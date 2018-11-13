Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2430

Сумская ОГА вслед за турецкими встретилась с китайскими инвесторами

Заместители главы облгосадминистрации Татьяна Мироненко и Сергей Пахольчук провели рабочую встречу с инвесторами из КНР о потенциальных возможностей двустороннего экономического сотрудничества.

«Мы даем «зеленый свет» всем, кто готов вкладывать средства в развитие нашего региона, гарантируем полную защиту ваших инвестиционных проектов и прозрачность в работе. Сумская областная государственная администрация готова рассмотреть все предложения инвесторов по развитию промышленных и инфраструктурных объектов на территории нашего края», - подчеркнула Татьяна Мироненко, рассказывая об инвестиционных проектах региона.

В частности, Татьяна Мироненко пригласила будущих инвесторов к сотрудничеству над такими проектами, как ремонт дорог, переработка мусора, очистка воды, машиностроение, агропромышленный комплекс и др.

«Главная задача сейчас в области - улучшить качество жизни людей, уменьшить количество безработных. Хотелось бы в ближайшее время представить жителям Сумщины несколько совместных с Китаем проектов», - подчеркнула она.

В свою очередь, Сергей Пахольчук акцентировал внимание на востребованных направлениях совместной с инвесторами деятельности - сфера строительства, энергоресурсы, инновационные технологии.

«Наша область заинтересована в том, чтобы сотрудничество с КНР развивалась так же стремительно, как и сама экономика Китая», - отметил он.

Инвесторы проявили немалую заинтересованность в дальнейшем развитии проектов по строительству в Сумской области дорог, заводов, очистных сооружений на выгодных экономических условиях.

По завершению первой встречи стороны акцентировали внимание на необходимости согласования дальнейших планов сотрудничества в сфере инвестиций. Участники встречи договорились о налаживании постоянных контактов и передачу информации о сферах, обоюдно выгодные для инвестирования.

Экономика Инвестиции КНР
view counter

По тематике

Губернатор Сумщины хочет отдать сумской аэропорт туркам
28.07.2020 14:55

Губернатор Сумщины хочет отдать сумской аэропорт туркам

Инвестиции в логистику увеличат объемы экспорта продукции производителей Сумщины....

В Шостку на День культуры Китая приедет посол КНР
10.12.2019 17:54

В Шостку на День культуры Китая приедет посол КНР

Шосткинский Арт-центр приглашает на День культуры Китая....

В Сумах прошла украинско-китайская конференция
12.09.2019 14:58

В Сумах прошла украинско-китайская конференция

Сегодня, 12 сентября, в Конгресс-центр СумГУ состоялась Международная украинско-китайская конференция по развитию внешнеэкономического взаимодействия в сфере предоставления образовательных услуг и...

Завтра в Сумах пройдет международная украинско-китайская конференция
11.09.2019 15:42

Завтра в Сумах пройдет международная украинско-китайская конференция

12 сентября в 9.00 начнется Международная украинско-китайская конференция по развитию внешнеэкономического сотрудничества в сфере предоставления образовательных услуг и научно-технического сотрудничества....

В СумГУ состоялись переговоры с представителями Китайского института ядерной энергии
13.11.2018 13:19

В СумГУ состоялись переговоры с представителями Китайского института ядерной энергии

9-10 ноября в Сумском государственном университете состоялись переговоры с представителями Китайского института ядерной энергии из города Чэнду....

Новости

На Сумщине уже 484 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:30
На Сумщине умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19
Вчера 10:41
Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
27.07.2020 17:31
Сумская ОГА вслед за турецкими встретилась с китайскими инвесторами
Сегодня 15:24
В Сумах патрульные составили протокол на водителя легковушки, который не пропустил «скорую»
Сегодня 15:20
Сумская футзальная команда сменила название
Сегодня 15:08
В Сумах некому судить парня, убившего 5 лет назад человека в центре города
Сегодня 15:02
Если «стихийщики» не идут на рынок, то рынок идет к «стихийщикам»
Сегодня 14:57
В Конотопе поймали велосипедного вора
Сегодня 14:51
Ослабление карантина Сумщине пока не светит
Сегодня 14:29
Экс-полицейского из Конотопа, сбившего мальчика, приговорили к штрафу всего в 5 тысяч гривен
Сегодня 14:24
На Сумщине динамика распространения COVID-19 в 6 раз превышает норму, необходимую для ослабления карантина
Сегодня 14:00
view counter

Статьи

Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
Вчера 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
Вчера 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.