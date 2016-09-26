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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:31836

Сумы остались без логотипа

Сегодня, 21 декабря, депутаты Сумского горсовета проголосовали за отмену результатов конкурса на логотип города.

«За» проголосовали 28 депутатов. Таким образом, логотип «Місто, як квітка» автора с Ивано-Франковщины Владислава Михайлива, за который эти же депутаты проголосовали на предыдущей сессии, больше не является логотипом Сум.

Напомним, это решение было принято после рекордно скоростного сбора подписей под онлайн-петицией сумского активиста Егора Губенко.

Общество Логотип города
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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