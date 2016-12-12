На Сумщине открыли реконструированный зерносушильный комплекс

Общая мощность комплекса составляет 17 тыс. тонн. В проект привлечены 56 млн гривен инвестиционных средств. Комплекс современный, будет работать с использованием новейших технологий.
«То, что даже в нынешние непростые времена предприниматели развивают производство особенно в нашей пограничной области, означает, что они верят в стабильность Сумщины, в ее инвестиционный потенциал, - отметил главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. - Я считаю, что сейчас после долгого затишья, связанного с экономическими проблемами и военной агрессией, Сумщина демонстрирует высокую инвестиционную привлекательность. Более того, инвестиции в аграрный сектор области в последнее время растут. А главное, что открытие этого комплекса дает возможность создать новые рабочие места. И за это хотелось бы отдельно поблагодарить коллектив предприятия и инвесторам».
По словам председателя правления ПАО «Беловодский комбинат хлебопродуктов» Александра Загурского, сегодня на предприятии работает 361 человек. Комбинат занимается не только хранением зерна, но и производством комбикормов и муки. Введение в эксплуатацию дополнительных емкостей способствует решению на предприятии приоритетной задачи сельхозпроизводителей - качественного хранения урожая и реализации его в дальнейшем по выгодным ценам.
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