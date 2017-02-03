Римейк: Новая и новейшая история государства Российского Новая и новейшая история государства Российского и его прилегающих территорий (в доступном изложении) с учётом обновлённых взглядов

В начале XX века в России и на её территориях появилось много различных революционеров. А среди них большевики (хорошие). Они подымали народ (хороший, православный) на различные стачки и митинги в борьбе за социальные перемены (хорошие). За это царь Российский (хороший) их иногда расстреливал, т. к. поддерживал конституционный порядок (хороший). Потом началась война (плохая) с немцами, которые убивали русских солдат (гады, т. е. плохие), но субсидировали Ленина и его революцию (хорошие – хорошего).

Потом была октябрьская революция (хорошая) и красная армия (хорошая)начала сражаться с белой гвардией (хорошей, потому что носила «Георгиевские» ленты). Из этой войны получилась рабоче-крестьянская красная армия (хорошая), где белые стали военспецами, а красноармейцы – комиссарами.

РККА (хорошая) начала дружить с разбитыми антантой (плохой), немцами (ставшими хорошими) и они вместе начали «ковать» оружие победы (хорошей).

В это время, в России (хорошей) и на прилегающих территориях, НКВД ловило различных шпионов, иногда и немецких (плохих), вместе с несколькими десятками шпионов это НКВД (хорошие) поймало ещё и несколько десятков миллионов различных граждан, которые сначала считались плохими, но потом их (многих) посмертно реабилитировали и они теперь числятся хорошими.

Потом была война (итоги которой уже нельзя обсуждать) – очень плохая, но наши победили – очень хорошо.

Ну а теперь остались недобитки (плохие) экстремисты разные (хуже не придумаешь), а плохие немцы побыли немного после войны плохими, а потом начали выпускать «мерседесы» и открывать банки, где хорошим людям можно сохранить своё нажитое, поэтому, они (немцы) стали хорошими.

И чтобы больше не заморачивать читателя, предложено делить всех на своих – хороших и чужих – очень плохих.

Если ты свой, то ты ездишь на «мерсе» или на чём-то подобном, любишь немецкие и другие банки, Ленина, Сталина, убиенного ими Царя, Россию, модные заграничные курорты, доллары, симпатизируешь всем, кто за «порядок», ненавидишь Евросоюз, Америку (кроме жилья, расположенного на их территории), Бендеру, экстремистов, носишь георгиевские ленты и говоришь чиста по русски, сдал взнос «на церковь» и так на всякий случай, уважаешь этого!.. алах ахбара. Если у тебя этого не хватает, ты как минимум подозрительный, плохой, не «свой» и не дай тебе Бог, чужой ( т. е. очень-очень плохой).

Плохим – кирдык…

Всё.

П.С. Мои заметки от 14.02.2014 года