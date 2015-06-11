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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28270

Онкобольной девочке из взорванного по ул.Металлургов дома нужна помощь

15-летняя Саша Суворова треть своей жизни борется со страшной болезнью - раком головного мозга.

Девочка прошла несколько тяжелых изнурительных и дорогостоящих курсов лечения, но после каждого улучшения болезнь возвращалась. Последний раз у Саши обнаружили многочисленные метастазы в головном и спинном мозге в сентябре прошлого года. С тех пор девочка находилась на лечении в отделении онкогематологии Сумской областной детской больницы, сообщает сайт облсовета.

На праздники Сашу отпустили домой. Но девочку и ее семью постиг новый удар. 3 января в соседней с Сашиной квартире произошел взрыв. Психически больной мужчина хотел отомстить своей бывшей семье, и разрушил четыре квартиры, лестницу, лифт и нормальную жизнь жителей подъезда.

Страшно даже представить, как это - когда со страшным грохотом рушится твоя квартира, падают стены, а ты лежишь, беспомощный, истощенный болезнью, и не можешь даже встать и убежать. Сашу вынес из квартиры на руках сосед. Ночевали у друзей, а утром пришлось возвращаться в больницу - от стресса у Саши упали до критического уровня все показатели крови. Медикаменты, необходимые для Сашиной жизни, остались в руинах. Семья с больным ребенком осталась без крыши над головой.

В такой ситуации надежда - только на помощь неравнодушных сумчан. Саше нужно до десяти доноров компонентов крови в день. Неважно, что они будут сдавать кровь или плазму, и какая у них группа крови - стоимость сданных ими компонентов крови в денежном эквиваленте позволит Саши получать препараты крови для переливания бесплатно. Сдать кровь нужно срочно. Сумской областной центр крови в пр. Гражданском, 2, работает 5 и 6 января с 8.00 до 16.00 (чтобы пройти анализы и осмотр врача нужно приходить не позднее 15.00), с понедельника, 9 января - с 7.00 до 20.00. При себе иметь паспорт и код, не употреблять алкоголь в течение 48 часов.

Также Саше срочно нужны средства на лечение. Реквизиты для помощи - карта ПриватБанка 5168 7420 1030 1277, Суворов Валерий Олегович (отец), УкрСиббанк 4073 6430 0588 1843, Суворова Людмила (мама).

Общество Нужна помощь
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