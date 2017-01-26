В Сумах псевдогазовщицы обокрали пенсионерку Две неизвестные женщины, представившись работницами газовой службы, зашли в квартиру сумской пенсионерки, якобы с целью проверки показаний счетчика. А когда «контролеры» покинули квартиру, старушка обнаружила пропажу денег.

Днем в дверь квартиры 80-летней пенсионерки, проживающей по улице Ковпака, позвонили две женщины, лет 30-35. Когда бабушка им открыла, визитеры представились работниками газового хозяйства. Одна из них зашла на кухню, другая же остались стоять на пороге квартиры.

Злоумышленница, сделав вид, что проверяет газовое оборудование и счетчик, что-то себе записала, а потом, якобы нечаянно, сообщила пожилой женщине, что в стране проводится обмен старых гривневых банкнот крупного номинала на новые. Та в присутствии «контролера», полезла к тайнику с деньгами.

Так, узнав, где находятся сбережения бабушки, одна из женщин продолжала и дальше разговаривать с пенсионеркой, а другая, тихонько пройдя от входной двери к тайнику, похитила денежные средства в сумме 1300 гривен. Сделав свое дело, воровки ушли, а старушка, обнаружив кражу последних сбережений, вызвала полицию.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала розыск злоумышленниц.

Правоохранители обращаются к жителям Сумщины с просьбой при любых обстоятельствах всегда быть внимательными и осторожными, не верить первому встречному, немедленно прекращать общение с незнакомыми людьми, когда они затрагивают темы обмена денег, денежной реформы, дешевых продуктов для пенсионеров и т.п. И ни в коем случае не впускать в свои квартиры посторонних, особенно тогда, когда вы дома одни. Помните - ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.