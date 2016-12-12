Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:39570

На Сумщине открыли реконструированный зерносушильный комплекс

Сегодня, 21 декабря, прошло открытие реконструированного зерносушильного комплекса для приема и хранения зерна на ПАО «Беловодский комбинат хлебопродуктов» в Роменском районе.

Общая мощность комплекса составляет 17 тыс. тонн. В проект привлечены 56 млн гривен инвестиционных средств. Комплекс современный, будет работать с использованием новейших технологий.

«То, что даже в нынешние непростые времена предприниматели развивают производство особенно в нашей пограничной области, означает, что они верят в стабильность Сумщины, в ее инвестиционный потенциал, - отметил главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. - Я считаю, что сейчас после долгого затишья, связанного с экономическими проблемами и военной агрессией, Сумщина демонстрирует высокую инвестиционную привлекательность. Более того, инвестиции в аграрный сектор области в последнее время растут. А главное, что открытие этого комплекса дает возможность создать новые рабочие места. И за это хотелось бы отдельно поблагодарить коллектив предприятия и инвесторам».

По словам председателя правления ПАО «Беловодский комбинат хлебопродуктов» Александра Загурского, сегодня на предприятии работает 361 человек. Комбинат занимается не только хранением зерна, но и производством комбикормов и муки. Введение в эксплуатацию дополнительных емкостей способствует решению на предприятии приоритетной задачи сельхозпроизводителей - качественного хранения урожая и реализации его в дальнейшем по выгодным ценам.

Экономика Николай Клочко Роменский район Сельское хозяйство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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