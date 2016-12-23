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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02389

Роменчанин украл в супермаркете лососевую икру на праздничный стол

Роменские правоохранители разоблачили 26-летнего жителя райцентра, который соблазнился в местном супермаркете на три банки лососевой икры.

В Роменский отдел полиции от руководителя одного из супермаркетов города поступило сообщение о недостатке товара на сумму более 400 гривен, когда работники заведения недосчитались трех баночек с лососевой икрой.

Сотрудники полиции провели проверку и с помощью записей камер видеонаблюдения выяснили, что к исчезновению данного товара был причастен один из покупателей магазина. Полицейские узнали мужчину - им оказался 26-летний местный житель, который уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей.

В содеянном подозреваемый признался и объяснил, что ему очень хотелось полакомиться на праздник чем-то вкусненьким. Поэтому во время покупок в магазине он незаметно спрятал в карман три баночки с икрой, которые затем пронес мимо кассы, не оплатив.

В отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное ему грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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