В Сумах учеников школы №29 эвакуировали из-за пожара

У здания спортклуба сильное задымление, пожарные до сих пор тушат пламя. По предварительным данным, пожар начался около 10:20, горит верхний этаж здания. Человеческих жертв нет.
Сейчас официальный комментарий от спасателей и владельцев клуба получить не удалось, сообщает СТС.
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