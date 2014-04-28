Крещенский сочельник - вечер накануне волшебной ночи, наши предки верили, что даже домашние животные обретают в эту ночь особый дар - могут говорить и подсказывать своему хозяину решения проблем. А небеса с 18 на 19 января открываются и любые желания людей будут услышаны и исполнены. Каковы же традиции этого праздника и как встретить его правильно, чтобы привлечь в свой дом счастье и удачу?
Что нужно сделать в Крещенский сочельник?
В этот день православные придерживаются строгого однодневного поста, до захода солнца в этот день нельзя ничего есть, только пить освященную воду.
Вечером в Крещенский сочельник нужно обязательно сходить в церковь и освятить воду - такая вода считается целебной. В праздник запрещено плохо отзываться о воде или порочить ее какими-то словами.
Освященной водой в этот день нужно окропить все углы в доме, считается, что это защитит вашу семью от проблем и невзгод. Также по ложечке освященную воду должны выпить все члены семьи и только потом приступить к ужину.
Вернувшись из церкви, нужно было поставить на двери или оконных откосах крестик, нарисованный мелом, пламенем свечи или угольком. Такой оберег ставили, чтобы нечистая сила не могла попасть в дом.
Если вам не удалось сходить в церковь, наберите воду из любого водоема или колодца, вся вода в этот день считается святой и не испортится, даже если будет долго стоять в бутылке.
На ужин в этот подают только постные блюда и их обязательно должно быть нечетное количество, например, 7 или 9. Традиционно в этот день к ужину хозяйки подают "голодную" кутью и узвар.
18 января, вечер накануне Крещения называют также Вторым Святым вечером или Голодной кутьей.
Навечерие Крещение - прекрасное время, чтобы окунуться в прорубь и очистить свое тело и душу. Сделать это можно после того, как на небе взойдет первая звезда.
В сочельник нужно обязательно убраться в доме и сделать всю работу, так как на следующий день наступает великий праздник и встречать его в грязном доме очень плохо. В этот день и Дидуха - главный символ украинского рождества - выносили из дому и сжигали, тем самым символически провожая зиму и закликая весну.
В этот день у незамужних девушек еще есть шанс погадать на суженого и узнать свою судьбу, так как после Крещения гадать строго запрещено. Гадают не только незамужние, можно погадать и попросить ответы на волнующие вас вопросы.
Во многих областях Украины щедруют в этот вечер, а в западных областях колядуют в Крещенский сочельник, а не на Маланку, как на большей территории Украины.
Что нельзя делать в Навечерие Крещения
Проведите этот день в спокойствии и гармонии, не ссорьтесь и не ругайтесь, считается, что пролитые слезы могут навлечь беду на весь год.
В этот праздник не принято вспоминать умерших.
Народные приметы 18 января
Что сохранить красоту и молодость кожи, в Крещенский сочельник девушки умываются снегом.
Чтобы исполнить заветное желание, во время ужина поставьте на стол миску с водой и наблюдайте, как только вода в миске шелохнется (это происходит примерно в полночь), выходите на улицу и просите небеса об исполнении желания.
Если в сочельник метет метель и дует сильный ветер - будет дождливое и холодное лето.
А вот если ударят сильные морозы - то год будет очень урожайным и успешным.
Если в этот день крестить ребенка - то его ожидает счастливая и удачная жизнь.
В сочельник снятся вещие сны, поэтому обязательно запомните, что вам снилось.
Источник: kolobok.ua
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