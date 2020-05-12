Що чекає на неплатників аліментів у борговій ямі?

Завдяки правовим важелям впливу, що були розроблені Міністерством юстиції України, боржники починають інакше ставиться до обв’язку утримувати своє чадо. Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 3 місяці, то особа вноситься до Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors. Потрапив до цієї бази:
• неплатник не зможе укласти будь-яку угоду з відчуження майна;
• на нього чекають наслідки, пов’язані з публічністю;
• резиденту реєстра відмовляють у здійсненні будь-якої операції щодо оформленням транспортного засобу.
Після 4 місяців з моменту утворення боргу (та 3 місяців для батьків важкохворої дитини) неплатник обмежується у низці прав, зокрема у:
• виїзді за кордон;
• керуванні транспортними засобами;
• користуванні зброєю;
• полюванні.
Також воля боржників не береться до уваги під час вирішення питання про тимчасовий виїзд дитини за межі України – другий із батьків може подорожувати з чадом не інформуючи про це боржника по аліментах.
Не менш дієвим є застосування й фінансових санкцій, а саме штрафу за несплату аліментів залежно від суми заборгованості:
• понад 1 рік – 20%;
• понад 2 роки – 30%;
• понад 3 роки – 50%
Варто зазначати, що прояви безвідповідального батьківства караються й виконанням суспільно корисних робіт. Тому, якщо розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців (3 місяці, у разі наявності в дитини тяжкої хвороби), то працювати доведеться від 120 до 240 годин. У випадку вчинення подібного адміністративного порушення повторно на неплатників чекає збільшення годин суспільно корисних робіт – від 240 до 360.
Проте, існують окремі випадки, коли навіть притягнення до адміністративної відповідальності не змушує боржника схаменутися. Продовжують переконувати таких осіб вже норми Кримінального кодексу України, а саме стаття 164, застосування якої загрожує:
• громадськими роботами тривалістю від 80 до 120 годин;
• арештом на строк до 3-х місяців;
• обмеженням волі на строк до 2-х років.
За повторне притягнення до відповідальності за цією статтею загрожує:
• громадськими роботами тривалістю від 120 до 240 годин;
• арештом на строк від 3 до 6 місяців;
• обмеженням волі на строк від 2 до 3 років.
До речі, з початку 2020 року державні виконавці стягнули на користь підростаючого покоління:
• Полтавщини – 84 мільйони гривень;
• Сумщини – 55 мільйонів гривень;
• Чернігівщини – 50 мільйонів гривень.