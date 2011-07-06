Как провели июнь сумские конники Июнь выдался для сумских всадников очень насыщенным и удачным на соревнования по конному спорту.

2 июня на базе ОК НТЗ «Сумская конная ДЮСШ» провели соревнования для самых маленьких спортсменов «Маленькие Cavalier’ы», которые были посвящены Дню защиты детей. Эти соревнования проводятся уже третий сезон подряд. В соревнованиях приняли участие более 30 участников в возрасте от 10 до 14 лет, представители Сумской конной ДЮСШ и Федерации конного спорта Сумского района. Для юных всадников это были первые соревнования. Поддержать маленьких спортсменов пришли их родители и простые сумчане – любители спорта. В соревнованиях лучшими были Дарья Мачулина, Юлия Сазонова, Анастасия Полупанова, Ангелина Олейникова, Диана Лапикова, Версавия Веркасова, Анна Рябчун, Владислав Зубченко, Мария Кумер, Вероника Житник, Екатерина Павлина, Анастасия Петренко, София Кныш, Анна Приходько и Анастасия Пащенко.

9 июня на базе конно-спортивного клуба «Спорт-Элит» на Киевщине состоялись специальные детские соревнования, где приняли участие две воспитанницы Сумской конной ДЮСШ - Юлия Диденко и София Таровик. Юлия одержала победу в своей программе, а София заняла 2-ое место в категории для самых юных всадников. Підготовила спортсменок тренер Марина Степанова.

15-17 июня спортсмены Сумской области приняли участие в соревнованиях «Открытый Кубок Днепра», который проходил на КСК «Klimenko Stable» в Днепре. Александр Иванов в номинации «Кони 5 лет» на маршруте с высотой 110 см завоевал первое место на лошади «Фауна» и третье на «Каравелле» PKZ, Эдуард Гармаш занял пятое место. В номинации «Кони 6 лет» Александр Иванов все три дня на лошадях «Лорд» и «Браксис» лидировал, занимая первые и второе места.

В эти же сроки в Жашкове Черкасской области прошел чемпионат Украины по троеборью среди взрослых, юниоров и юношей. На этих соревнованиях Кирилл Думчиков в программе CNC1* в личном первенстве занял первое место на лошади «Фристайл» и второе на «Импульсе». Артем Фоменко, который выступал в категории «юноши», занял второе место.

22-23 июня на базе конноспортивного клуба Жашковского конного завода был проведен чемпионат Украины по преодолению препятствий. На этих соревнованиях сборная команда Сумской области в составе Александра Иванова и Эдуарда Гармаша (ОК НТЗ «СКДЮСШ») и Николая Пилипейко (КСК «Шостка») показала лучшие результаты. Александр Иванов все три дня лидировал в программе для лошадей 6 лет, также он и Николай Пилипейко в программе для лошадей 5 лет были победителями и призерами. Очень порадовал своим выступлением самый молодой участник нашей сборной - Николай Пилипейко, который стал чемпионом Украины и выполнил норматив мастера спорта Украины по конному спорту. Подготовил спортсмена тренер Юрий Голиков.

22-24 июня на базе «Flying Horses School» в с. Круглик (Киевская область) состоялся 2-й этап «Dressage Flying Horses CUP». Сумскую конную ДЮСШ представляло 7 спортсменов. В категории УН-6 Анна Торшина и «Baby Royal» заняли 1-е и 2-е места. В открытом классе Анна и Baby Royal заняли 4-ое призовое место. Ее подготовила тренер Александра Бершова. В категории «юноши» выступала Елизавета Лемешева на коне «Тибет». Молодые участники, а именно Ева Ван Сейен, Дарья Лобода и Мария Цимбал (тренер Анна Торшина) и Анастасия Пащенко, Вероника Бескровная, Екатерина Никитенко (тренер Степанова Марина) успешно дебютировали в выездных соревнованиях, получили бесценный опыт, много положительных эмоций и сил на дальнейшее спортивное будущее. Дети показали высокий результат, хорошую езду и много положительных комментариев от судей.