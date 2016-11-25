В сельское хозяйство Сумщины вложат 2 миллиарда Почти 2 миллиарда гривен инвестиций планируется привлечь в АПК Сумщины в 2017 году.

Это почти на 730 млн гривен больше прошлогоднего показателя, отметила и. о. директора областного Департамента агропромышленного развития Оксана Петрова.

Согласно оперативным данным, в этом году в развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Сумской области прогнозируется привлечь 1,9792 млрд гривен инвестиций. Для сравнения в 2016 году было привлечено 1,2495 млрд гривен инвестиционных средств, что на 39% больше к уровню 2015 года.

Больше всего средств было направлено на приобретение сельскохозяйственной техники и модернизацию машинно-тракторного парка (730,7 млн гривен) и на развитие инфраструктуры аграрного рынка (312,2 млн гривен).