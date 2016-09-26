Сумы остались без логотипа Сегодня, 21 декабря, депутаты Сумского горсовета проголосовали за отмену результатов конкурса на логотип города.

«За» проголосовали 28 депутатов. Таким образом, логотип «Місто, як квітка» автора с Ивано-Франковщины Владислава Михайлива, за который эти же депутаты проголосовали на предыдущей сессии, больше не является логотипом Сум.

Напомним, это решение было принято после рекордно скоростного сбора подписей под онлайн-петицией сумского активиста Егора Губенко.