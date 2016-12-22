Сумчанина-террориста "ДНР" приговорили к 14 годам лишения свободы

Как сообщает пресс-служба Управления СБУ в Сумской области, установлено, что житель Сум в 2014 году уехал в т.н. «ДНР», где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Впоследствии, выполняя задание российских спецслужб, он вернулся на Сумщину, где пытался подыскать единомышленников и создать в регионе диверсионно-террористическую группу для выполнения террористических актов.
Не доведя свои преступные намерения до конца, пытаясь избежать ответственности, злоумышленник вскоре снова уехал в т.н. «ДНР», где находится в настоящее время.
Следствием, которое осуществляло Управление СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области, установлены все обстоятельства противоправных действий террориста и собрана достаточная доказательная база, которая стала основанием для вынесения обвинительного приговора судебными органами.
Согласно решению Ахтырского горрайонного суда Сумской области он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3, а также ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и приговорен к четырнадцати годам лишения свободы.
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