Трагедию на Тепличном будет расследовать еще и городская комиссия Мэр Сум Александр Лысенко инициировал создание комиссии по выяснению обстоятельств гибели сумчанина на Белопольском шоссе под колесами маршрутки № 56 «Анновка - Химгородок».

В состав комиссии, которую возглавил заместитель городского головы Александр Журба, вошли специалисты по охране труда, управления «Инспекция по благоустройству города», департамента инфраструктуры города, управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, управления капитального строительства и дорожного хозяйства, отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.

На первом заседании представители патрульной службы доложили, что высадка водителем пассажиров состоялась на проезжей части без заезда в «карман», как это предусмотрено правилами дорожного движения. При этом до ближайшей остановки оставалось 150 м. Из маршрутки вышли три пассажира, последним из которых был погибший человек. Водитель начал движение транспортного средства, не обеспечив безопасности пассажиров. Формирование снежного вала в месте высадки пассажиров, по словам полицейских, было в пределах нормы. В маршрутке ехали 10 пассажиров, которые дают показания полиции. По данным правонарушениям (ст. 286 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство, пока продолжаются следственные действия. В ходе расследования готовится акт обследования участка, на котором произошло ДТП.

Во время заседания комиссии был поднят вопрос очистки от снега остановок и дорог, а также соблюдение перевозчиками правил перевозки пассажиров. Директор департамента инфраструктуры города Григорий Яременко доложил, что 2 декабря решением исполнительного комитета № 648 был утвержден проект размещения 332 остановок общественного транспорта, согласованный с сектором безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в г. Сумы. По информации начальника управления «Инспекция по благоустройству города» Руслана Голоперов, пока за содержание 57 остановок несут ответственность субъектов предпринимательства, 99 остановок ухаживает КП «Сумыжилкомсервис». Содержание остальных остановок включено в коммунальный заказ, на что выделено 190 тыс. грн.

В ходе работы комиссии было дано поручение начальнику отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко выяснить соблюдение перевозчиками схем движения маршрутов транспортных средств, проведении предрейсовых инструктажей и инициировать проведение соответствующих проверок перевозчиков комиссией Укртрансбезопасности. Департаменту инфраструктуры и управлению «Инспекция по благоустройству города» предстоит осуществить контроль за содержанием городских остановок. Управлению капитального строительства необходимо доложить о состоянии улично-дорожной сети.