатом 5,60 м, но они на этой высоте использовали меньше попыток.

«Это мой дебютный чемпионат мира, мне всего 19 лет, но я все равно стремился выйти в финал. На самом деле, я очень старался, - признался после финиша Владислав Малыхин. - 5,60 - это хороший результат, и с ним подбирали в финал. Но я очень расстроен, что меня нет в числе финалистов. Я преодолел эту высоту с третьего раза, а попыткой бы меньше - и был бы в финале. Мне очень этого хотелось.

Перед высотой, как говорил Сергей Бубка, все равны. Я не смотрю на соперников, прыгаю сам. Хотя они сильны, безусловно. 5,70 прыгнули восемь человек, а остальных подобрали. Но я хотел, чтобы и меня подобрали, финал чемпионата мира все же престижно. Но очевидно, что в следующий раз. И тогда уже надеяться на финал и не только на финал».