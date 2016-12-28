В Сумах копы поймали двух «металлистов» Патрульные обнаружили двух мужчин, которые, вероятно, причастны к краже металлолома.

11 января, около 23 часов, патрулируя улицу Басовскую, экипаж патрульных заметил 2 подозрительных мужчин, которые переносили металлолом.

Общаясь с полицейскими, мужчины нервничали. Когда патрульные начали спрашивать об истории происхождения указанных металлических предметов, среди которых были провода из цветного металла, металлическая помпа, части чугунной плиты, алюминиевые карнизы и другие вещи, мужчины начали путаться в показаниях.

По имеющимся базами стражи порядка установили, что один из граждан ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Для выяснения всех обстоятельств по делу, полицейские доставили граждан в Сумское отделение полиции.