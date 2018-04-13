2 мая в истории 2 мая именины празднуют: Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван.

Всемирный день тунца

Знаменательные события

1312 - Папа Римский Климент V передал имущество Ордена тамплиеров Ордену госпитальеров

1509 - испанцами основан Сан-Хуан - ныне столица Пуэрто-Рико

1563 - Иван Фёдоров в Москве начал работу над «Апостолом» - первой датированной русской печатной книгой

1648 - Богдан Хмельницкий возглавляет восстание против панской Польши

1764 - по приказу Екатерины II заложен Воспитательный дом «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей»

1817 - в Одессе учредили Ришельевский лицей

1848 - во Львове была создана первая украинская политическая организация на Галичине - Головна Руська Рада

1892 - в Киеве запущен первый электрический трамвай

1920 - В. Ленин написал фразу «Мы придём к победе коммунистического труда», которая стала затем плакатной

1922 - состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан

1933 - в Германии запрещена деятельность всех профсоюзов. Их руководство арестовано. Образован Германский трудовой фронт

1940 - отменены XII летние Олимпийские игры из-за японо-китайской войны

1944 - отменены XIII летние Олимпийские игры

1945 - командующий обороной Гельмут Вейдлинг подписывает приказ о капитуляции Берлина

1963 - впервые британский хит-парад возглавили «Битлз» с песней «From Me to You», которая удержится на вершине семь недель

1980 - с визита в столицу Заира Киншасу началась первая в истории Ватикана поездка Папы Римского Иоанна Павла II по Африке.

1989 - венгерские войска приступили к демонтажу 218-километрового забора из колючей проволоки на границе с Австрией

1997 - Тони Блэр стал премьер-министром Великобритании

2004 - памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в Трептов-Парк. Осенью 2003 года памятник был разобран и увезён на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошёлся германской казне в 1,5 млн евро

2004 - в Гонконге прошла конференция, посвящённая проблемам представительниц древнейшей в мире профессии - проституток. Правозащитники потребовали, чтобы этот бизнес был легализован, поскольку заслуживает уважения не меньше, чем всякий другой

2014 - трагедия на Куликовом Поле в Одессе: в результате нападения пророссийских активистов на проукраинский марш и во время пожара погибли 48 человек

2 мая родились

1660 - Алессандро Скарлатти, итальянский композитор, родоначальник и крупнейший представитель неаполитанской оперной школы, написавший более 100 опер

1729 - Екатерина II, российская императрица (1762-1796 гг.)

1859 - Джером Клапка Джером, английский писатель-юморист

1868 - Роберт Уильямс Вуд, американский физик, специалист по физической оптике, заложивший основы ультрафиолетовой фотографии

1892 - Манфред фон Рихтгофен, немецкий лётчик-ас

1897 - Виктор Станицын (настоящая фамилия Гёзе), актёр («Война и мир», «Мёртвые души», «Анна Каренина»)

1902 - Алан Маршалл, австралийский писатель, автор многочисленных рассказов, романа «Как прекрасны твои ножки», очерков, книг для детей

1903 - Бенджамин Спок американский врач-педиатр

1903 - Бинг Кросби американский киноактер и певец

1909 - Леонид Луков, режиссёр («Два бойца», «Это было в Донбассе», «Донецкие шахтёры», «Большая жизнь»)

1912 - Аксель Шпрингер, немецкий издатель, основатель одного из крупнейших в Европе издательских концернов

1927 - Алексей Коренев, режиссёр («Вас вызывает Таймыр», «Большая перемена», «По семейным обстоятельствам»)

1929 - Кола Бельды (настоящее имя Николай Иванович Бельды), эстрадный певец, исполнитель популярных в те времена песен «Увезу тебя я в тундру» и «Чукча в чуме»

1933 - Галина Ильинична Гаркавенко, украинский художник-график

1939 - Леонид Каневский советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист РСФСР

1946 - Дэвид Суше, английский киноактёр, добившийся популярности исполнением роли Эркюля Пуаро на телевидении

1948 - Владимир Анатольевич Маторин, оперный певец (бас), солист Большого театра, народный артист России

1953 - Валерий Абисалович Гергиев, дирижёр, художественный руководитель Мариинского театра оперы и балета, кавалер французского Ордена искусств и литературы.

1975 - Дэвид Бекхэм, футболист сборной Англии

Умерли 2 мая

1519 - Леонардо да Винчи итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения

1714 - Василий Голицын русский государственный и военный деятель, фаворит царевны Софьи

1864 - Джакомо Мейербер немецкий композитор, создатель жанра французской большой оперы

1900 - Иван Айвазовский русский живописец-маринист

1972 - Джон Эдгар Гувер американский политический деятель, первый директор ФБР (1924-1972)

1986 - Георгий Гаузе советский эколог, микробиолог, эволюционист, академик АМН СССР

1988 - Павел Кадочников советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР

1989 - Вениамин Каверин советский писатель, военный корреспондент

1993 - Иван Лапиков советский актер театра и кино

2011 - Александр Лазарев советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

2015 - Майя Плисецкая советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР.