Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46180

В сельское хозяйство Сумщины вложат 2 миллиарда

Почти 2 миллиарда гривен инвестиций планируется привлечь в АПК Сумщины в 2017 году.

Это почти на 730 млн гривен больше прошлогоднего показателя, отметила и. о. директора областного Департамента агропромышленного развития Оксана Петрова.

Согласно оперативным данным, в этом году в развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Сумской области прогнозируется привлечь 1,9792 млрд гривен инвестиций. Для сравнения в 2016 году было привлечено 1,2495 млрд гривен инвестиционных средств, что на 39% больше к уровню 2015 года.

Больше всего средств было направлено на приобретение сельскохозяйственной техники и модернизацию машинно-тракторного парка (730,7 млн гривен) и на развитие инфраструктуры аграрного рынка (312,2 млн гривен).

Экономика Инвестиции Сельское хозяйство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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