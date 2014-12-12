В Сумах электронный билет стал средством запугивания жителей города Городские власти вновь пугают сумчан астрономическими тарифами на троллейбусы.

Так, советник мэра Виктор Волонтырец, бывший заммэра, заявил о возможном тарифе на коммунальный транспорт в размере 5-6 грн. Такой тариф, по его словам, необходимо будет установить после введения электронного билета. Об этом он заявил в комментарии СТС.

«Стоимость этого проекта 20 млн, чтобы воплотить это в жизнь. Сейчас мы готовим наш подвижной состав нашего транспорта для того, чтобы можно было воплотить это в жизнь, - сказал мэр Сум Александр Лысенко.

Эксперт по транспорту Александр Мироненко прокомментировал это заявление чиновника.

«Во всем мире электронный билет считается средством, которое помогает сделать все платежи белыми и максимально убрать из оборота наличность, благодаря чему уровень воровства при сборе выручки сводится к нулю, а сам уровень сбора выручки РАСТЕТ!

В нашем же случае электронный билет чиновники начинают превращать в средство запугивания населения, которое, как можно сделать вывод с их слов, не только не увеличит сбор выручки от реализации билетов, а наоборот уменьшит, из-за чего придется повышать цену проезда.

А теперь возникает вопрос, на что мэр Сум собирается потратить озвученные журналистам 20 млн грн? На установку оборудования, которое увеличит проезд до 6 грн? Т.е. карманы сумчан, похоже, предлагается опустошить двойным путем - закупая неизвестно у кого оборудование на 20 млн бюджетных грн, а потом еще раз - путем повышения цены проезда до астрономических показателей?"

Слова сумских чиновников прокомментировала и заммэра Днепра Яника Мерило, которая является одной из инициаторов по введению электронного билета в городах Украины, а сейчас занимает пост советника министра инфраструктуры: «Не считаю смысла комментировать чистую профанацию или полит-манипуляцию. Цифры - повышение в 2 раза - чистый абсурд».