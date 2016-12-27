В Сумах учеников школы №29 эвакуировали из-за пожара Из-за пожара в спортклубе «B-tone» на ул. Заливная, 15 срочно эвакуировали учеников школы №29, расположенной на ул. Заливная, 25.

У здания спортклуба сильное задымление, пожарные до сих пор тушат пламя. По предварительным данным, пожар начался около 10:20, горит верхний этаж здания. Человеческих жертв нет.

Сейчас официальный комментарий от спасателей и владельцев клуба получить не удалось, сообщает СТС.