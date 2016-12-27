Конотопская полиция задержала мужчину, который украл из ювелирного магазина золотую цепочку По подозрению в совершении ограбления сотрудники полиции задержали ранее судимого 29-летнего жителя соседнего района, который соблазнился на золотую цепочку, что продавалась в одном из ювелирных магазинов города Конотоп. И хотя ограбленое мужчина успел перепродать, а деньги потратить, полицейские нашли ценное украшение, которое после проведения следственных действий вернут владельцу.

Об ограблении, которое произошло в одной местной ювелирной лавке, сотрудникам полиции сообщила 37-летняя продавщица торговой точки. По словам заявительницы, утром в магазин зашел мужчина, который попросил показать ему золотую цепь. Разглядывая предложенный товар, незнакомец решил примерить ювелирное изделие, а когда продавщица попросила этого не делать, с цепочкой в руках тот выбежал из магазина и быстро скрылся в неизвестном направлении.

Личность подозреваемого правоохранителям помогли установить камеры видеонаблюдения, расположенные в магазине. Злоумышленником оказался 29-летний житель Ромен, который уже отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. Мужчина нигде не работал и вел антиобщественный образ жизни.

«На поиски мужчины был ориентирован не только личный состав Конотопского отдела полиции, но и полицейские соседних районов, - говорит в. и.о. начальника Конотопского отдела полиции Александр Васильченко. – В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько дней подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Конотопа и доставили в отдел полиции».

Правоохранителям подозреваемый рассказал, что после совершения ограбления, цепочку сдал в ломбард, за которую получил 4 тысячи 700 гривен, после чего направился в столицу. Когда деньги закончились, вернулся в Конотоп, чтобы снова «подзаработать»...

Сотрудники полиции уже вернули из ломбарда золотое изделие, которое после проведения необходимых следственных действий вернут владельцу. Мужчина задержан и находится под стражей. Его проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений. По факту грабежа правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, наказанием за что может стать лишение свободы сроком до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.