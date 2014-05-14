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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:5292

Простые способы укрепить иммунитет

С приближением все более существенных холодов повышается риск заболеть простудой и гриппом. Как усилить защитные функции организма и не поддаться коварным инфекциям?

Многие осенью начинают пить таблетки–иммуномодуляторы, однако эти средства вызывают множество замечаний у врачей и к тому же показаны далеко не всем. Из доступных средств, по мнению специалистов, одними из самых лучших помощников иммунитета в деле сопротивляемости вирусам являются пряности - имбирь, корица, куркума, лавровый лист, хрен и другие. Медики рекомендуют добавлять их едва ли не во все блюда и напитки.

Как можно чаще в это время года терапевты советуют пить чай с имбирем. По количеству микроэлементов, благоприятно действующих на иммунитет, этому напитку нет равных.

Кроме того, полезны травяные настои. Наиболее эффективные адаптогены - это эхинацея, женьшень, одуванчик, китайский лимонник, зверобой и другие. По словам научных специалистов, питье этих трав активизирует синтез РНК и белков, стимулирует работу вегетативной и эндокринной систем.

Также для поддержания хорошего здоровья рекомендуется употреблять в пищу продукты, насыщенные витаминами A, E, C. Эти вещества способствуют выработке клеток тимуса (вилочковой железы), высокая концентрация которых обеспечивает организму способность не поддаваться вредному влиянию проникающих в него микроорганизмов. Напомним, что витамин А содержится в моркови, шпинате, ягодах шиповника, витамин Е – в растительных маслах, витамин С - в лимонах, апельсинах, грейпфрутах, яблоках, киви.

Еще отлично поддерживают иммунитет цинк (цельное зерно, пивные дрожжи), селен (зерновой хлеб, чеснок), железо (гречка, печень).

Помимо этого терапевты настоятельно советуют ходить пешком или бегать не менее 30-40 минут ежедневно – лучше всего, в зеленых зонах. Такая активность превосходно тренирует сердечно-сосудистую и иммунную системы организма, повышая его сопротивляемость болезням. 

Источник: medinfo.ua

Общество Здоровье Имунитет Эхинацея

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