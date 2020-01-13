Корупція нищить ліси Глухівщини Незаконну вирубки лісу на Глухівщині "кришуює" поліція

12 червня біля 12.00 години на автодорозі Суми – Новгород – Сіверський, дільниця автодороги Глухів – Береза, навпроти АЗС-1 Глухівнафтопродукту представниками Укртрансбезпеки був зупинений вантажний автомобіль марки Камаз в якому перевозилась деревина(діловий ліс). Як з’ясувалось цю деревину ДП «Глухівського лісового господарства» перевозила фірма підрядчик зі лісництва «Слоут» до Верхнього складу. В зазначеному документі на вантаж, вказувалось, що автомобіль їде з причепом, але причеп був відсутній і було відсутньою половину вантажу. Також всі колоди були без чипів.

Згодом на мобільний телефон одного із співробітників Укртрансбезпеки подзвонив поліцейський, який працює в карному розшуку Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області на призвище Лук’яненко, підлеглий Валерія Буслова. Поліцейський Лук’яненко дуже наполегливо просив не звертати увагу на проблеми з документами, відсутність причепу з деревиною та відсутністю чипів. Співробітники Укртрансбезпеки відмовили в наполегливих незаконних проханнях Лук’яненко та викликали поліцію за номером 102. Після виклику поліції, відразу приїхав лісник з двома чипами, на 20 колод.

Через 15-20 хвилин приїхала слідчо-оперативна група Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області, та почала поводись ніби приїхала на виклик перший раз в житті.

Через три години завдяки «кришуванню» корумпованих поліцейських деревина була в потрібному для них місці та звісно ніякої кримінальної справи не має.

З надійних джерел стало відомо, що «кришуванням» займається уродженець Глухова, заступник начальника Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області - начальник сектору кримінальної поліції Валерій Буслов.

Також Валерій Буслов був помічений в побитті прямо у Шосткинському відділі поліції ГУНП в Сумській громадського активіста Деніса Якіменко.

Завдяки таким «обороням в погонах» як Валерій Буслов, поліція перетворилась в страшний антилюдській інструмент, для збагачення окремих посадових осіб.

Все більше людей починає недовіряти місцевій поліції, яка сама є розповсюдником злочинності.

Також окремо хотілось згадати про лісників які працюють в ДП «Глухівське лісове господарства», та повинні зберігати ліс, а не знищувати лісове господарство та незаконно збагачуватись. Саме страшне, що в ДП «Глухівського лісового господарства» таке ведення справ поставлено на постійний потік, та постійно знищується народне багатство – ліс.

І головне, що ні Глухівський відділ Шосткинської місцевої прокуратури, ні Глухівський відділ СБУ нічого не бачать!