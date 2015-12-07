В Глухові все без змін... 28.11.2019 року відсторонили від виконання службових обов’язків начальника Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області

Сьогодні 28.11.2019 року відсторонили від виконання службових обов’язків полковника поліції Борковця О.О. начальника Глухівського відділу поліції за нібито погані показнии та ріст злочинності. Насправді це повязано з іншим.

За остані 6 років жодний начальник поліції Глухівщини не був на посаді більше року. Теж стосується заступників начальника, крім одного, беззмінного заступника начальника всіх часів підполковника поліції Буханістого С.В., який заступником вже більше 10 років.

2015 році коли програв на місцевих виборах кандитат від регіоналів - Бурлака Ю.А. та виграв М.Терещенко, то за пів року репресували все керівництво Глухівського міського відділу міліції, крім одного заступника, і це був звісно підполковник міліції Буханістий С.В.

Змінювалось керівництво країни, поліції/міліції всіх рівнів, а ситуація в Глухові залишається під контролем беззміного нардепа по 159 виборчому округу А.Л.Деркача та його команди, і ті хто відмовляється виконувати вказівки проросійських сил відразу прибирають. І хто за цим слідкує в Глухівській поліції всі здогадались.

Зараз новий ГУНП в Сумській області полковник поліції Пиняга Р.О. знову виконує вказівки проросійсько налаштованих сил щодо звільненя з посади Глухівського начальника поліції. Нічого не змінилось. Ось так здаються інтереси країни, окремим особам з ворожими поглядами.