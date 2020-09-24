Обращение о снижении тарифов на тепло в 2 раза к будущему мэру Сум 3-ий претендент на кресло мэра г. Сумы Т.Рябуха должна проинформировать об этом проекте Президента, он поможет Сумам

Отопительные сезоны наступают ежегодно неумолимо. Как и сегодня, так и через 10-30-50 лет граждане Украины будут тратить значительные суммы на обогрев своих квартир (КЛИМАТ).

Из 10-ти претендентов на кресло мэра пока только одна - Елена Мельник: «убеждена, что тарифы могут быть меньше как минимум на 25%». Но почему же так «скромно». Ведь опыт Европы и сотен реализованых проектов в Украине, показали, что можно снизить, какминимум на 100%, т.е. меньше в 2 раза.

Известно, что наш мир менялся и меняется благодаря открытиям и изобретениям.

Их делают преимущественно инженеры и учёные, но не юристы, политологи, банкиры, экономисты, учителя.

Вот и Президент В. Зеленський на форуме в Мариуполе 29.10.19р. напомнил о весомом вкладе в технологическое развитие мира украинцами, и добавил, что «экономический рост в мире, в основном, становится путем инноваций».

Поэтому нами предложена инновация, чтобы тепловые насосы (ТН) использовать, как для обогрева квартир в многоквартирных многоэтажных домах (МКД), так и для общественных и производственных зданий (см. Тепло в доме: первобытным или инновационным способом?http://blog.jkg-portal.com.ua/ru/blog/one/teplo-v-domepervobytnym-ili-innovacionnym-sposobom)

Подача тепла в МКД будет зависеть только от желания его жильцов. Для начала отопительного сезона не надо будет ждать снижения среднесуточной температуры на протяжении трех дней подряд до +8°C и ниже, и решения исполкома городского совета.

Цены на тепловую энергию будут определяться только договором между владельцами квартир МКД и поставщиком тепла от ТН. Никаких НКРЕ и т.п. бюрократов, никаких отчётов Кабмина перед президентом, никакого «выкручивания рук» коммунальным предприятиям теплоснабжения местными властями и.т.п.

2-ой претендент на кресло мэра Вадим Акперов призывает: Построим Европу в г.Сумы. Тогда он должен знать, что в Европе работает до 10 млн. ТН. Умная и бережливая Норвегия (ВВП которой на душу населения в 8(восемь)! раз больше, чем в Украине), экспортирующая и газ и нефть, вводит запрет на отопление помещений путем сжигания нефтепродуктов и газа с 2020 года. А Германия планирует закрыть свою последнюю угольную шахту к концу декабря этого года, полностью выполнив свои обязательства по регулированию в ЕС.

https://ru.slovoidilo.ua/2020/04/30/infografika/jekonomika/ugolnaya-otrasl-ukraine-kolichestvo-shaxt-i-uroven-dobych

«Новая украинская власть слишком амбициозна, чтобы мириться с неприглядным статусом Украины, и полна решимости для совершения мощного экономического скачка», заявил 08.11.19 г. на Киевском международном экономическом форуме В. Зеленский.

«Без лишней скромности скажу, что Украина – один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля. Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций».

Суперкрасивые слова!

Ещё в Евангелии от Иоанна (Новый Завет) сказано: «В начале было Слово».

Так поможем вместе Украине и Президенту превратить слова в дела.

Сумщина может стать лидером в Украине по осуществлению мощного экономического скачка, реализуя 5-9 пилотных проектов по ТН в г. Сумы.

Проект «покруче», чем «Большая стройка», и прямая польза от него, как мин., половине населения Украины.

Снизит стоимость (в 2 раза) тепла для большинства граждан Украины.

А для Сум. Снизит в 2 раз стоимость теплоснабжения и горячего водоснабжения для сумчан, проживающих в квартирах около 1800 МКД (это около 2/3 избирателей г.Сумы).

Практическая реализуемость(простота такрупномасштабное тиражирование): пуск в работу ТН в течение 1-го месяца. Забетонировать фундамент, установить на нём небольшой модуль (размером с автомобильный гараж) с ТН для обогрева дома (или 2-х, 3-х сразу), подключить трубопроводы подачи тепла и горячего водоснабжения, вот и вся работа.

Этот проект имеет громадную синергию:

Экономическая эффективность для Украины: Одновременно ежегодная экономия 8-10 млрд. м3 природного газа.

Создание инновационных 500 000 рабочих мест.

Громадные заказы для сумских машиностроителей.

А новые кадры «мышей ловят плохо» ( ещё два! года назад, 03.09.18 г. В. Кличко торжественно открыл для учеников двери современной школы на жилом массиве Осокорки. Да не простой, а первой в Украине энергоэффективной и «умной» школы. 36 классов - 1100 человек. Отапливаемая площадь 20 000 м2 (сравним с 5254 м2 средне-статистического МКД). Фото школы в окружении МКД можно посмотреть на сайте КМДА (https://don.kyivcity.gov.ua/gallery/3006.html).

Мониторинг установил, что самым холодным месяцем зимы оказался январь 19 г. Затраты школы на отопление (реализацию климата) «по кошельку» составили 5 (пять) грн./ м2. После пересчёта на популярную однокомнатную квартиру в Киеве, площадью 50 м2 проектанты были приятно удивлены возможной «мизерной коммунальной платой за отопление….» (250грн.).

В более теплом декабре 2018 г., затраты на отопление на условный м2 составили 4 (четыре грн.)».

ГДЕ ЖЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ на ТН? Ответ: не взять, а ЗАРАБОТАТЬ.

Создать холдинг «ТЕПЛЫЙ ДОМ УКРАИНА (ТДУ)», который заработает капитал до $ 7 млрд., доход от которого будет направляться на создание новых стартапов и инноваций.

Для внедрения этой и других инноваций разработана организационная структура Инновационно-Внедренческий Фонд –Эндаумент (ИВФ-Е), Наблюдательный (Попечительский) Совет которого предлагается возглавить В. Зеленскому.

Вы спросите, а термоизоляция?

Сравните: ~40 млрд. євро, которых нет, а доноры на утепление 240 тыс. МКД дают пожертвования «микроскорическими дозами» (скупая Австрия дала 1 млн. євро, более щедрая Швейцария -12 млн. євро), которое из-за этого может растянуться на 30-50 лет! И холдинг «ТДУ», который за 2-3 года, решит эту же проблему и еще и заработает капитал до $ 7 млрд.

ЭТО БУДЕТ ИСТОРИЯ УСПЕХА ПРЕЗИДЕНТА В.Зеленского. Но для этого 3-ий претендент на кресло мэра г. Сумы Т.Рябуха должна проинформировать об этом проекте Президента, он поможет Сумам, а также может предложить пилотные проекты и для кандидатов в мэры других городов.

Депутат М.Невенчанный (г.Николаев) написал так: «И реализовать это желание (снижение тарифов можно лишь сообща при полной поддержке власти».

Уважаемые: Вадим Акперов, Владимир Быков, Тамара Ищенко, Александр Кукса, Ирина Купрейчик, Александр Лысенко, Владимир Лободин, Елена Мельник, Татьяна Рябуха, Александр Хоруженко.

Отложите на день – два Ваши политические разногласия, соберитесь вместе, можно виртуально, попросите Т.Рябуху от Вашего имени обратиться по этому вопросу к Президенту В.Зеленскому. Это поможет людям Сумщины.