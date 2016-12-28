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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1795

В Сумах копы поймали двух «металлистов»

Патрульные обнаружили двух мужчин, которые, вероятно, причастны к краже металлолома.

11 января, около 23 часов, патрулируя улицу Басовскую, экипаж патрульных заметил 2 подозрительных мужчин, которые переносили металлолом.

Общаясь с полицейскими, мужчины нервничали. Когда патрульные начали спрашивать об истории происхождения указанных металлических предметов, среди которых были провода из цветного металла, металлическая помпа, части чугунной плиты, алюминиевые карнизы и другие вещи, мужчины начали путаться в показаниях.

По имеющимся базами стражи порядка установили, что один из граждан ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Для выяснения всех обстоятельств по делу, полицейские доставили граждан в Сумское отделение полиции.

Право Кража Металлолом
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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