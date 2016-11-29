На Сумщине главу сельсовета подозревают во взятке

Прокуратурой Сумской области 12 января 2017 года голове одного из сельских советов Краснопольского района вручено извещение о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Установлено, что чиновник требовал 10 тыс. грн от физического лица за предоставление разрешения на проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселкового совета (игры в пейнтбол – Ред.). Прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области в рамках уголовного производства 9 января 2017 года задокументирован факт передачи чиновнику указанной суммы через посредника, который не был осведомлен о незаконных действиях главы села.
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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