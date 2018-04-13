2 мая в истории

Знаменательные события
1312 - Папа Римский Климент V передал имущество Ордена тамплиеров Ордену госпитальеров
1509 - испанцами основан Сан-Хуан - ныне столица Пуэрто-Рико
1563 - Иван Фёдоров в Москве начал работу над «Апостолом» - первой датированной русской печатной книгой
1648 - Богдан Хмельницкий возглавляет восстание против панской Польши
1764 - по приказу Екатерины II заложен Воспитательный дом «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей»
1817 - в Одессе учредили Ришельевский лицей
1848 - во Львове была создана первая украинская политическая организация на Галичине - Головна Руська Рада
1892 - в Киеве запущен первый электрический трамвай
1920 - В. Ленин написал фразу «Мы придём к победе коммунистического труда», которая стала затем плакатной
1922 - состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан
1933 - в Германии запрещена деятельность всех профсоюзов. Их руководство арестовано. Образован Германский трудовой фронт
1940 - отменены XII летние Олимпийские игры из-за японо-китайской войны
1944 - отменены XIII летние Олимпийские игры
1945 - командующий обороной Гельмут Вейдлинг подписывает приказ о капитуляции Берлина
1963 - впервые британский хит-парад возглавили «Битлз» с песней «From Me to You», которая удержится на вершине семь недель
1980 - с визита в столицу Заира Киншасу началась первая в истории Ватикана поездка Папы Римского Иоанна Павла II по Африке.
1989 - венгерские войска приступили к демонтажу 218-километрового забора из колючей проволоки на границе с Австрией
1997 - Тони Блэр стал премьер-министром Великобритании
2004 - памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в Трептов-Парк. Осенью 2003 года памятник был разобран и увезён на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошёлся германской казне в 1,5 млн евро
2004 - в Гонконге прошла конференция, посвящённая проблемам представительниц древнейшей в мире профессии - проституток. Правозащитники потребовали, чтобы этот бизнес был легализован, поскольку заслуживает уважения не меньше, чем всякий другой
2014 - трагедия на Куликовом Поле в Одессе: в результате нападения пророссийских активистов на проукраинский марш и во время пожара погибли 48 человек
2 мая родились
1660 - Алессандро Скарлатти, итальянский композитор, родоначальник и крупнейший представитель неаполитанской оперной школы, написавший более 100 опер
1729 - Екатерина II, российская императрица (1762-1796 гг.)
1859 - Джером Клапка Джером, английский писатель-юморист
1868 - Роберт Уильямс Вуд, американский физик, специалист по физической оптике, заложивший основы ультрафиолетовой фотографии
1892 - Манфред фон Рихтгофен, немецкий лётчик-ас
1897 - Виктор Станицын (настоящая фамилия Гёзе), актёр («Война и мир», «Мёртвые души», «Анна Каренина»)
1902 - Алан Маршалл, австралийский писатель, автор многочисленных рассказов, романа «Как прекрасны твои ножки», очерков, книг для детей
1903 - Бенджамин Спок американский врач-педиатр
1903 - Бинг Кросби американский киноактер и певец
1909 - Леонид Луков, режиссёр («Два бойца», «Это было в Донбассе», «Донецкие шахтёры», «Большая жизнь»)
1912 - Аксель Шпрингер, немецкий издатель, основатель одного из крупнейших в Европе издательских концернов
1927 - Алексей Коренев, режиссёр («Вас вызывает Таймыр», «Большая перемена», «По семейным обстоятельствам»)
1929 - Кола Бельды (настоящее имя Николай Иванович Бельды), эстрадный певец, исполнитель популярных в те времена песен «Увезу тебя я в тундру» и «Чукча в чуме»
1933 - Галина Ильинична Гаркавенко, украинский художник-график
1939 - Леонид Каневский советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист РСФСР
1946 - Дэвид Суше, английский киноактёр, добившийся популярности исполнением роли Эркюля Пуаро на телевидении
1948 - Владимир Анатольевич Маторин, оперный певец (бас), солист Большого театра, народный артист России
1953 - Валерий Абисалович Гергиев, дирижёр, художественный руководитель Мариинского театра оперы и балета, кавалер французского Ордена искусств и литературы.
1975 - Дэвид Бекхэм, футболист сборной Англии
Умерли 2 мая
1519 - Леонардо да Винчи итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения
1714 - Василий Голицын русский государственный и военный деятель, фаворит царевны Софьи
1864 - Джакомо Мейербер немецкий композитор, создатель жанра французской большой оперы
1900 - Иван Айвазовский русский живописец-маринист
1972 - Джон Эдгар Гувер американский политический деятель, первый директор ФБР (1924-1972)
1986 - Георгий Гаузе советский эколог, микробиолог, эволюционист, академик АМН СССР
1988 - Павел Кадочников советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР
1989 - Вениамин Каверин советский писатель, военный корреспондент
1993 - Иван Лапиков советский актер театра и кино
2011 - Александр Лазарев советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
2015 - Майя Плисецкая советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР.