За лікування треба платити гроші? В Шосткинській ЦРЛ пацієнти купують ліки за власний кошт

Як відомо, з квітня 2020 р. в нашій державі реформується вторинна ланка медичної допомоги. Під реформи підпала й Шосткинська центральна районна лікарня, яку очолює Олег ШТОГРИН.

Ще до реформи вторинної медичної ланки доводилося чути від наших громадян, що за лікування вони сплачують кошти: за власні гроші не тільки купують ліки, а й забезпечують лікарню засобами побутової хімії.

Медична реформа повинна була «прибрати» геть ці «покупки» від пацієнтів. Нам обіцяли, що тепер гроші будуть ходити за пацієнтом.

Проте, в Шосткинській ЦРЛ майже нічого не змінилося: реформа фактично залишилася на папері. І пацієнти, як і раніше, носять свої гроші в лікарню.

Ось нещодавно, до мене звернулися родичі тяжкохворої жіночки, яка за останні півроку втретє лікується на стаціонарі в Шосткинській ЦРЛ.

Родичі повинні були купувати ліки на її лікування. Суми «купівельної корзинки» складали тисячі гривень. Родина у відчаї від цього, тому що не в змозі оплатити лікування.

Це «крик душі»: родина шукає захисту та допомоги від журналістів та Національної служби здоров’я України.

З метою допомогти цій родині, а також інших родинам, яких теж спіткала ця доля, пов’язана із сплатою за ліки, коли їх рідні лікуються на стаціонарі в Шосткинській ЦРЛ, звернувся до Національної служби здоров’я України із заявою, до якої додав звернення родичів тяжкохворої жінки з чеками за сплату ліків.

Сподіваюся, що чиновники Національної служби здоров’я України проведуть перевірку за цим фактом, внаслідок чого припиняться «побори» в Шосткинській центральній районній лікарні.

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Фото з Інтернету