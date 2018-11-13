Сумская ОГА вслед за турецкими встретилась с китайскими инвесторами Заместители главы облгосадминистрации Татьяна Мироненко и Сергей Пахольчук провели рабочую встречу с инвесторами из КНР о потенциальных возможностей двустороннего экономического сотрудничества.

«Мы даем «зеленый свет» всем, кто готов вкладывать средства в развитие нашего региона, гарантируем полную защиту ваших инвестиционных проектов и прозрачность в работе. Сумская областная государственная администрация готова рассмотреть все предложения инвесторов по развитию промышленных и инфраструктурных объектов на территории нашего края», - подчеркнула Татьяна Мироненко, рассказывая об инвестиционных проектах региона.

В частности, Татьяна Мироненко пригласила будущих инвесторов к сотрудничеству над такими проектами, как ремонт дорог, переработка мусора, очистка воды, машиностроение, агропромышленный комплекс и др.

«Главная задача сейчас в области - улучшить качество жизни людей, уменьшить количество безработных. Хотелось бы в ближайшее время представить жителям Сумщины несколько совместных с Китаем проектов», - подчеркнула она.

В свою очередь, Сергей Пахольчук акцентировал внимание на востребованных направлениях совместной с инвесторами деятельности - сфера строительства, энергоресурсы, инновационные технологии.

«Наша область заинтересована в том, чтобы сотрудничество с КНР развивалась так же стремительно, как и сама экономика Китая», - отметил он.

Инвесторы проявили немалую заинтересованность в дальнейшем развитии проектов по строительству в Сумской области дорог, заводов, очистных сооружений на выгодных экономических условиях.

По завершению первой встречи стороны акцентировали внимание на необходимости согласования дальнейших планов сотрудничества в сфере инвестиций. Участники встречи договорились о налаживании постоянных контактов и передачу информации о сферах, обоюдно выгодные для инвестирования.